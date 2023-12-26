Оуэн о Беллингеме: «Он не станет лучше Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза, если выиграет Ла Лигу, ЛЧ и Евро в 2024-м. Чтобы встать с ними на один уровень, надо делать это 5, 6 или 7 лет»

« не станет автоматически лучше , и , если выиграет , Лигу чемпионов и Евро-2024 в следующем году. Но он выиграет «Золотой мяч»! Эти футболисты делали это годами, их уровень не падал. Они выиграли множество титулов, побеждали в Лиге чемпионов.

Джуд великолепен, нет человека, который восхищается им сильнее меня, но пока мы не можем говорить, что он добился большего, чем эти игроки. Он должен делать это пять, шесть или семь лет, чтобы встать с ними на один уровень», – отметил бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

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