Рамос забил в 18 сезонах Ла Лиги, повторив рекорд Хоакина в ХХI веке
Серхио Рамос поразил ворота «Гранады» в матче чемпионата Испании (3:0).
Защитник «Севильи» забил не менее одного гола в 18 разных сезонах Ла Лиги.
Таким образом, 37-летний футболист повторил рекорд ХХI века, сравнявшись с Хоакином (экс-«Бетис», «Малага», «Валенсия»).
Ранее Рамос выступал в Примере за «Реал», а начинал карьеру в «Севилье».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Ригоберка, также Рамос и в бургер-лигу не побежал тоже. И вернулся в родной клуб, вероятно на небольшую зарплату, не пытаясь его доить под предлогом, что за копейки тебе по правилам играть запрещено :)