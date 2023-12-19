Моуринью об упущенном чемпионстве «Ливерпуля» в сезоне-13/14: «Челси» хотел сыграть в пятницу или субботу из-за ЛЧ, но АПЛ не пошла нам навстречу. Стиви Джи поскользнулся, но мы сделали для победы все»

Теги Челси Жозе Моуринью Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Брендан Роджерс Футбол

Жозе Моуринью вспомнил победу над «Ливерпулем» в сезоне-2013/14.

«Брендан [Роджерс] тут ни при чем. Иногда мы называли его «Особенным номер два», у нас были очень хорошие отношения.

Тогда мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Мы сыграли вничью 0:0 с «Атлетико» и в ответном матче играли дома. И матч [против «Ливерпуля»] ничего не значил, потому что мы финишировали бы вторыми ли третьими. Мне хотелось сыграть в пятницу вечером или в субботу. Премьер-лига не сделала этого для нас. Мы жаловались, мы умоляли, но они говорили, что это из-за зрителей, из-за Sky, из-за чего-то еще.

Для нас стоял вопрос выхода в финал Лиги чемпионов, но я не мог сыграть с «Ливерпулем» составом из игроков младше 18 лет. Было бы нечестно по отношению к «Ман Сити», если бы мы отправились туда вторым составом, поэтому мы хотели все сделать правильно.

Мы хотели сыграть в пятницу вечером или в субботу максимум в 12 часов дня. Они не дали нам этого, поэтому мы хотели испортить их вечеринку и поехали туда так, как будто играли за титул, и отдали все, чтобы победить.

Конечно, я дал немного отдохнуть парочке игроков, выпустил молодого Каласа, который фантастически отыграл против Луиса Суареса. Мы ехали в автобусе, а ребята на улице продавали футболки с надписью «Ливерпуль – чемпионы», и «Челси» не мог этого допустить. Мы провели фантастический матч. Конечно, Стиви Джи поскользнулся, и он последний человек, который заслуживал такого, но это часть футбола, и мы на самом деле играли хорошо.

Мне даже стало жаль Брендана [Роджерса], потому что я всегда поддерживаю своих друзей. Но в день матча дружба остается дома», – сказал Моуринью в подкасте The Obi One.

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8 комментариев
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Люблю смотреть обзор этого матча. Кристалл Пэлас 3-3 Ливерпуль тоже крутой матч.
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Скольжение Джеррарда вошло в историю..
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Скользящий Джи -лучшее олицетворение лузерства
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Ни другу не помог, ни себе. Семёныч вынес его 3-1 в ответке
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QWertY - лучшее олицетворение лузерства.
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Ответ ман сити фейк
Люблю смотреть обзор этого матча. Кристалл Пэлас 3-3 Ливерпуль тоже крутой матч.
После 2 побед на Этихаде за 6 матчей над КП и прошлой 2-2 звучит как троллинг Сити
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Ответ Yoshiyuki Lewis
После 2 побед на Этихаде за 6 матчей над КП и прошлой 2-2 звучит как троллинг Сити
Нам от этих побед Пэласа по барабану. Все равно ничего не решали
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