Рамос забил в 18 сезонах Ла Лиги, повторив рекорд Хоакина в ХХI веке

поразил ворота «Гранады» в матче чемпионата (3:0).

Защитник «Севильи» забил не менее одного гола в 18 разных сезонах Ла Лиги.

Таким образом, 37-летний футболист повторил рекорд ХХI века, сравнявшись с (экс-«Бетис», «Малага», «Валенсия»).

Ранее Рамос выступал в Примере за «Реал», а начинал карьеру в «Севилье».

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