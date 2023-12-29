Левандовски вышел из отпуска на день раньше, чем остальные игроки «Барсы». Вчера он работал в зале и на поле

Роберт Левандовски вышел из отпуска на день раньше, чем другие игроки «Барсы».

После товарищеского матча в Далласе Хави дал всем игрокам «Барселоны» неделю отдыха – до пятницы.

Однако Левандовски предпочел вернуться к тренировкам на день раньше – вчера он выложил в соцсетях фото, на которых видно, что он работает в тренажерном зале и на поле базы «Барселоны».

Отмечается, что в среду Левандовски тоже тренировался – он выкладывал видео, на котором видно, что он работает на беговой дорожке в кислородной маске.

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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