Хавбек «Жироны» Гарсия – приоритетная цель «Барсы» на зимнее трансферное окно. Клуб может предложить одного из своих игроков и деньги (Жерар Ромеро)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Алеиш Гарсия Футбол

«Барселоне» интересен Алеиш Гарсия.

По информации Жерара Ромеро, полузащитник «Жироны» является приоритетной трансферной целью «блауграны» на зимнее трансферное окно. 

«Барселона» ищет способ осуществить сделку в январе. Возможно, клуб предложит «Жироне» одного из своих игроков и определенную денежную сумму. Отмечается, что 26-летний игрок нравится Хави. Кроме того, в «Барсе» хорошо восприняли слова Гарсии о желании присоединиться к этому клубу в будущем. 

В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

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30 комментариев
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зачем ему менять первый каталонский на второй?
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начинается... дайте чемпионат людям выиграть
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Ответ Yu123
зачем ему менять первый каталонский на второй?
Почитал твою ленту ни одного положительного комментария. Тебе надо что то делать с жизнью своей! Начни с того, что уволишься с охраны пятёрочки!
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+5
Барса решила включить режим своих хозяев, Баварии?

За воду то хоть заплатили, или дальше моются в море, воротилы футбольного мира?
+6
-3
+3
Ответ Jan Paskel
Барса решила включить режим своих хозяев, Баварии? За воду то хоть заплатили, или дальше моются в море, воротилы футбольного мира?
Ограничения по воде, введены во всей Каталонии, в связи с засухой. Распоряжение правительства. Все клубы, тренажёрный залы, фитнесс центры. Учи матчасть и не придумывай и не притягивай
+4
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+3
Смысл из Жироны идти на понижение
+5
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Предложить деньги? Это точно утка…
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Алеиш Гарсия будет ПОЛНЫМ и**отом, если зимой перейдёт в Барсу. Вот причины:
1. В Барселоне есть Де Йонг, Педри, Гави и Гюндоган, даже чёртов Ромеу есть. Все они его конкуренты, а большая часть из них намного талантливее, чем он.
2. Нужно быть при***ом, чтобы кинуть такую Жирону в середине сезона.
3. игра Жироны в первую очередь заслуга тренера и системы, а не Алеиша Гарсии.
Короче, парниша может тупо откатиться назад в своей карьере, если перейдёт в Барселону.
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Только деньги должна готовить Барселона за Алеиша, и не малые. Сити групп с голоду не умирает
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Лапорта прибыл в Дубай на переговоры с инвесторами, с целью заключить спонсорское соглашение, которое позволит осуществить трансфер в январе https://twitter.com/JijantesFC/status/1740496091777503676?t=IeOG1ncXBX_nC20OvZS1Sg&s=19
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Ответ Mokka Keane
Да будет же всё равно как с Лестером по итогу. Через год всех раскупят. Если выиграют ещё…
Барселона не может бразильского подростка заявить ,
а уже нацелилась )
Плюс ещё опорник из Астон Виллы за 100к !
Только меняться остаётся )
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Ответ MESSIya
Не мало? При отступных в 20?
Понятно, что клаусула 20 млн евро, но Ромеу ведь тоже не в 15 оценят. А денег на трансферы у Барсы сейчас практически нет.
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Ответ ta-tosha
Только деньги должна готовить Барселона за Алеиша, и не малые. Сити групп с голоду не умирает
Отступные 20
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Ответ MESSIya
Отступные 20
Так у них нет 20, они какого то пацана проспекта с Бразилии и то готовы взять только в рассрочку. А Алеиш может и ЗП хорошую попросить, что будет вообще как серпом по яйцам
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Ответ Pasta
Барса что, хочет с помощью статуса "я денежный мешок", просто ослабить одного из своих конкурентов, перекупив у них игрока? Какой слабый и некрасивый прием, к которому всегда прибегают денежные топ-клубы, чтобы ослабить тех, кто пытается поднять голову хотя бы на сезон-другой. Во-вторых, Барса еще и довольно глупа... Ослабив Жирону, они помогут своего главному сопернику(историческому) Реале, который без проблем возьмет чемпионат, если Жирона сдаст позиции. Но Барса наивно думает, что это они главные конкуренты Реала и вообще что они участвуют в чемпионской гонке. По сути Барса помогает скорее Реале, чем самой себе.
Сказал, как в лужу пукнул. Жирона принадлежит владельцам Ман Сити, которые в плане "денежного мешка" дадут прикурить и Барселоне, и Реалу. Поднимать свою голову они будут настолько насколько им эмиратовские владельцы позволят.
И то есть, Барселона наивна, что всё ещё думает о чемпионской гонке, а предполагать, что Жирона на что-то претендует не наивно? 😂😂😂
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Ответ LaffyTaffy
Комментарий удален пользователем
Гарсия в аренде
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Ответ Сергей Яскевич
Можно обменять на Ромеу, тем более, что Жирона не против его вернуть. Но доплатить придется не мало.
Не мало? При отступных в 20?
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Ответ Манагер22
начинается... дайте чемпионат людям выиграть
Да будет же всё равно как с Лестером по итогу. Через год всех раскупят. Если выиграют ещё…
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отдадут за деньги и за передергивание рыгача у Жироны, лично сеньором лапортой
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Никаких поблажек, пусть платят по рыночной цене.
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Шейхи по старой памяти должны и здесь выставить ценник такой, чтобы у Барселоны отпало желание зариться на игроков из команды-конкурента))
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Я так понял, Бавария решила снова ослабить конкурентов? Или это другое?
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Можно обменять на Ромеу, тем более, что Жирона не против его вернуть. Но доплатить придется не мало.
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Комментарий удален пользователем
Puma активно предлагает свои услуги Барсе, они желают стать их экипировщиками и готовы предложить на порядок больше Nike https://twitter.com/ffpolo/status/1740390156564070738?t=byliRZzMXlQGhVgQU7SoqA&s=19
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Барса что, хочет с помощью статуса "я денежный мешок", просто ослабить одного из своих конкурентов, перекупив у них игрока? Какой слабый и некрасивый прием, к которому всегда прибегают денежные топ-клубы, чтобы ослабить тех, кто пытается поднять голову хотя бы на сезон-другой.

Во-вторых, Барса еще и довольно глупа... Ослабив Жирону, они помогут своего главному сопернику(историческому) Реале, который без проблем возьмет чемпионат, если Жирона сдаст позиции. Но Барса наивно думает, что это они главные конкуренты Реала и вообще что они участвуют в чемпионской гонке. По сути Барса помогает скорее Реале, чем самой себе.
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У Гарсии отступные 20 миллионов, в сделку могут войти Торре и Ромеу https://twitter.com/Barca_Buzz/status/1740488210063769806?t=9O0aDAjDqU8YM2Uism5_ig&s=19
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