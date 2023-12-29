Левандовски вышел из отпуска на день раньше, чем остальные игроки «Барсы». Вчера он работал в зале и на поле

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски вышел из отпуска на день раньше, чем другие игроки «Барсы».

После товарищеского матча в Далласе Хави дал всем игрокам «Барселоны» неделю отдыха – до пятницы.

Однако Левандовски предпочел вернуться к тренировкам на день раньше – вчера он выложил в соцсетях фото, на которых видно, что он работает в тренажерном зале и на поле базы «Барселоны».

Отмечается, что в среду Левандовски тоже тренировался – он выкладывал видео, на котором видно, что он работает на беговой дорожке в кислородной маске.

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

В «Барсе» верят, что Левандовски наберет форму после праздников. Форварду дали понять, что привилегий не будет

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15 комментариев
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Вот это стремление, вот это самоотдача! на день раньше! мужик!
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Легенда! Такое действие заслуживает уважения и продления контракта и зарплаты в четыре раза!
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Польская тревога.
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Это конечно здорово и похвально . Возможно и будет толк , но у поляка сейчас наблюдается -
-проблема выбора позиции
-частое зависание в полупозиции или на позициях далеко за штрафной
-еще большая потеря скорости ( и поэтому не успевает в эпизодах )
Все эти минусы можно описать одним словом -возраст
И посещением спортзала ( а Роберт и так атлет ) этот факт не исправишь
Нужно признать что функционал совсем стал мизерный и пора думать наигрывать нового напа( пример Роке)
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те он подтверждает, что он в херовой физ форме, отсюда вопрос, а херли он играл в старте
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Готовится к СА
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Берет пример с Кокорина, видео с треньки!
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Bober kurwa
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9 января хочет не работать)
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Вот, что приход Роке животворящий делает)
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Боится, что в его шкафчик заселят Роке))
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А раньше не набирал, на тренировках сочковал. Сейчас кааааак начнёт...
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