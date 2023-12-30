Рамос в 2018-м нарушил правила допинг-контроля, сходив в душ до сдачи мочи. Его не наказали, потому что допинг-офицер тоже провел процедуру с ошибкой

Теги Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос Ла Лига Сборная Испании по футболу допинг Футбол

Серхио Рамос нарушил процедуру допинг-контроля в 2018-м, но не был наказан.

На фоне новости о том, что Испанское антидопинговое агентство 5 лет скрывало положительные допинг-пробы спортсменов, Relevo опубликовал информацию о проверке защитника «Севильи» на допинг.

15 апреля 2018 года Рамос, выступавший тогда за «Реал», среди прочих игроков был вызван на допинг-тест после выездного матча с «Малагой». Серхио спросил допинг-офицера, может ли он принять душ перед тем, как сдать анализ мочи, объяснив это тем, что команда ждала его для вылета в Мадрид.

Допинг-офицер отказал игроку, отметив, что это запрещено. Рамос и врач «Реала» не согласились с офицером, в итоге футболист принял душ в его присутствии. Допинг-офицер сообщили футболисту и врачу, что отметит это в отчете, но его проигнорировали.

Об этой ситуации в 2018 году сообщал Der Spiegel, но сейчас стало известно, почему Рамос избежал наказания. Согласно правилам, уклонение от сдачи анализов или действия, которые могут повлиять на их результат, ведут к такому же наказанию, как если бы проба оказалась положительной.

Рамос не был наказан, так как контроль проводили не два офицера, как положено, а один. В качестве второго офицера выступал отец первого, что недопустимо.

В отношении Рамоса было возбуждено разбирательство, но санкций не последовало. Отметим, что нет никакой информации о том, что допинг-проба Рамоса была положительной.

В Испании 5 лет скрывали допинг. Это что, государственная система?

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37 комментариев
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Допинг-офицер, наблюдавший за Рамосом в душе. Где он сейчас?
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Потом на полу в душевой нашли THREE HUNDRED BUCKS, а Рамос вместе с офицером потом пошли в GYM
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Ответ Real_v_dushe
В чём новость? Непонятно
болельщику Барселоны и непонятно?? нонсенс.
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Саламыч позвал)
+13
-3
+10
Кайфованый реальчик какой то)
+11
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Ответ Никита Фалимонов
Допинг-офицер, наблюдавший за Рамосом в душе. Где он сейчас?
говорят, тренером Аль-Джазиры может стать
+6
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+5
Ответ Cruel Snake
У испанцев какие-то привилегии
У Реала
+10
-6
+4
они в душе вместе были?
+5
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+3
Ответ Real_v_dushe
В чём новость? Непонятно
В том, что Реал самая коррумпированная команда в истории футбола, которая подкупает всех. Тут всё просто. Ты, как болельщик Барселоны должен понимать такие вещи.
+21
-19
+2
Ответ AF007
Снять 6 очков и отправить во второй дивизион, беспердел конечно полный
Не подкуп судей, но тоже неплохо
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+2
Снять 6 очков и отправить во второй дивизион, беспердел конечно полный
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Мало тог, что судей подкупали, так ещё и играли под допингом
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Допинг-офицер провёл процедуру с ошибкой, потому-что так сказали сделать из кабинета.
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Ответ Boni R
ничего удивительного, это же реал ,судейский, коррумпированый клаб в мире. А С рамос один из самых мерзких футболистов
не нойте лузеры
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
В том, что Реал самая коррумпированная команда в истории футбола, которая подкупает всех. Тут всё просто. Ты, как болельщик Барселоны должен понимать такие вещи.
Смешно когда глоры Сити пишут про коррупцию
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Ответ Real_v_dushe
В чём новость? Непонятно
Рамос подписал в душе и смог после
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Ответ molot p
чё за бред, как душ влияет на пробу допинга
банально просто пописать в душе
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Допинг-офицер провёл процедуру с ошибкой, потому-что так сказали сделать из кабинета.
ты жалок
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ребята, это Испания им пох на всякие детали в регламенте, главное что бы поменьше напрягаться, побольше отдыхать.
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Реал многие победы добывал в душе. Рамос Роналду надрывали зады за всю команду
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Тяжела и неказиста
жизнь мытого футболиста
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Допинг офицер тоже сходил в душ до процедуры?
0
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Кристально чистый клуб... бггг
+6
-6
0
реал это реально позор футбола!
+12
-12
0
Во всем виноваты ПСЖ и Сити! Они купили Уефа, а нашему риалу вставляют палки в колеса
+7
-7
0
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