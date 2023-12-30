Алаев о главном разочаровании 2023-го: «Зимние туры РПЛ. Могли иначе отреагировать. Есть ресурсы сделать так, чтобы таких матчей больше не было»
Глава РПЛ Александр Алаев назвал матчи в снег главным разочарованием 2023 года.
«Зимние туры РПЛ, в особенности матчи «Балтика» – «Спартак», ЦСКА – «Ростов» и «Локомотив» – «Зенит» (все три игры прошли в сильный снегопад – Sports.ru). Мне было очень сложно в этот период. Я понимал, что мы могли иначе отреагировать на эту ситуацию.
Но не хочется сейчас посыпать голову пеплом. Мы признали ошибки, где-то действительно не могли повлиять. Но я уверен, что у нас есть ресурсы сделать так, чтобы таких матчей больше не было», – сказал Алаев.
«Надо признать ошибку: у нас дырявый регламент». Президент РПЛ Алаев – о нашем футболе в 2023-м
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