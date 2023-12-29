Витор Роке: «Барселона» – лучший клуб мира. Мы поборемся за победу в ЛЧ»

Витор Роке рассказал, почему согласился перейти в «Барселону».

– О чем вы подумали, когда «Барса» проявила интерес к вам?

– Сначала я не поверил. Потом все стало серьезнее, и я поговорил с папой. Когда все подтвердилось, я был очень счастлив, потому что сбывалась моя мечта.

– Что вас убедило?

– Я всю жизнь болел за «Барсу». И это был мой единственный вариант.

Это лучший клуб мира, я всегда мечтал здесь играть. Мои большие кумиры Ромарио и Неймар играли за эту команду и написали тут историю. Будет приятно защищать честь этой футболки.

– Начинается новый этап. Какими, по вашему мнению, должны быть наши цели до конца сезона?

– В Ла Лиге мы всегда пытаемся забраться на вершину, насколько это возможно. Будем бороться за победу в Лиге чемпионов. Потому что, как известно, здесь, в «Барсе» нужны только победы.

На личном уровне я бы хотел вносить вклад в успехи команды. Сделаю все возможное, чтобы помочь партнерам, – сказал нападающий.

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