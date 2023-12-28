Продажа «Ливерпулем» Торреса и подписание Кэрролла, обмен Санчеса на Мхитаряна – в списке худших январских трансферов в АПЛ по версии FourFourTwo

Продажа Фернандо Торреса в «Челси» попала в список худших январских трансферов.

составил рейтинг самых провальных сделок с участием английских клубов, заключенных во время зимнего трансферного окна.

В десятку попали:

1. , из «Брешии» в «Вест Хэм» за 9 млн фунтов в 2009 году.

2. , из « » в « » за 50 млн фунтов в 2011 году, и Энди Кэрролл, из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов в тот же год.

3. Константинос Митроглу, из «Олимпиакоса» в «Фулхэм» за 12,4 млн фунтов в 2014 году.

4. Гидо Каррильо, из «Монако» в «Саутгемптон» за 19,1 млн фунтов в 2018 году.

5. Афонсо Алвес, из «Херенвена» в «Мидлсбро» за 12,5 млн фунтов в 2008 году.

6. Кристофер Самба, из «Анжи» в «Куинз Парк Рейнджерс» за 12,5 млн фунтов в 2013 году.

7. Бенни Маккарти, из «Блэкберна» в «Вест Хэм» за 2,25 млн фунтов в 2010 году.

8. Жан-Ален Бумсонг, из «Рейнджерс» в «Ньюкасл» за 8 млн фунтов в 2005 году.

9. Жан Макун, из «Лиона» в «Астон Виллу» за 6,2 млн фунтов в 2011 году.

10. Обмен Алексиса Санчеса («Арсенал») на Генриха Мхитаряна («Манчестер Юнайтед») в 2018 году.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам