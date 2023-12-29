Кунде о критике из-за нарядов: «Мода и футбол совместимы, все одеваются. Это мой способ самовыражения»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига фото Жюль Кунде стиль Футбол

Жюль Кунде высказался о своей любви к моде.

«Я вижу в этом способ самовыражения как личности. Мне нравилось наряжаться с самого детства. Единственное, что изменилось сейчас, – то, что у меня есть гораздо большая аудитория. Я больше нахожусь в центре внимания, но мне всегда это нравилось.

Конечно, меня за это критикуют, я читаю некоторые комментарии (смеется). Люди считают, что я больше внимания уделяю одежде, чем футболу. Я улыбаюсь, когда вижу подобные комментарии, потому что это не одно и то же. Можно делать и то, и другое. Все одеваются.

Футбол – одно, а мода – другое. Я считаю, что эти две вещи вполне совместимы. Не зацикливайтесь на критике. Это часть профессии и жизни в целом.

Всегда найдутся люди, которые, что бы вы ни говорили и что бы вы ни делали, всегда найдут недостатки. Но самое главное – быть в ладу с собой и выражать себя так, как чувствуешь», – сказал защитник «Барселоны».

Фото: инстаграм Жюля Кунде

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55 комментариев
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жалкая копия великого модника Джибриля Сиссе
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Киркоров в шоке 🙀!)
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Как же это персонаж подходит Барселоне
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Ответ CoTTo
что у него в голове)
а что у тебя?
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Одинокий бродяга любви КАЗАНОУА
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0
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Сколько тут Юдашкиных, Зайцевых собрались.
+7
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По увиденным фото - это ещё не самое плохое... За такое не извиняются...
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С этим модником все ясно. Он конкурент не Араухо, а Бельерина. Надо возвращать Чади Риада из аренды в Бетисе.
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Ответ TAGAY
оборона страдала потому что с начало сезона ни один из ЦЗщников стабильно на своей позиции не играл, то сидел то ли справа.. ротировать ЦЗщников не самая хорошая идея. если бы Хави с самого начало сделал ставку на двоих, и двое были бы сменщиками, оборона уже обрела бы стабильность и надежность но такого не было, Хави пытаясь всем понравится(по точнее боится конлфикта внутри раздевалки, ибо в этом случае Лапорта его уберет и считай тренерской карьере Хави это будет конец,по крайней мере в топ клубах на лет 10, пока не оформит какое то чудо середняками). Кунде в центре играет хорошо, но опять же он играет не постоянно как и его партнер рядом меняется часто. как по мне так надо забыть "слева должен играть левша" и делать ставку на Кунде и Араухо в центре, в этом случае у команды будет техничные и быстрые защитники для контратак соперников идеальная пара защитников.
Кунде лучше играет справа. Лучший матч в сезоне Барса провела против Атлетико. В том матче Араухо играл в центре, а Кунде - на правом фланге. Он хорошо подключается к атакам, даёт больше вариантов для продвижения мяча. В этой ситуации неправ как Хави, так и Кунде. Но игрок не имеет права выдвигать такие требования. Камавинге и Тчуамени не нравится играть в защите, но они будут это делать, если так скажет Карло.
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Это Блэйд ра втором фото или как?
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Как же много стало самовыражения не в тех местах...
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Ответ Ophiomorph
Это Блэйд ра втором фото или как?
100% он, его миссия истребить уже наконец коренных французов из сборной.
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Ответ Homelender_666
У Кунде проблемы с головой, видимо (Я не смог подобрать другую формулировку). Жуль топово играет справа, но хочет играть в центре обороны, хотя он слабо играет на этой позиции. Из-за его капризов Хави ставил справа Араухо, в следствии чего страдала оборона и атака. В последнее время Хави это надоело, и он посадил капризного модника на банку. Кажется, Барсе стоит задуматься о продаже данного персонажа. Челси возьмёт за 150)
Это проблемы только Хави, если он из-за каприза одного игрока меняет позиции таким образом, что страдает игра команды.
