Продажа «Ливерпулем» Торреса и подписание Кэрролла, обмен Санчеса на Мхитаряна – в списке худших январских трансферов в АПЛ по версии FourFourTwo
Продажа Фернандо Торреса в «Челси» попала в список худших январских трансферов.
FourFourTwo составил рейтинг самых провальных сделок с участием английских клубов, заключенных во время зимнего трансферного окна.
В десятку попали:
1. Савио Нсереко, из «Брешии» в «Вест Хэм» за 9 млн фунтов в 2009 году.
2. Фернандо Торрес, из «Ливерпуля» в «Челси» за 50 млн фунтов в 2011 году, и Энди Кэрролл, из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов в тот же год.
3. Константинос Митроглу, из «Олимпиакоса» в «Фулхэм» за 12,4 млн фунтов в 2014 году.
4. Гидо Каррильо, из «Монако» в «Саутгемптон» за 19,1 млн фунтов в 2018 году.
5. Афонсо Алвес, из «Херенвена» в «Мидлсбро» за 12,5 млн фунтов в 2008 году.
6. Кристофер Самба, из «Анжи» в «Куинз Парк Рейнджерс» за 12,5 млн фунтов в 2013 году.
7. Бенни Маккарти, из «Блэкберна» в «Вест Хэм» за 2,25 млн фунтов в 2010 году.
8. Жан-Ален Бумсонг, из «Рейнджерс» в «Ньюкасл» за 8 млн фунтов в 2005 году.
9. Жан Макун, из «Лиона» в «Астон Виллу» за 6,2 млн фунтов в 2011 году.
10. Обмен Алексиса Санчеса («Арсенал») на Генриха Мхитаряна («Манчестер Юнайтед») в 2018 году.
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Бирмингем, например, той же зимой купил Микела Мадера (кто это?) за 3.3 миллиона евро, который полгода в аренде провёл, а ещё через полгода бесплатно в Испанию вернулся
Эти трансферы не были прямым обменом и никто не заставлял платить такие деньги за Кэролла, Ливерпулю же ничего не помешало заплатить рыночную цену за Суареза в последний день ТО )
Любопытно чего топовеший Макун ушел зимой в ав
Помню Как Санчес после неоднозначного периода в Барсе перешел в Арсенал и попал в топ-10 лучших игроков мира в одном из авторитетный изданий.
А потом карьера пошла под откос. Неудачный трансфер в МЮ, Интер, Марсель…