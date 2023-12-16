Ребров о конфликте Дзюбы с Эмери: «У Артема был 10-й номер, а Унаи говорил, что надо соответствовать. Такие штуки Дзюбу задевали. В итоге все закончилось тренеришкой»

Теги Спартак Артем Дзюба Артем Ребров премьер-лига Россия Sports.ru Унаи Эмери Футбол

Артем Ребров высказался о конфликте Артема Дзюбы с Унаи Эмери в 2012 году.

«Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был десятый номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, какие важные люди в «Спартаке» носили 10-й номер, что надо соответствовать. Мне кажется, такие штуки Дзюбу задевали.

Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но маленькие недопонимания точно присутствовали. Надо было сесть и проговорить претензии друг к другу, но они этого не сделали. В итоге все закончилось тренеришкой.

Я был рядом, когда Дзюба сказал про тренеришку. Не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артем хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул. В итоге фраза привела к такому скандалу.

Кстати, с Дзюбой у меня нормальные отношения, мы никогда не ругались. Наверное, потому что друг другу всегда высказывали все в лицо. Для него важно, когда говорят прямо и начистоту и ничего не утаивают. В этом случае никаких проблем с ним не будет.

Он мог надо мной шутить про игру ногами, но не более. Гораздо жестче прикалывался Макеев. Например, я поцелую штангу, а он следом подходит и со всей силы лупит по ней, чтобы я видел», – написал экс-вратарь «Спартака», а ныне технический координатор красно-белых в своем блоге на Sports.ru.

Почему Эмери не справился со «Спартаком»? Колонка Артема Реброва 

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17 комментариев
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Эмери в итоге хороший тренер с результатами. А Дзюба - клоун, которого не любят ни в Спартаке ни в Зените.
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а по факту трениришкой оказался чапи
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Время расставило всё по местам - сейчас Эмери и Рукаку даже смешно сравнивать.
Вообще увольнение баска - одна из главных ошибок Федуна😐
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Эти слова Дзюбы про тренеришку, как печать на всю жизнь на сколько мерзкий внутри человек, дальше по накатанной.... может и игрок хороший....
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Еще хорошо бы погуглить, что тогда наши мудрые ветераны говорили про Эмери. А то мы все только на Дзюбу в этой истории ругаемся)
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где теперь тренеришка и где игрочишка..
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Эмери там нагибает АПЛ, а Дзюба пока нагибал только азмуна. :)
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Ответ seppblatter@mail.ru
Эмери супертоповый тренер для таких средних команд, коим и является Спартак по европейским параметрам. Но, днищенский менеджер Фе, конечно же, выбрал теребоньку🤦🏻
Федун был нетерпелив , думаю нынешнее руководство дало бы Эмери поработать подольше
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+3
Эмери супертоповый тренер для таких средних команд, коим и является Спартак по европейским параметрам. Но, днищенский менеджер Фе, конечно же, выбрал теребоньку🤦🏻
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Все-таки Эмери сначала Дзюбу игрочишкой назвал. После этого Дзюба под десяткой уже не играл.
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Где Эмери и где Дзюба в итоге…
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
а по факту трениришкой оказался чапи
корм для собак?🙄
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Дело не в конфликте Дзюбы и Эмери. Дзюбу за пределами Спартака тогда мало кто знал. Дело было в амбициях Валеры. Карпин об этом не вспоминает, так как это негативный факт в его биографии.
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10 номер это честь, не про дзюбу, тут Эмери прав!
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Ответ Вячеслав Припузов
Эти слова Дзюбы про тренеришку, как печать на всю жизнь на сколько мерзкий внутри человек, дальше по накатанной.... может и игрок хороший....
До слов про тренеришку Дзюба был ровно такой же гнилой. Просто менее популярный.
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