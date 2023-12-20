«Реал» уже не считает Мбаппе ключевым игроком для своего проекта. Если он не скажет «да» до конца января, клуб переключится на другие цели (Ромен Молина)
«Реал» может отказаться от идеи о трансфере Килиана Мбаппе.
Как сообщает французский журналист Ромен Молина, мадридский клуб уже не считает Мбаппе ключевым игроком для своего проекта.
В «Реале» полагают, что линия атаки укомплектована достаточно хорошо – там играют Винисиус Жуниор, Родриго, Джуд Беллингем, Браим Диас, также к команде присоединится Эндрик.
Это еще не означает, что мадридцы откажутся от подписания форварда «ПСЖ». Однако боссы клуба намерены руководствоваться жесткими принципами в отношении этой сделки.
Если «Реал» не получит положительного ответа от Килиана до конца января, то начнет изучать рынок в поиске других вариантов.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до завершения текущего сезона, парижане намерены его продлить. С январе футболист может вести переговоры с другими клубами.
Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
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Мбаппе больше нужен Реал, если он хочет за ЗМ побороться.
© Флорентино Перез (Торетто)
Центрнап (Осимхен например) и фланги защиты - стратегические цели на лето.
Зимой опытного цз в аренду.
Или он перейдет к Холанду в Сити.