«Барселона» сможет зарегистрировать Роке только на полгода из-за ФФП

Теги Барселона Ла Лига бизнес финансовый фэйр-плей деньги Витор Роке Футбол

«Барселону» ожидают проблемы с регистрацией Витора Роке.

Согласно подсчетам COPE, каталонцы смогут включить новичка в заявку только на полгода из-за ограничений, связанных с действием финансового фэйр-плей.

Для полноценной регистрации бразильца в этом сезоне «блаугране» необходимо высвободить 19,7 млн евро, и, как утверждается, она сможет сделать это только в том случае, если получит 40 млн евро, которые еще летом ей должен был перечислить немецкий фонд Libero.

В ином случае придется ограничиться временной регистрацией Роке (на 6 месяцев), которая возможна благодаря травме хавбека Гави.

18-летний форвард был куплен «Барсой» у «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 млн евро.

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20 комментариев
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Ответ Любезный Коссутий
пора уже просить Месси снизить зарплату
еще немного осталось платить Месси зарплату. до 2025 года обещали все выплатить
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А если найти компромисс?
Например, по чётным числам пусть играет, а по нечётным нет.
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Ходят слухи, что в каталонии закрыли цирк, потому что кое-что смешнее цирка)))), где главный Лапорта)
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Господи сколько желчи... Если человек радуется чьим то проблемам это печально. Барса пострадала от делишек предыдущего президента. Ещё Тебас гайки закручивает. Что так смешит и радует вас юмористы?
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Ответ Этот Райола хочет денег
Хави-надо больше золота! Как бы это банально не звучало, но Жирону догнать дело сине-гранатовой чести!)
представить бы такой коммент 28 декабря 2010 года....
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Ответ Рычаг Барсика
Ахахахаха, опять дергать за рычаг. Если бы все минусаторы этого сайта, которые молятся на этот клуб скинулись своими зарплатами, они бы могли его зарегистрировать)), а так остается тягать рычажок)
Характерная черта барсиков: кидать минусы, вместо того, чтобы собирать деньги
Ваши минусы не помогут лапорте, скидывайте рубли)
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Ответ Рычаг Барсика
Характерная черта барсиков: кидать минусы, вместо того, чтобы собирать деньги Ваши минусы не помогут лапорте, скидывайте рубли)
Рубли ему тоже не помогут. Кидайте баксы и евро...
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Ответ fosa
Рубли ему тоже не помогут. Кидайте баксы и евро...
Можно дома свои закладывать, лишь бы воду в раздевалке дали)))
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Ответ sebastian1410
еще немного осталось платить Месси зарплату. до 2025 года обещали все выплатить
чую, Барса обанкротится раньше, чем расплатится с легендой
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Ответ sebastian1410
еще немного осталось платить Месси зарплату. до 2025 года обещали все выплатить
а пока Левандовски и Серджи Роберто должны снизить зарплату) а де Йонг - так наверное вообще скоро пропадет без вести, и найдется записка что он прощает все долги потому что Барса - это семья)
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Ответ Jamal10
Господи сколько желчи... Если человек радуется чьим то проблемам это печально. Барса пострадала от делишек предыдущего президента. Ещё Тебас гайки закручивает. Что так смешит и радует вас юмористы?
Да не обращай внимания, под каждой новостью Барселоны десятки таких горе-петросян.
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