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Ответ Леван Мкртчян
Одежда, прическа и прочие атрибуты внешности никак не определяют мужские качества -- от слова совсем. Заканчивайте это средневековья и перестаньте этому новые поколения учить ( в идеале). Иньеста, Зидан и Лэмпард просто другие по психологическому портерту люди . Модники были всегда в спорте. Просто мода была разной, то что раньше Вас не раздражало , а сейчас раздражает -- это лишь ваше личное оценочное суждение ,не имеюще ничего общего с наличием мужественности или её отсутствием
Если по фактам, то каблуки, сапоги до колена, серьги - изначально были частью мужского образа в разные времена. Да и обтягивающие колготаны из 17-18 века тоже.
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Ответ Hitrowka R
а что у тебя?
ну если ты считаешь в такой одежде норм по улице гулять ) то ты киркоров)
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Ответ Азамат Кабертай
не представляю Зидана, Иньесту , Лэмпарда, Месси , Касильяса, Мальдини и тд вот такими. Мужчина должен оставаться мужчиной
Одежда, прическа и прочие атрибуты внешности никак не определяют мужские качества -- от слова совсем.
Заканчивайте это средневековья и перестаньте этому новые поколения учить ( в идеале).
Иньеста, Зидан и Лэмпард просто другие по психологическому портерту люди . Модники были всегда в спорте. Просто мода была разной, то что раньше Вас не раздражало , а сейчас раздражает -- это лишь ваше личное оценочное суждение ,не имеюще ничего общего с наличием мужественности или её отсутствием
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Ответ val72
скорее Бельерина
Бельерину до Сиссе - как Пари НН до Суперлиги
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Ответ Lynx.DP
А что не так в его образе? Я например летом одеваю мантии, и рваные джинсы… тоже не мужской образ? Или моя жена одевает одежду которая больше похожа на белье. Так тоже нельзя?
я лично для себя и для своей семьи считаю неприемлемым тот образ , который вы описываете. Дальше я никого не ограничиваю)
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Ответ Diego 95
Хорошо бы вписался на вечеринке Ивлеевой
ты прошёл через это!
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Ответ Сергей Орлов
Расселл Уэстбрук и Кайл Кузма смеются вам в лицо)
А что они сделали для Кубка Африки?🤬🧐☝️
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Ответ val72
скорее Бельерина
Расселл Уэстбрук и Кайл Кузма смеются вам в лицо)
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Ответ Jan Paskel
жалкая копия великого модника Джибриля Сиссе
скорее Бельерина
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Ещё один посланник в футболе от Дольче Габбана
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ляяя...ну и средневековье 🤦‍♂️
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Ахах, очень напоминает Хэмилтона, такой же модник
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Колхозник. Настоящие мужики ходят в сандалях с чёрными носками, в широких клетчатых шортах ниже колена и в футболке заправленной в шорты
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мистер болливуд
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спортсмены много много работают, свободное время минимальное, есть и пить чего хотят не могут, вечно живут диетой, которая не каждому нравится, постоянно в отъезде из за чего проводить время с семьей получается мало, ко всему этому постоянно летят на самолете что так же создает напряженности,травмы и лечение всегда, а в интернете/стадионе много критики и оскорблении,вокруг люди которые хотят нажиться на твоем имени.. все это стресс! а из плюсов: много зарабатывают, восхищение/уважение от своих фанатов и.. лишь 1 из 50 игроков получает славу,звание легенды и свое имя в истории. кто бы что не говорил а спортсменам живется очень трудно, вот и они пытаются хоть как то себя успокаивать, кто то тратит на разные шикарные машины, женщин,одежду.. то есть на хобби, у Кунде она мода, одежда.. у него и правда порой стиль очень эффектно, конечно, это и близко не Бекхэм но и не Бельерин, уж точно) сомневаюсь что мода мешает Кунде, скорее всего он так находит себе успокоение
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слушайте такие модники есть в каждом клубе .
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Лучше бы на поле самовыражался посредством отличной игры. А вместо этого последние игры его возят все подряд.
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