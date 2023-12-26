Рамос записал музыкальный клип с группой Los Yakis

Защитник «Севильи» Серхио Рамос выпустил музыкальный клип.

Песня полна ритмов фламенко и посвящена семье. Рамос исполняет куплет в песне.

За 4 дня у клипа 1,7 млн просмотров в YouTube.

Напомним, Рамос не впервые пробует себя качестве исполнителя. Впервые Рамос спел в 2011-м, записав кавер на песню испанского певца Canelita – A quién le voy a contar mis penas («Кому мне рассказать о своих горестях»).

также исполнял песню La Roja Baila, которая была гимном сборной Испании сборной в ходе Евро-2016, и снимался в клипе Энрике Иглесиаса в 2020-м.

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