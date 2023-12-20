«Реал» уже не считает Мбаппе ключевым игроком для своего проекта. Если он не скажет «да» до конца января, клуб переключится на другие цели (Ромен Молина)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» может отказаться от идеи о трансфере Килиана Мбаппе.

Как сообщает французский журналист Ромен Молина, мадридский клуб уже не считает Мбаппе ключевым игроком для своего проекта.

В «Реале» полагают, что линия атаки укомплектована достаточно хорошо – там играют Винисиус Жуниор, Родриго, Джуд Беллингем, Браим Диас, также к команде присоединится Эндрик. 

Это еще не означает, что мадридцы откажутся от подписания форварда «ПСЖ». Однако боссы клуба намерены руководствоваться жесткими принципами в отношении этой сделки. 

Если «Реал» не получит положительного ответа от Килиана до конца января, то начнет изучать рынок в поиске других вариантов. 

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до завершения текущего сезона, парижане намерены его продлить. С январе футболист может вести переговоры с другими клубами.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

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71 комментарий
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от создателей Реал не предлагает дважды. 100500ая серия
+57
-22
+35
Давно пора так было сделать, на Килиане свет клином не сошелся и ему этот переход был бы в несколько раз полезнее, чем тому же Мадриду.
+34
-10
+24
Ответ И здесь и там
почему именно Реал нужен для ЗМ? В условном Сити или Барсе шансов не меньше, а учитывая, что сборная Франция фаворит крупных турниров, то сыграв круто на том же Евро можно и в ПСЖ выиграть
В Барселоне на сегодня шансов явно меньше
+18
0
+18
Ответ Andrey Kulchitsky
от создателей Реал не предлагает дважды. 100500ая серия
Последнее мадридское предложение?
+32
-16
+16
Мне кажется журналюги уже с потолка сочиняют эти новости. Все одно да потому.
+17
-2
+15
с учётом приобретения Беллингема, необходимость стала гораздо меньше, это точно)
+11
-1
+10
Чо Реал вцепился в него, хз. Притом они даже его на его родной позиции использовать не хотят — Винисиус им там важнее — так для чего так долго за ним бегать? Игрок безусловно топ, но такая зацикленность вообще непонятна.
+12
-3
+9
Мбаппе сейчас лучший. Но у Реала играет команда. И Беллингем встроен в команду. Так что сейчас не выглядит так, что без Мбаппе они никак.
Мбаппе больше нужен Реал, если он хочет за ЗМ побороться.
+14
-6
+8
Ответ Makeav
Чо Реал вцепился в него, хз. Притом они даже его на его родной позиции использовать не хотят — Винисиус им там важнее — так для чего так долго за ним бегать? Игрок безусловно топ, но такая зацикленность вообще непонятна.
Там много факторов. В том числе и экономический эффект от подписания чуть ли не выше именно для Реала, чем спортивный. За Мбаппе придут и новые болельщики, и новые спонсоры. Ну и игрок он феноменальный. На данный момент наверное главный талант из всех игрока атаки во всём мировом футболе.
+12
-5
+7
Ответ #SharkTeam
Последнее мадридское предложение?
последнее мадридское предупреждение
+8
-4
+4
Ответ Andrey Kulchitsky
от создателей Реал не предлагает дважды. 100500ая серия
А предлагал?)
+2
0
+2
Ответ roomaan
с учётом приобретения Беллингема, необходимость стала гораздо меньше, это точно)
с учётом приобретения Беллингема, вообще непонятно зачем этот токсичный и жадный до денег персонаж вообще нужен. Реал нашел сейчас идеальный баланс, не хватает лишь игроков для подмены основных. И один из таких уже присоединится летом
+3
-1
+2
Стоило не забить пару матчей с игры и сразу такие выводы !
+5
-3
+2
Новая серия аниме про черепаху начинается
+2
0
+2
это мой последний заезд.
© Флорентино Перез (Торетто)
+2
-1
+1
При таком Джуде не факт что нужен любой ценой.
Центрнап (Осимхен например) и фланги защиты - стратегические цели на лето.
Зимой опытного цз в аренду.
+1
0
+1
Ответ И здесь и там
почему именно Реал нужен для ЗМ? В условном Сити или Барсе шансов не меньше, а учитывая, что сборная Франция фаворит крупных турниров, то сыграв круто на том же Евро можно и в ПСЖ выиграть
Ты правда веришь, что Мбаппе перейдет в Барсу?
Или он перейдет к Холанду в Сити.
+1
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Надеюсь этот миф, так и останется мифом
+1
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А зачем поиск других кандидатов, если всё укомплектованно?
+1
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Реал потихоньку начинает осознавать, что есть и другие. Нужно просто двигаться дальше
+3
-2
+1
Ответ Makeav
Чо Реал вцепился в него, хз. Притом они даже его на его родной позиции использовать не хотят — Винисиус им там важнее — так для чего так долго за ним бегать? Игрок безусловно топ, но такая зацикленность вообще непонятна.
А ничего удивительного на самом деле. Это очень редкий игрок, который высокий уровень начал показывать с ранних лет и до сих пор его держит, причем и в клубе, и в сборной. Он безумно популярен, у него огромное количество фанатов. Да его сам президент просил остаться во Франции - какого-то другого игрока уговаривал сам президент? При этом его пик ещё даже не достигнут. Это статусный трансфер, а Реалу всегда было важно показать, что в его рядах играют лучшие - и это работает, игроки хотят там играть.
+2
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Беллингам и Эдрик достаточно. Мваппе за 300 мультов ещё и лодку расшатает.
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Ответ Andrey Kulchitsky
от создателей Реал не предлагает дважды. 100500ая серия
Рейтинг хорошый. Каждый раз продлевают на новый сезон)
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это что, конец саги? (
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Это шанс для Дзюбы.
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Ответ roomaan
с учётом приобретения Беллингема, необходимость стала гораздо меньше, это точно)
лучше поэкономить и взять Холанда, чистого ЦН. Я думаю Перес так и сделает
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Реалу нужен чистый нападающий, а для Мбаппе это не идеальная позиция. Родриго, здорового Винисиуса и Мбаппе сложно будет разместить на поле. Лучше пусть за Холандом идут.
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"переживаю за их отношения больше чем за свои"
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Ответ arspurs9
Реалу просто нужно найти хорошего форварда, Хоселу просто не вывозит. И Мбаппе такой не единственный в мире. Скандалов и инфоповодов хватает от Винисиуса, статус Роналду Мбаппе не вывезет, так что просто хороший форвард.
Лично я хотел Кейна, но увы. В Реал переходит летом Эндрик, так что если мбабло отвалится, то клуб больше никого брать не будет. А там уже посмотрим, удастся ли бразильцу ставку оправдать
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Хвича лучший дриблер в ЛЧ, Мбаппе на втором месте, по голам Мбаппе далеко не лидер, то есть ни в одном аспекте он не лидер, вопрос, нахера он сдался Реалу ????
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