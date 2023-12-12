Рамос с 17 голами стал самым результативным защитником ЛЧ. Игрок «Севильи» забил «Лансу» с пенальти со 2-й попытки
Серхио Рамос стал самым результативным защитником в истории Лиги чемпионов.
На 75-й минуте защитник «Ланса» Факундо Медина завалил в своей штрафной форварда «Севильи» Юссефа Эн-Несири. Защитник Серхио Рмамос с точки пробил по центру ворот, и голкипер Брис Самба спас свою команду.
Из-за того, что вратарь покинул линию до удара, главный судья Феликс Цвайер дал «Севилье» исполнить пенальти еще раз. Со второй попытки Рамос смог забить и сравнял счет – 1:1.
Для испанца это 17-й гол в Лиге чемпионов. Он обошел Жерара Пике и Роберто Карлоса и установил рекорд для игроков линии обороны.
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