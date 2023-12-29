Хавбек «Жироны» Гарсия – приоритетная цель «Барсы» на зимнее трансферное окно. Клуб может предложить одного из своих игроков и деньги (Жерар Ромеро)

«Барселоне» интересен Алеиш Гарсия.

По информации Жерара Ромеро, полузащитник «Жироны» является приоритетной трансферной целью «блауграны» на зимнее трансферное окно.

« » ищет способ осуществить сделку в январе. Возможно, клуб предложит «Жироне» одного из своих игроков и определенную денежную сумму. Отмечается, что 26-летний игрок нравится Хави. Кроме того, в «Барсе» хорошо восприняли слова о желании присоединиться к этому клубу в будущем.

В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

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