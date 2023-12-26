Оуэн о Беллингеме: «Он не станет лучше Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза, если выиграет Ла Лигу, ЛЧ и Евро в 2024-м. Чтобы встать с ними на один уровень, надо делать это 5, 6 или 7 лет»

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«Джуд Беллингем не станет автоматически лучше Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза, если выиграет Ла Лигу, Лигу чемпионов и Евро-2024 в следующем году. Но он выиграет «Золотой мяч»! Эти футболисты делали это годами, их уровень не падал. Они выиграли множество титулов, побеждали в Лиге чемпионов.

Джуд великолепен, нет человека, который восхищается им сильнее меня, но пока мы не можем говорить, что он добился большего, чем эти игроки. Он должен делать это пять, шесть или семь лет, чтобы встать с ними на один уровень», – отметил бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

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49 комментариев
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простите, что Джеррард 5-6-7 лет выигрывал?
+88
-17
+71
Ответ Виталий Попов
простите, что Джеррард 5-6-7 лет выигрывал?
Глянул его статистику. У него даже трех лет подряд с трофеями не было.
+36
-3
+33
о чемпионство Джеррарда ходят легенды😁Похоже в Англии появился свой "Мостовой"
+38
-6
+32
Оуэн видимо по себе судит. Выиграл на хайпе ЗМ в год когда больше заслужил Рауль, но так и не стал лучше его. А чтобы выиграть АПЛ надо было перейти в стан заклятых врагов.
+26
-5
+21
Ответ Виталий Попов
простите, что Джеррард 5-6-7 лет выигрывал?
Наверное, по метрикам Оуэна , одна победа в ЛЧ считается , как стаж на вредном производстве да еще и в условиях крайнего севера -- год за пять
+17
-2
+15
Ответ Виталий Попов
простите, что Джеррард 5-6-7 лет выигрывал?
дело не в том, сколько выиграл. А в том, что указанные им игроки очень долго держали высочайший уровень. А Беллингем ещё очень молод и все может быть
+14
-1
+13
А какой вообще сейчас смысл сравнивать 20-летнего парня с этими игроками? Это как минимум лет через 5 делать можно, когда будет полностью ясно, что Джуд в топах надолго.
А перспективы в парня безграничны. Главное не сглазить.
+9
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+8
А еще он должен выиграть золотую бутсу, золотой мяч и ЧМ и еще вдобавок должен взять кубок ФНЛ вот тогда быть может он приблизиться к ним)
+6
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+6
Ответ Виталий Попов
простите, что Джеррард 5-6-7 лет выигрывал?
может кривой перевод, дело не в статистике, а в уровне игры. Эти игроки показывали топ футбол лет по 10, а Беллиннем кто его знает может потеряется как Гаскойн
+5
-1
+4
Ответ xxa
Пусть сначала поиграет в АПЛ и покажет себя. А то что он зажигает в ла лиге это ничего не значит
откуда стрлько гонора у АПЛовцев?
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+2
Белингем хорош, но ненадолго. ничего особенного в нем нет.
+5
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+2
Ответ xxa
Пусть сначала поиграет в АПЛ и покажет себя. А то что он зажигает в ла лиге это ничего не значит
Зачем ему играть в АПЛ? Он играет в самом великом клубе мира, в лучшем клубе топ-2 чемпионата Европы, если не снизит требования к себе и проведёт на данном уровне большую часть своей карьеры, то точно станет великим! Тем более ему всего 20
+6
-4
+2
Ответ Глебиньо
о чемпионство Джеррарда ходят легенды😁Похоже в Англии появился свой "Мостовой"
Не понимаю шума вокруг Джеррарда
Неплохой игрок, но не более, тот же Лэмпард лучше
А Стивен (почти)выиграл АПЛ, и задал какой-то уровень))
+6
-4
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Пацану 20 лет будет только ,через 10 лет увидим ли превзошел он легенд Англии или стал просто одним из
+6
-4
+2
Ответ Бродяга-симпатяга
Ну то что в двадцать лет Беллингем делает то что вышеперечисленные нет, говорит о многом. А сравнивать надо когда карьера Джуда пойдет к концу
Тео или Уилшер делали в 16-17, чего Джуд в свои 16-17 не показывал. Какой нибудь Боян Кркич в 16-17 жёг напалмом или Алешандре Пато например.
Если ты в 16,17,20 или 22 года играешь лучше чем другой в этом возрасте это не значит что ты в 25 или в 30 будешь круче него.
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Они же все выигрывали ЛЧ, Евро и чемпионат в одном году, да, Майкл? И Евро раз в четыре года проводится, как можно 5-7 лет подряд это делать?
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зависть, плохое чувство конечно
