Витор Роке: «Барселона» – лучший клуб мира. Мы поборемся за победу в ЛЧ»
Витор Роке рассказал, почему согласился перейти в «Барселону».
– О чем вы подумали, когда «Барса» проявила интерес к вам?
– Сначала я не поверил. Потом все стало серьезнее, и я поговорил с папой. Когда все подтвердилось, я был очень счастлив, потому что сбывалась моя мечта.
– Что вас убедило?
– Я всю жизнь болел за «Барсу». И это был мой единственный вариант.
Это лучший клуб мира, я всегда мечтал здесь играть. Мои большие кумиры Ромарио и Неймар играли за эту команду и написали тут историю. Будет приятно защищать честь этой футболки.
– Начинается новый этап. Какими, по вашему мнению, должны быть наши цели до конца сезона?
– В Ла Лиге мы всегда пытаемся забраться на вершину, насколько это возможно. Будем бороться за победу в Лиге чемпионов. Потому что, как известно, здесь, в «Барсе» нужны только победы.
На личном уровне я бы хотел вносить вклад в успехи команды. Сделаю все возможное, чтобы помочь партнерам, – сказал нападающий.
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