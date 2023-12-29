Кунде о критике из-за нарядов: «Мода и футбол совместимы, все одеваются. Это мой способ самовыражения»
Жюль Кунде высказался о своей любви к моде.
«Я вижу в этом способ самовыражения как личности. Мне нравилось наряжаться с самого детства. Единственное, что изменилось сейчас, – то, что у меня есть гораздо большая аудитория. Я больше нахожусь в центре внимания, но мне всегда это нравилось.
Конечно, меня за это критикуют, я читаю некоторые комментарии (смеется). Люди считают, что я больше внимания уделяю одежде, чем футболу. Я улыбаюсь, когда вижу подобные комментарии, потому что это не одно и то же. Можно делать и то, и другое. Все одеваются.
Футбол – одно, а мода – другое. Я считаю, что эти две вещи вполне совместимы. Не зацикливайтесь на критике. Это часть профессии и жизни в целом.
Всегда найдутся люди, которые, что бы вы ни говорили и что бы вы ни делали, всегда найдут недостатки. Но самое главное – быть в ладу с собой и выражать себя так, как чувствуешь», – сказал защитник «Барселоны».
Фото: инстаграм Жюля Кунде
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Заканчивайте это средневековья и перестаньте этому новые поколения учить ( в идеале).
Иньеста, Зидан и Лэмпард просто другие по психологическому портерту люди . Модники были всегда в спорте. Просто мода была разной, то что раньше Вас не раздражало , а сейчас раздражает -- это лишь ваше личное оценочное суждение ,не имеюще ничего общего с наличием мужественности или её отсутствием