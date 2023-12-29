Витор Роке: «Барселона» – лучший клуб мира. Мы поборемся за победу в ЛЧ»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Витор Роке Футбол

Витор Роке рассказал, почему согласился перейти в «Барселону».

– О чем вы подумали, когда «Барса» проявила интерес к вам?

– Сначала я не поверил. Потом все стало серьезнее, и я поговорил с папой. Когда все подтвердилось, я был очень счастлив, потому что сбывалась моя мечта.

– Что вас убедило?

– Я всю жизнь болел за «Барсу». И это был мой единственный вариант.

Это лучший клуб мира, я всегда мечтал здесь играть. Мои большие кумиры Ромарио и Неймар играли за эту команду и написали тут историю. Будет приятно защищать честь этой футболки.

– Начинается новый этап. Какими, по вашему мнению, должны быть наши цели до конца сезона?

– В Ла Лиге мы всегда пытаемся забраться на вершину, насколько это возможно. Будем бороться за победу в Лиге чемпионов. Потому что, как известно, здесь, в «Барсе» нужны только победы.

На личном уровне я бы хотел вносить вклад в успехи команды. Сделаю все возможное, чтобы помочь партнерам, – сказал нападающий.

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18 комментариев
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ооо уже начал .начал исполнять
+15
-2
+13
ждём когда он про ДНК скажет
+8
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+4
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
ЛКМ - это левая кнопка мыши. Не в смысле что она лишняя, а в смысле что находится слева.
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Будет скорее имитация борьбы. В 1/4 финала Барса, скорее всего, выйдет, но вот пройти дальше будет крайне сложно.
+2
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Комментарий удален пользователем
Барселона - великий клуб, который точно будет бороться за победу в ЛЧ, что тут смущает? И вообще, что такое борьба? Полуфинал это борьба? Барсе вполне по силам туда пробиться в этом сезоне, Наполи более чем проходим, а дальше может попасться тот же Атлетико, который обыгрывается всегда легко или Реал, который тоже ничем не выделяется и в эль классико по игре смотрелся хуже.
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Вылетите в 1/4 от Баварии или Арсенала
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Лучшее, что делаете, это пургу несете, а не играете
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Ответ Стахович
Жалко,что сейчас в контрактах новичков убрали пункт о Месси,где они говорили бы что он лучший и что с детства смотрели игры аргентинской клубнички)
Сейчас на Ямала переключились))
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Ответ Vinnipukh Vinni
дальше может попасться тот же Атлетико, который обыгрывается всегда легко ------------ Последние две встречи с Атлетико в ЛЧ Барселона проиграла.
А в чемпионате регулярно выигрывает
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Ответ Jan Paskel
или попадутся любимые хозяева из Мюнхена
Те хозяева от которых лучшие форварды убегают на понижение зп в Барсу?))
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Ответ Benjamin
Те хозяева от которых лучшие форварды убегают на понижение зп в Барсу?))
Такое понижение, что Барса пытается договориться с Левандовски о сокращении зарплаты. Контракт так составлен, что первый год только ниже, чем в Баварии, а последующие годы выше, чем в Баварии и при этом компенсирует зп первого года.
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Ответ Benjamin
А в чемпионате регулярно выигрывает
Она и тогда выигрывала в чемпионате. Но тут речь об ЛЧ.
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Ответ Benjamin
Барселона - великий клуб, который точно будет бороться за победу в ЛЧ, что тут смущает? И вообще, что такое борьба? Полуфинал это борьба? Барсе вполне по силам туда пробиться в этом сезоне, Наполи более чем проходим, а дальше может попасться тот же Атлетико, который обыгрывается всегда легко или Реал, который тоже ничем не выделяется и в эль классико по игре смотрелся хуже.
Атлетико не обыгрывался командой, у которой были МСН и Бускетс с Иньестой, а кем сейчас его обыгрывать? Феликсом и Левандовским?
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