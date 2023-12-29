Мхитарян признан лучшим футболистом года в Армении в 11-й раз. Сперцян занял 2-е место

Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом 2023 года в Армении.

Хавбек «Интера» набрал 81 балл в голосовании и в 11-й раз стал лучшим футболистом года в Армении. Мхитарян ранее получал приз в 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годах.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян с 48 очками занял второе место. Полузащитник «Аль-Фатеха» Лукас Селараян стал третьим.

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