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через 3-4 года Белингем будет средним игроком.
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Ответ Николай Бойко
Глянул его статистику. У него даже трех лет подряд с трофеями не было.
У кого-то было бы иначе, будь он в той команде?
+1
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Ответ songbilong
окей, а где они сейчас?
Смысл моего коммента понять тяжело?
Ну то что в двадцать лет Беллингем делает то что вышеперечисленные нет, говорит о многом. (с)
Я говорю что это высказывание бред. И привел пример людей которые начинали даже круче Джуда, но толпы ЗМ у них нет.
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Ответ Леван Мкртчян
Наверное, по метрикам Оуэна , одна победа в ЛЧ считается , как стаж на вредном производстве да еще и в условиях крайнего севера -- год за пять
по метрикам Оуэна, золотой мяч не сделал его лучше Джеррарда, Скоулза. так и не сделает Беллингема.
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Ответ xxa
В самом великом клубе мира это громко сказано. Если чемпионат состоит из борьбы 3-4 клубов, а остальные игры это просто тренировка то это просто шип какойто и не сравнится с АПЛ где все грызутся до конца.
давно ли там все грызутся до конца?, последние лет 5-6 борьба во второй половине сезона максимум между двумя-тремя клубами, такого количества команд, играющих в примитивный автобус на отбой, как в АПЛ, нет ни в одной лиге мира
0
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Ответ xxa
Пусть сначала поиграет в АПЛ и покажет себя. А то что он зажигает в ла лиге это ничего не значит
Что-то англичане, зажигающие в АПЛ, традиционно становятся элитной древесиной, когда уезжают с острова
+3
-3
0
Ответ JENNINGS
Зачем ему играть в АПЛ? Он играет в самом великом клубе мира, в лучшем клубе топ-2 чемпионата Европы, если не снизит требования к себе и проведёт на данном уровне большую часть своей карьеры, то точно станет великим! Тем более ему всего 20
В самом великом клубе мира это громко сказано. Если чемпионат состоит из борьбы 3-4 клубов, а остальные игры это просто тренировка то это просто шип какойто и не сравнится с АПЛ где все грызутся до конца.
0
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0
Лэмпард и Скоулз - да, лидеры команд чемпионов в свое время, топовые игроки.
Но что тут делает Джеррард? При всем уважении, но он просто хороший игрок. Не топ звезда мирового уровня, а просто хороший игрок, возможно прирожденный лидер, живая легенда Ливерпуля. Но это разные понятия.
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Так и хочется сказать Оуену «ержан, э ержан, очнись ержан ты описался»
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Рано ещё его с ними сравнивать, но фанатики рияла уже говорят, что он сильнее них из-за голов с рикошетов, У Лэмпарда и Джеррарда помимо голов ещё и много ассистов было, у Белгинмена одни голы с отскоков и рикошетов.
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Ответ Тухель
Тео или Уилшер делали в 16-17, чего Джуд в свои 16-17 не показывал. Какой нибудь Боян Кркич в 16-17 жёг напалмом или Алешандре Пато например. Если ты в 16,17,20 или 22 года играешь лучше чем другой в этом возрасте это не значит что ты в 25 или в 30 будешь круче него.
А я написал что Беллингем будет круче Лемпарда или Джеррарда по итогам своей карьеры? Я написал что тогда можно будет подводить окончательные итоги. А то что в свои двадцать Беллингем выглядит ярче чем названные Оуэном в свои двадцать по моему очевидно. Что будет дальше посмотрим, ты прав таких молодых да ранних которые потом сдувались было очень много
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Ответ Денис Аксанов
сравнивать теплое с мягким Майкл умеет. Вчерашний тинейджер - лучший игрок нынешнего Реала. Физически, технически мощнее вышеперечисленных игроков в их праймовые года. Такое сравнение в 20 лет само по себе нелепо, но в то же время очень лестно для Джуда
ты сам хоть понял, что вы...рал? Когда Джерард бежал, то от него отлетали. Лемпард был медленнее, но тоже умел всё на поле. Техника Скоулза. Все они были глыбами АПЛ своего времени, одни из лучших в истории на своей позиции. О Белингеме говорят, тк он забивает, для его позиции это временно. Ему сначала надо стабильно так поиграть, а потом сравниваться с ними
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Ох зря Оуэн ты это сказал, сейчас коршуны тебя заклюют 🤣
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