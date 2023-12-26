Рамос записал музыкальный клип с группой Los Yakis

Теги Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос Ла Лига Сборная Испании по футболу YouTube музыка Футбол

Защитник «Севильи» Серхио Рамос выпустил музыкальный клип.

Песня полна ритмов фламенко и посвящена семье. Рамос исполняет куплет в песне.

За 4 дня у клипа 1,7 млн просмотров в YouTube.

Напомним, Рамос не впервые пробует себя качестве исполнителя. Впервые Рамос спел в 2011-м, записав кавер на песню испанского певца Canelita – A quién le voy a contar mis penas («Кому мне рассказать о своих горестях»). 

Серхио также исполнял песню La Roja Baila, которая была гимном сборной Испании сборной в ходе Евро-2016, и снимался в клипе Энрике Иглесиаса в 2020-м.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
следующий фит с Шакирой
+4
0
+4
👍
0
0
0
Рамос красавелла👌
0
0
0
Сережа топ.
0
0
0
Ответ adminS.ru
Шляпа)🎩
Привет, шляпа
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий