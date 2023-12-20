Рамос забил в 18 сезонах Ла Лиги, повторив рекорд Хоакина в ХХI веке

Теги Севилья Серхио Рамос Хоакин Санчес Ла Лига рекорды Футбол

Серхио Рамос поразил ворота «Гранады» в матче чемпионата Испании (3:0).

Защитник «Севильи» забил не менее одного гола в 18 разных сезонах Ла Лиги.

Таким образом, 37-летний футболист повторил рекорд ХХI века, сравнявшись с Хоакином (экс-«Бетис», «Малага», «Валенсия»).

Ранее Рамос выступал в Примере за «Реал», а начинал карьеру в «Севилье».

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6 комментариев
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Живая Легенда. 92:48
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Легенда. Лучший защитник в истории Испании вместе с Йерро
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А ригоберка то хитёр, походу половине сайта запретил ему что-то отвечать 😆
Ригоберка, также Рамос и в бургер-лигу не побежал тоже. И вернулся в родной клуб, вероятно на небольшую зарплату, не пытаясь его доить под предлогом, что за копейки тебе по правилам играть запрещено :)
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Ответ rigobersong
В чем хитрость?:) Если есть такая замечательная функция не видеть что пишут люди которые мне абсолютно не интересны, почему бы ей не пользоваться:)
неинтересны или неприятно видеть, что они пишут, ибо комменты глаза колят? ))
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