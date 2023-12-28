Юран о судействе в РПЛ: «Один и тот же фол у игрока из верхнего клуба пропускают, а у нас – вплоть до желтой или красной. Потом признают: «Ошибся». Ты ошибся, а парням минус два очка и премия!»

Теги Зенит судьи Сергей Юран Краснодар Дмитрий Тихий Джон Кордоба Пари НН Чемпионат.com Мамаду Майга Футбол

Сергей Юран раскритиковал судейство в Мир РПЛ.

– Судьям в этом году от вас сильно доставалось.

– Не могу сказать, что только и повторял: судьи, судьи, судьи. Но я же не в шахматы играл и вижу моменты. На флеш-интервью и пресс-конференциях говорил: «Давайте уберем двойные стандарты». Один и тот же фол у футболиста из верхнего клуба пропускается, а у нас – фиксируется, вплоть до желтой или даже красной карточки. Этому нельзя, а тому – можно. Такие моменты меня сильно раздражают.

– Приведете примеры?

– Первая игра чемпионата с «Зенитом». Тихому прямо возле нашей скамейки защитник въезжает локтем в лицо. Были еще моменты. Мы написали в ЭСК, подкрепили видео. По Тихому знаешь, какую трактовку написали?

– Какую?

– «Голова игрока «Нижнего Новгорода» Тихого нашла локоть игрока «Зенита». Судья правильно оценил ситуацию».

– Не верь глазам своим?

– Типа того. С «Краснодаром» играли. Кордоба чуть полголовы Майге не снес. Тоже отослали в комитет жалобу, запись. И получили ответ: «У Кордобы не была агрессивная скорость при отборе». Что значит «агрессивная»? Можно на месте стоять и ногой в голову попасть. Для больших клубов почему-то формулировки почти всегда хорошие. А если бы наш то же самое сделал – сразу красная прилетела бы.

Возможно, там думают: если клуб повыше, могут и позвонить какие-то люди, а за этих кто звонить будет? Я понимаю, что все люди и судьям свойственно ошибаться, но когда видишь тенденцию – начинает напрягать. Они потом признаются: «Да-да, Сергей Николаевич, пропустил, ошибся». И? Ты ошибся, а парням минус два очка и премия! – сказал главный тренер «Пари НН».

«###, и че?» Флэш-интервью Юрана – всегда пожароопасны

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15 комментариев
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" «Голова игрока «Нижнего Новгорода» Тихого нашла локоть игрока «Зенита». Судья правильно оценил ситуацию»."

Опять это смешное вранье от НН. На второй круг уже клоуны заходят. Вопрос только зачем так убого врать? Трактовка доступна в сети любому и там ничего подобного нет. Там сказано что это было незначительное нарушение и никакой КК быть не может. И все так и есть. Там Дуглас даже движения рукой не делал навстречу сопернику и лишь случайно и легко попал локтем скорее в грудь Тихому. А тот с криком повалился на газон, держась за лицо.
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Юран какой-то поехавший в последнее время на теме судейства, при чем в большинстве случаев не обоснованно. Мания преследования развивается
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Постоянное нытье как его жена терпит.
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Минус два очка клубу, СН....
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Юран - отличный тренер!!! Где бы ни работал - везде есть результат!!!! В отличие от многих-многих других, которые скачут из клуба в клуб, чтобы приподняться на отступных....
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Могу сказать, что Йуран только и повторял: "судьи, судьи, судьи, еще парочку"
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АПЛ Юрану лучше не смотреть :))
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Ответ fil_spb
" «Голова игрока «Нижнего Новгорода» Тихого нашла локоть игрока «Зенита». Судья правильно оценил ситуацию»." Опять это смешное вранье от НН. На второй круг уже клоуны заходят. Вопрос только зачем так убого врать? Трактовка доступна в сети любому и там ничего подобного нет. Там сказано что это было незначительное нарушение и никакой КК быть не может. И все так и есть. Там Дуглас даже движения рукой не делал навстречу сопернику и лишь случайно и легко попал локтем скорее в грудь Тихому. А тот с криком повалился на газон, держась за лицо.
Да все знают как судят Зенит
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