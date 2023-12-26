Оуэн о Беллингеме: «Он не станет лучше Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза, если выиграет Ла Лигу, ЛЧ и Евро в 2024-м. Чтобы встать с ними на один уровень, надо делать это 5, 6 или 7 лет»
«Джуд Беллингем не станет автоматически лучше Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза, если выиграет Ла Лигу, Лигу чемпионов и Евро-2024 в следующем году. Но он выиграет «Золотой мяч»! Эти футболисты делали это годами, их уровень не падал. Они выиграли множество титулов, побеждали в Лиге чемпионов.
Джуд великолепен, нет человека, который восхищается им сильнее меня, но пока мы не можем говорить, что он добился большего, чем эти игроки. Он должен делать это пять, шесть или семь лет, чтобы встать с ними на один уровень», – отметил бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
А перспективы в парня безграничны. Главное не сглазить.
Неплохой игрок, но не более, тот же Лэмпард лучше
А Стивен (почти)выиграл АПЛ, и задал какой-то уровень))
Если ты в 16,17,20 или 22 года играешь лучше чем другой в этом возрасте это не значит что ты в 25 или в 30 будешь круче него.
Ну то что в двадцать лет Беллингем делает то что вышеперечисленные нет, говорит о многом. (с)
Я говорю что это высказывание бред. И привел пример людей которые начинали даже круче Джуда, но толпы ЗМ у них нет.
Но что тут делает Джеррард? При всем уважении, но он просто хороший игрок. Не топ звезда мирового уровня, а просто хороший игрок, возможно прирожденный лидер, живая легенда Ливерпуля. Но это разные понятия.