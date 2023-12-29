Мхитарян признан лучшим футболистом года в Армении в 11-й раз. Сперцян занял 2-е место

Теги Интер премьер-лига Россия серия А Италия сборная Армении по футболу Краснодар Генрих Мхитарян Аль-Фатех Лукас Селараян Эдуард Сперцян Футбол

Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом 2023 года в Армении.

Хавбек «Интера» набрал 81 балл в голосовании и в 11-й раз стал лучшим футболистом года в Армении. Мхитарян ранее получал приз в 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годах.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян с 48 очками занял второе место. Полузащитник «Аль-Фатеха» Лукас Селараян стал третьим.

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4 комментария
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Сперцяну надо срочно переходить в Европу.
Если засидится в Краснодаре, то о карьера пойдёт под откос. Эдуард! Бери пример с Генриха...
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Ну, пока справедливо. Желаю Эдику в следующем году обойти ветерана, хотя для этого видимо придётся всё же уезжать из России, желательно после чемпионства с Краснодаром))) а в идеале за 20+ миллионов, что быка сейчас очень кстати было бы ибо владелец болен, бюджет не бездонный, а своей трубы с углеводородами у Галицкого нет.
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В прошлом тоже лучшим был, в офигенной форме находится.
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