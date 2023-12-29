Хавбек «Жироны» Гарсия – приоритетная цель «Барсы» на зимнее трансферное окно. Клуб может предложить одного из своих игроков и деньги (Жерар Ромеро)
«Барселоне» интересен Алеиш Гарсия.
По информации Жерара Ромеро, полузащитник «Жироны» является приоритетной трансферной целью «блауграны» на зимнее трансферное окно.
«Барселона» ищет способ осуществить сделку в январе. Возможно, клуб предложит «Жироне» одного из своих игроков и определенную денежную сумму. Отмечается, что 26-летний игрок нравится Хави. Кроме того, в «Барсе» хорошо восприняли слова Гарсии о желании присоединиться к этому клубу в будущем.
В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
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За воду то хоть заплатили, или дальше моются в море, воротилы футбольного мира?
1. В Барселоне есть Де Йонг, Педри, Гави и Гюндоган, даже чёртов Ромеу есть. Все они его конкуренты, а большая часть из них намного талантливее, чем он.
2. Нужно быть при***ом, чтобы кинуть такую Жирону в середине сезона.
3. игра Жироны в первую очередь заслуга тренера и системы, а не Алеиша Гарсии.
Короче, парниша может тупо откатиться назад в своей карьере, если перейдёт в Барселону.
а уже нацелилась )
Плюс ещё опорник из Астон Виллы за 100к !
Только меняться остаётся )
И то есть, Барселона наивна, что всё ещё думает о чемпионской гонке, а предполагать, что Жирона на что-то претендует не наивно? 😂😂😂
Во-вторых, Барса еще и довольно глупа... Ослабив Жирону, они помогут своего главному сопернику(историческому) Реале, который без проблем возьмет чемпионат, если Жирона сдаст позиции. Но Барса наивно думает, что это они главные конкуренты Реала и вообще что они участвуют в чемпионской гонке. По сути Барса помогает скорее Реале, чем самой себе.