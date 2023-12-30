Роке о «Барсе»: «Моя самая большая мечта – выиграть Лигу чемпионов»

Витор Роке рассказал о мечте выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной».

– Какую мечту вы хотели бы исполнить здесь, в «Барселоне»?

– Для меня все ясно: выиграть Лигу чемпионов – моя самая большая мечта, – сказал нападающий.

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