Роке о «Барсе»: «Моя самая большая мечта – выиграть Лигу чемпионов»
Витор Роке рассказал о мечте выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной».
– Какую мечту вы хотели бы исполнить здесь, в «Барселоне»?
– Для меня все ясно: выиграть Лигу чемпионов – моя самая большая мечта, – сказал нападающий.
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23 Сити - не было бывших игроков Барсы
22 Реал - не было
21 Челси - не было
20 Бавария - Коутиньо в аренде из Барсы
19 Ливерпуль - не было
... дальше три Реала
Так что единственным за лет восемь, кто после перехода в Барселону смог выиграть ЛЧ был Коутиньо.