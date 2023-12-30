Серхио Рамос нарушил процедуру допинг-контроля в 2018-м, но не был наказан.

На фоне новости о том, что Испанское антидопинговое агентство 5 лет скрывало положительные допинг-пробы спортсменов, Relevo опубликовал информацию о проверке защитника «Севильи» на допинг.

15 апреля 2018 года Рамос, выступавший тогда за « », среди прочих игроков был вызван на допинг-тест после выездного матча с «Малагой». Серхио спросил допинг-офицера, может ли он принять душ перед тем, как сдать анализ мочи, объяснив это тем, что команда ждала его для вылета в Мадрид.

Допинг-офицер отказал игроку, отметив, что это запрещено. Рамос и врач «Реала» не согласились с офицером, в итоге футболист принял душ в его присутствии. Допинг-офицер сообщили футболисту и врачу, что отметит это в отчете, но его проигнорировали.

Об этой ситуации в 2018 году сообщал Der Spiegel, но сейчас стало известно, почему Рамос избежал наказания. Согласно правилам, уклонение от сдачи анализов или действия, которые могут повлиять на их результат, ведут к такому же наказанию, как если бы проба оказалась положительной.

Рамос не был наказан, так как контроль проводили не два офицера, как положено, а один. В качестве второго офицера выступал отец первого, что недопустимо.

В отношении Рамоса было возбуждено разбирательство, но санкций не последовало. Отметим, что нет никакой информации о том, что допинг-проба была положительной.

В Испании 5 лет скрывали допинг. Это что, государственная система?

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