Рамос с 17 голами стал самым результативным защитником ЛЧ. Игрок «Севильи» забил «Лансу» с пенальти со 2-й попытки

Теги Ланс Севилья Роберто Карлос Серхио Рамос Жерар Пике Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи рекорды Феликс Цвайер Брис Самба Юссеф Эн-Несири Факундо Медина Футбол

Серхио Рамос стал самым результативным защитником в истории Лиги чемпионов.

На 75-й минуте защитник «Ланса» Факундо Медина завалил в своей штрафной форварда «Севильи» Юссефа Эн-Несири. Защитник Серхио Рмамос с точки пробил по центру ворот, и голкипер Брис Самба спас свою команду.

Из-за того, что вратарь покинул линию до удара, главный судья Феликс Цвайер дал «Севилье» исполнить пенальти еще раз. Со второй попытки Рамос смог забить и сравнял счет – 1:1.

Для испанца это 17-й гол в Лиге чемпионов. Он обошел Жерара Пике и Роберто Карлоса и установил рекорд для игроков линии обороны.

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14 комментариев
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92:48. Forever!
+31
-3
+28
скорее всего, последний матч в ЛЧ в его карьере. Молодец!)
+13
-2
+11
Ответ igls54
92:48. Forever!
Офигеть, уже почти 10 лет прошло...
+9
-2
+7
Великий!
+8
-2
+6
когда он пошёл бить второй раз, на 99% был уверен что будет Паненку исполнятъ, что в итоге и сделал.
+4
-1
+3
Он кстати наносил удар на 93.47, жаль не попал, было бы эпично.
+3
0
+3
Ответ igls54
92:48. Forever!
До сих пор мурашки от этого момента.
+4
-1
+3
Ответ La_Coka
До сих пор мурашки от этого момента.
Я смотрел тот матч дома у родителей. поздно ночью. 92-48 я разбудил наверное всех в квартале
+3
0
+3
Ответ igls54
92:48. Forever!
Навсегда!
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головой бы с первого раза забил ))
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Эль Нессири в стиле Соболева нарисовал
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у рамоса два дома: один в мадриде, второй в севилье. невероятно в каком количестве и как встретили вернувшегося рамоса болельщики на стадионе севильи...
это ценнее арабских миллионов
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