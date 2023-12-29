Ребров пробежал полумарафон. Он обещал это за 1000 плюсов под постом в его блоге на Sports.ru

Артем Ребров пробежал полумарафон, получив 1000 плюсов под постом на Sports.ru.

В августе бывший вратарь « », который сейчас занимает в клубе пост технического координатора, в блоге на Sports.ru рассказал, как ненавидел бегать во время карьеры и как полюбил бег после ее окончания. Тогда он пообещал, что пробежит полумарафон, если под постом будет больше тысячи плюсов.

Публикация набрала 1172 плюса, поэтому практически сразу Ребров приступил к подготовке. В середине декабря он преодолел обещанную дистанцию в Санкт-Петербурге за 1 час и 46 минут (темп – около 5 минут на километр).

Сегодня в блоге на .ru Ребров рассказал, как прошел забег, и объяснил, почему больше не планирует бегать такие длинные дистанции.

«Во-первых, очень сложно бежать по снегу, пусть и по укатанному. И чем дальше, тем сложнее. То проскальзываешь, то чуть проваливаешься, где-то мягче, где-то жестче. Этот фактор очень важный.

Во-вторых, первая половина действительно далась легко, могли даже фразами обмениваться, какого-нибудь деда бегущего обсудить или чувака в футболке с коротким рукавом.

А вот дальше – все сложнее. Сразу вспомнил слова тренера: «Тебе до 16-го километра должно быть легко, но это обманчиво, будь готов дальше серьезно работать, не расслабляйся».

Так и случилось. Примерно с 16-го понимаю, что силы уходят, не до разговоров. А самый ужас начался на 18-м. Такое необычное ощущение: «Ноги из-под тебя уходят, ты ими не управляешь, они как-то сами все делают. Будто бежишь не ты, а твое сознание», – написал Ребров.

Ребров обещал пробежать полумарафон за 1000 плюсов. Челлендж выполнен – но это было ооочень трудно

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