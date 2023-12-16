Ребров о Карпине в «Спартаке»: «Реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде. Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Валерий Карпин Микаэль Лаудруп Sports.ru Унаи Эмери Футбол

Артем Ребров считает, что Валерий Карпин мог играть в РПЛ, когда возглавлял «Спартак».

«С Эмери мы постоянно вместе с полевыми работали над передачами, выходом из обороны, учились начинать атаки, менять их направление. Ничего сложного – простые, но очень эффективные упражнения. Вы прекрасно знаете, что это мое слабое место. С Унаи я здорово подтянул игру ногами, и это помогло мне в дальнейшем. 

А не нравилось, что Эмери мог прийти в конце тренировки, отодвинуть Клейменова и бить по воротам. Или навешивал, объясняя, где надо выходить, а где не надо. За Клейменова было обидно – приходит главный, его отодвигает и сам тренирует.

Представьте, Клейменов бы забрал защитников с советами, как линию правильно держать. Мне кажется, если ты хочешь поработать с вратарями, подойди и спроси у тренера по вратарям. А Эмери просто врывался – в моем понимании, это неуважение.

Сейчас задумался, а кто из тренеров сильнее играл на тренировках? Наверное, все-таки Карпин. Я сразу поразился, в какой он форме. Человек реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде. Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп: просто какие-то недоступные вещи с мячом вытворял, никто не мог повторить», – написал экс-вратарь «Спартака», а ныне технический координатор красно-белых в своем блоге на Sports.ru.

Почему Эмери не справился со «Спартаком»? Колонка Артема Реброва

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12 комментариев
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Десять лет прошло, а Карпин всё так же может выходить в РПЛ в свои уже 50+, теперь ещё и за сборную, но там тренер серьёзный, из-за возраста не вызовет.
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«… За Клейменова было обидно – приходит главный, его отодвигает и сам тренирует …»

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ Ну, наверное, главный тренер лучше знает, что и как делать - ему за результат отвечать, он игру команды строит.
И можно легко предположить, что Клейменов в тренировке вратарей понимает меньше, чем Эмери. Или делает что-то не так, как хотел Эмери. Именно поэтому он его отодвигает и пытается улучшить игру Реброва самостоятельно.
Заодно и Клейменова пытался чему-то новому научить
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+5
Лаудруп был супертоп - и за Юве, и за Барсу, и за Реал играл: на его фоне Валера - обычный бегунок, а уж лимитные буратины - просто кривоногие бездари😐
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Если бы ещё Карпин курить бросил.
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Похвалил Валеру, опустил Российскую фонбетлигаставокбингобонго лигу. При этом по делу.
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Они еще Мостового в деле не видел, он забил больше, чем некоторые клубы вместе взятые!!!
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Из тренеров Спартака целую команду можно собрать, и вратари есть и полевые любых позиций, заявиться можно))
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Так многие тренеры сами периодически тренируют вратарей. Тот же Синиша часто бил с дальних дистанций на тренировках во время работы с вратарями. Он же главный тренер и он отвечает за всех игроков включая вратарей
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На то он и главный тренер, что бы в любом процессе участвовать и рулить.
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Вот только дело тут не в Карпине было, а в том что отечественные игроки того времени (как в принципе и сейчас) очень и очень низкого уровня были (и есть). Раз даже 40-летний ветеран их на тренировках уделывал.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Они еще Мостового в деле не видел, он забил больше, чем некоторые клубы вместе взятые!!!
Забить Мостовой может, если только Тихоновецкого найдет
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Ответ <~Inter~>
Так многие тренеры сами периодически тренируют вратарей. Тот же Синиша часто бил с дальних дистанций на тренировках во время работы с вратарями. Он же главный тренер и он отвечает за всех игроков включая вратарей
Как Синиша бил, мало кто может
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