Роке о «Барсе»: «Моя самая большая мечта – выиграть Лигу чемпионов»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Витор Роке Футбол

Витор Роке рассказал о мечте выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной».

– Какую мечту вы хотели бы исполнить здесь, в «Барселоне»?

– Для меня все ясно: выиграть Лигу чемпионов – моя самая большая мечта, – сказал нападающий.

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12 комментариев
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Ну если нормально себя зарекомендует в этой Барсе, то может перейти в клуб, с которым ЛЧ выиграет конечно.
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Ответ bevooch
Ну если нормально себя зарекомендует в этой Барсе, то может перейти в клуб, с которым ЛЧ выиграет конечно.
После коммента пробежался по составам победителей ЛЧ последних лет:
23 Сити - не было бывших игроков Барсы
22 Реал - не было
21 Челси - не было
20 Бавария - Коутиньо в аренде из Барсы
19 Ливерпуль - не было
... дальше три Реала

Так что единственным за лет восемь, кто после перехода в Барселону смог выиграть ЛЧ был Коутиньо.
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+7
Выиграет пару кубков Гампера и через пару лет будет шататься в арендах в Алавесах
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Главное не попасть на Баварию, а то он выиграет не ЛЧ, а номинацию лучшее онлайн-видео на Порнохабе
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Тогда надо было проситься в Сити. В Барсе единственное что можно получить это токсичного тренера и снижение зарплаты через год 😃
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Тогда у нас для тебя плохие новости
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Проблемы надо решать по мере их поступлений. Щас его самая большая мечта должна быть - чтоб Левандовски, Роберто и опять же де Йонг сократили зарплаты, чтоб он в принципе смог играть за Барселону. Просто сложно что то выиграть с клубом, если ты даже не играешь в нем.
+1
-1
0
Ответ bevooch
После коммента пробежался по составам победителей ЛЧ последних лет: 23 Сити - не было бывших игроков Барсы 22 Реал - не было 21 Челси - не было 20 Бавария - Коутиньо в аренде из Барсы 19 Ливерпуль - не было ... дальше три Реала Так что единственным за лет восемь, кто после перехода в Барселону смог выиграть ЛЧ был Коутиньо.
Лучший аналитический материал о бчк в ЛЧ за год! )
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