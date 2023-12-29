Сергей Юран: «Когда вижу стариков, просящих милостыню, или бездомного, комок к горлу подкатывает. Думаешь: неужели нет родных?»

Сергей Юран рассказал, что может его растрогать до слез.

– Жена не просит переживать поменьше?

– Она у меня молодец, активистка. Я не очень люблю соцсети, а Люда – наоборот, активный пользователь. Общается с болельщиками. Кто-то пишет: «Сережа, 8 лет, мечтает о футболке Севикяна с автографом». Тут включается Людмила: « , надо сделать майку ребенку». Говорю: «Хорошо». В другой раз попросила пустить мальчика на базу команды, посмотреть тренировку – мечта такая у пацана была. Сделали. Она вообще человек очень восприимчивый, старается помогать людям. Потом показала видео, как этот мальчишка счастлив был.

– А что может вас растрогать до слез?

– Когда вижу стариков, просящих милостыню, или бездомного, мерзнущего на улице, комок к горлу подкатывает. Думаешь: неужели нет родных, чтобы помочь? Хочется всех их собрать, купить квартиры. При виде ребенка с ДЦП может и слеза пойти. Я просто по натуре человек очень восприимчивый. Жена иногда ругается: «Ну нельзя так близко к сердцу все принимать». А я не могу по-другому. Так воспитан.

– Фильм или книга способны разбередить душу?

– Это нет. Подсознательно-то я все равно понимаю, что это фильм, кино. А когда слышу знакомые мелодии, в мозгу всплывают картинки – сюжеты из жизни: «Заря», «Динамо», Лиссабон. Как только Кай Метов где-то заиграет, Вася Кульков вспоминается. Любили с ним вечерком под музыку прокатиться на машине.

– Что любите делать в свободное от работы время?

– Отдыхать на природе. Рыбалка, охота – способ отключиться, подзарядиться энергией. В городе так не отдохнешь. Стараюсь ехать в такие места, чтобы телефон не ловил. У приятеля заимка под Костромой, полуспартанские условия. Лес, снег – красота. Потом подъезжаешь к Костроме, и телефон раскаляется: СМС, куча пропущенных звонков, – сказал главный тренер « ».

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