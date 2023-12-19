Моуринью об упущенном чемпионстве «Ливерпуля» в сезоне-13/14: «Челси» хотел сыграть в пятницу или субботу из-за ЛЧ, но АПЛ не пошла нам навстречу. Стиви Джи поскользнулся, но мы сделали для победы все»

Жозе Моуринью вспомнил победу над «Ливерпулем» в сезоне-2013/14.

«Брендан [Роджерс] тут ни при чем. Иногда мы называли его «Особенным номер два», у нас были очень хорошие отношения.

Тогда мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Мы сыграли вничью 0:0 с «Атлетико» и в ответном матче играли дома. И матч [против « »] ничего не значил, потому что мы финишировали бы вторыми ли третьими. Мне хотелось сыграть в пятницу вечером или в субботу. Премьер-лига не сделала этого для нас. Мы жаловались, мы умоляли, но они говорили, что это из-за зрителей, из-за Sky, из-за чего-то еще.

Для нас стоял вопрос выхода в финал чемпионов, но я не мог сыграть с «Ливерпулем» составом из игроков младше 18 лет. Было бы нечестно по отношению к «Ман Сити», если бы мы отправились туда вторым составом, поэтому мы хотели все сделать правильно.

Мы хотели сыграть в пятницу вечером или в субботу максимум в 12 часов дня. Они не дали нам этого, поэтому мы хотели испортить их вечеринку и поехали туда так, как будто играли за титул, и отдали все, чтобы победить.

Конечно, я дал немного отдохнуть парочке игроков, выпустил молодого Каласа, который фантастически отыграл против Луиса Суареса. Мы ехали в автобусе, а ребята на улице продавали футболки с надписью «Ливерпуль – чемпионы», и « » не мог этого допустить. Мы провели фантастический матч. Конечно, поскользнулся, и он последний человек, который заслуживал такого, но это часть футбола, и мы на самом деле играли хорошо.

Мне даже стало жаль [Роджерса], потому что я всегда поддерживаю своих друзей. Но в день матча дружба остается дома», – сказал Моуринью в подкасте The Obi One.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре