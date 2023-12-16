Ребров об Эмери в «Спартаке»: «Привез психолога. Но не для команды, а личного. Мы, конечно, над этим посмеивались»

Теги Спартак Артем Ребров Астон Вилла премьер-лига Россия премьер-лига Англия Sports.ru Унаи Эмери Футбол

Артем Ребров рассказал, что Унаи Эмери приехал в «Спартак» с личным психологом.

«Эмери мы толком не знали, но ждали топ-тренера – все-таки с «Валенсией» занимал 3-е место в Ла Лиге. Унаи приехал, пару недель потренировались в Тарасовке, дальше поехали в Австрию. У Эмери был небольшой штаб: помощник, аналитик, тренер по физподготовке, а тренером вратарей оставили Валерия Клейменова.

Унаи привез психолога. Но не для команды, а личного. Такой немногословный и тихий дядечка, следил только за Унаи, нас не трогал вообще – максимум привет-пока.

Такое внимание к ментальному здоровью меня уже не удивляет. Я недавно был на европейской конференции, на которой человек из французской федерации рассказал о заботе над тренерами. Например, когда тренер возвращается с молодежного турнира, его селят в отель, там обязательный массаж, спа, восстановление. Они пришли к тому, что работа тренера очень стрессовая и требует реабилитации.

Это посыл, что есть не только футболисты. Что тренеру тоже нелегко и нужно восстанавливаться. Думаю, Эмери к этому пришел намного раньше, раз уже тогда возил психолога.

Мы, конечно, со всеми над этим посмеивались», – в блоге на Sports.ru бывший вратарь «Спартака», который сейчас занимает в клубе пост технического координатора.

Почему Эмери не справился со «Спартаком»? Колонка Артема Реброва

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Посмеивались, что Карпин требует и штрафует за лишние 100 грамм веса, посмеивались над ментальной заботе Эмери о себе, вот такие профики паспортисты российские с несопаставимой их навыкам и проф. отношению к делу зарплатой
+12
0
+12
даже поговорка есть про смех
+4
0
+4
зря он тогда возглавлял спартак. Наверно самый слабый клуб в его карьере.
+7
-3
+4
Как раз психолога команде всегда и не хватало, особенно сейчас ...
+1
0
+1
Унаи реально вляпался в Спартак
+4
-4
0
Смеётся теперь Эмери
+1
-1
0
А когда он взял 4 Кубка Лиги Европы тоже смешно было?
0
0
0
Больше всех из этой истории потерял Эмери. Грязное пятно в карьере
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий