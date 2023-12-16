Ребров о Карпине в «Спартаке»: «Реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде. Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп»

считает, что мог играть в , когда возглавлял «Спартак».

«С Эмери мы постоянно вместе с полевыми работали над передачами, выходом из обороны, учились начинать атаки, менять их направление. Ничего сложного – простые, но очень эффективные упражнения. Вы прекрасно знаете, что это мое слабое место. С Унаи я здорово подтянул игру ногами, и это помогло мне в дальнейшем.

А не нравилось, что Эмери мог прийти в конце тренировки, отодвинуть Клейменова и бить по воротам. Или навешивал, объясняя, где надо выходить, а где не надо. За Клейменова было обидно – приходит главный, его отодвигает и сам тренирует.

Представьте, Клейменов бы забрал защитников с советами, как линию правильно держать. Мне кажется, если ты хочешь поработать с вратарями, подойди и спроси у тренера по вратарям. А Эмери просто врывался – в моем понимании, это неуважение.

Сейчас задумался, а кто из тренеров сильнее играл на тренировках? Наверное, все-таки Карпин. Я сразу поразился, в какой он форме. Человек реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде. Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп: просто какие-то недоступные вещи с мячом вытворял, никто не мог повторить», – написал экс-вратарь «Спартака», а ныне технический координатор красно-белых в своем блоге на Sports.ru.

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