Продажа «Ливерпулем» Торреса и подписание Кэрролла, обмен Санчеса на Мхитаряна – в списке худших январских трансферов в АПЛ по версии FourFourTwo

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Продажа Фернандо Торреса в «Челси» попала в список худших январских трансферов.

FourFourTwo составил рейтинг самых провальных сделок с участием английских клубов, заключенных во время зимнего трансферного окна.

В десятку попали:

1. Савио Нсереко, из «Брешии» в «Вест Хэм» за 9 млн фунтов в 2009 году.

2. Фернандо Торрес, из «Ливерпуля» в «Челси» за 50 млн фунтов в 2011 году, и Энди Кэрролл, из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов в тот же год.

3. Константинос Митроглу, из «Олимпиакоса» в «Фулхэм» за 12,4 млн фунтов в 2014 году.

4. Гидо Каррильо, из «Монако» в «Саутгемптон» за 19,1 млн фунтов в 2018 году.

5. Афонсо Алвес, из «Херенвена» в «Мидлсбро» за 12,5 млн фунтов в 2008 году.

6. Кристофер Самба, из «Анжи» в «Куинз Парк Рейнджерс» за 12,5 млн фунтов в 2013 году.

7. Бенни Маккарти, из «Блэкберна» в «Вест Хэм» за 2,25 млн фунтов в 2010 году.

8. Жан-Ален Бумсонг, из «Рейнджерс» в «Ньюкасл» за 8 млн фунтов в 2005 году.

9. Жан Макун, из «Лиона» в «Астон Виллу» за 6,2 млн фунтов в 2011 году.

10. Обмен Алексиса Санчеса («Арсенал») на Генриха Мхитаряна («Манчестер Юнайтед») в 2018 году.

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14 комментариев
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2.25 миллиона фунтов в 2010 в топ-10 худших трансферов, пусть и зимних, серьезно?
Бирмингем, например, той же зимой купил Микела Мадера (кто это?) за 3.3 миллиона евро, который полгода в аренде провёл, а ещё через полгода бесплатно в Испанию вернулся
+15
0
+15
Я не адепт "ну Торрес же целый угловой в финале ЛЧ заработал" — нет, Торрес безусловно провалился, а Челси вместо элитного страйкера получил просто хорошего игрока подыгрыша с з/п элитного страйкера, но провал ужасного Кэролла за 40 млн. с ним просто рядом не стоит.
+8
-1
+7
Лет через пять закупка Челси зимы-2023 может весь топ-3 занять.
+4
-1
+3
Ответ Under
почему рядом не стоит? ну и вы же понимаете, что ценник за Кэрролла напрямую зависел от ценника за Торреса?
Кэролл через полтора года перестал выходить на поле, через два уже играл в Вест Хэме, а Торрес дожил до Моуриньо и в еврокубках смотрелся не совсем паршиво.
Эти трансферы не были прямым обменом и никто не заставлял платить такие деньги за Кэролла, Ливерпулю же ничего не помешало заплатить рыночную цену за Суареза в последний день ТО )
+3
-1
+2
Ответ Максим Полтавец
Сделаем вид, что покупки Луиса Суареса на место Торреса в тот же день не было...
а при чём здесь Суарес?
+1
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+1
Ответ onsigne
Кэролл через полтора года перестал выходить на поле, через два уже играл в Вест Хэме, а Торрес дожил до Моуриньо и в еврокубках смотрелся не совсем паршиво. Эти трансферы не были прямым обменом и никто не заставлял платить такие деньги за Кэролла, Ливерпулю же ничего не помешало заплатить рыночную цену за Суареза в последний день ТО )
Ну там состав собрали в основном из британцев и тренер в тот момент был Ходжсон если не ошибаюсь. В флангах атаки играли Стюарт Даунинг, Джо Коул и Крэг Бэламми, в центре поля Чарли Адам и Джо Спиринг. Я очень сильно сомневаюсь что они в начале думали что Суарес будет играть в острые атаки. У них ставка было на Кэррола.
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Ладно про бредовость рейтинга.
Любопытно чего топовеший Макун ушел зимой в ав
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Эх
Помню Как Санчес после неоднозначного периода в Барсе перешел в Арсенал и попал в топ-10 лучших игроков мира в одном из авторитетный изданий.
А потом карьера пошла под откос. Неудачный трансфер в МЮ, Интер, Марсель…
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Торрес лишний в этом списке, повлиял в финале ЛЧ, забил мяч в финале ЛЕ, это как минимум
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Ответ Under
2.25 миллиона фунтов в 2010 в топ-10 худших трансферов, пусть и зимних, серьезно? Бирмингем, например, той же зимой купил Микела Мадера (кто это?) за 3.3 миллиона евро, который полгода в аренде провёл, а ещё через полгода бесплатно в Испанию вернулся
*через два года
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Ответ Bunyod Turgunov
Ну там состав собрали в основном из британцев и тренер в тот момент был Ходжсон если не ошибаюсь. В флангах атаки играли Стюарт Даунинг, Джо Коул и Крэг Бэламми, в центре поля Чарли Адам и Джо Спиринг. Я очень сильно сомневаюсь что они в начале думали что Суарес будет играть в острые атаки. У них ставка было на Кэррола.
Со всем согласен.
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Ответ rusik krasav4ik
Ладно про бредовость рейтинга. Любопытно чего топовеший Макун ушел зимой в ав
Ладно не топовейший, гол в ворота Реала сыграл с памятью шутку
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