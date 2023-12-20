«Реал» может отказаться от идеи о трансфере Килиана Мбаппе.

Как сообщает французский журналист Ромен Молина, мадридский клуб уже не считает Мбаппе ключевым игроком для своего проекта.

В « » полагают, что линия атаки укомплектована достаточно хорошо – там играют Винисиус Жуниор, Родриго, Джуд Беллингем, Браим Диас, также к команде присоединится Эндрик.

Это еще не означает, что мадридцы откажутся от подписания форварда « ». Однако боссы клуба намерены руководствоваться жесткими принципами в отношении этой сделки.

Если «Реал» не получит положительного ответа от до конца января, то начнет изучать рынок в поиске других вариантов.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до завершения текущего сезона, парижане намерены его продлить. С январе футболист может вести переговоры с другими клубами.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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