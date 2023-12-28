«Барселона» сможет зарегистрировать Роке только на полгода из-за ФФП

«Барселону» ожидают проблемы с регистрацией Витора Роке.

Согласно подсчетам COPE, каталонцы смогут включить новичка в заявку только на полгода из-за ограничений, связанных с действием финансового фэйр-плей.

Для полноценной регистрации бразильца в этом сезоне «блаугране» необходимо высвободить 19,7 млн евро, и, как утверждается, она сможет сделать это только в том случае, если получит 40 млн евро, которые еще летом ей должен был перечислить немецкий фонд Libero.

В ином случае придется ограничиться временной регистрацией (на 6 месяцев), которая возможна благодаря травме хавбека Гави.

18-летний форвард был куплен «Барсой» у «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 млн евро.

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