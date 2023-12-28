Юран о судействе в РПЛ: «Один и тот же фол у игрока из верхнего клуба пропускают, а у нас – вплоть до желтой или красной. Потом признают: «Ошибся». Ты ошибся, а парням минус два очка и премия!»

Сергей Юран раскритиковал судейство в Мир РПЛ.

– Судьям в этом году от вас сильно доставалось.

– Не могу сказать, что только и повторял: судьи, судьи, судьи. Но я же не в шахматы играл и вижу моменты. На флеш-интервью и пресс-конференциях говорил: «Давайте уберем двойные стандарты». Один и тот же фол у футболиста из верхнего клуба пропускается, а у нас – фиксируется, вплоть до желтой или даже красной карточки. Этому нельзя, а тому – можно. Такие моменты меня сильно раздражают.

– Приведете примеры?

– Первая игра чемпионата с «Зенитом». Тихому прямо возле нашей скамейки защитник въезжает локтем в лицо. Были еще моменты. Мы написали в ЭСК, подкрепили видео. По Тихому знаешь, какую трактовку написали?

– Какую?

– «Голова игрока «Нижнего Новгорода» Тихого нашла локоть игрока «Зенита». Судья правильно оценил ситуацию».

– Не верь глазам своим?

– Типа того. С «Краснодаром» играли. Кордоба чуть полголовы Майге не снес. Тоже отослали в комитет жалобу, запись. И получили ответ: «У Кордобы не была агрессивная скорость при отборе». Что значит «агрессивная»? Можно на месте стоять и ногой в голову попасть. Для больших клубов почему-то формулировки почти всегда хорошие. А если бы наш то же самое сделал – сразу красная прилетела бы.

Возможно, там думают: если клуб повыше, могут и позвонить какие-то люди, а за этих кто звонить будет? Я понимаю, что все люди и судьям свойственно ошибаться, но когда видишь тенденцию – начинает напрягать. Они потом признаются: «Да-да, Сергей Николаевич, пропустил, ошибся». И? Ты ошибся, а парням минус два очка и премия! – сказал главный тренер «Пари НН».

«###, и че?» Флэш-интервью Юрана – всегда пожароопасны

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