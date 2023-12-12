Рамос с 17 голами стал самым результативным защитником ЛЧ. Игрок «Севильи» забил «Лансу» с пенальти со 2-й попытки

Серхио Рамос стал самым результативным защитником в истории Лиги чемпионов.

На 75-й минуте защитник « » Факундо Медина завалил в своей штрафной форварда «Севильи» Юссефа Эн-Несири. Защитник Серхио Рмамос с точки пробил по центру ворот, и голкипер спас свою команду.

Из-за того, что вратарь покинул линию до удара, главный судья дал «Севилье» исполнить пенальти еще раз. Со второй попытки смог забить и сравнял счет – 1:1.

Для испанца это 17-й гол в чемпионов. Он обошел Жерара Пике и Роберто Карлоса и установил рекорд для игроков линии обороны.

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