Юран о «звездняке» в киевском «Динамо»: «Старики надавали подзатыльников в душевой, и я снова почувствовал земельку ножками. Очень благодарен»

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Россия Сергей Юран Анатолий Демьяненко Владимир Бессонов Андрей Баль Пари НН Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран рассказал, что в киевском «Динамо» у него была звездная болезнь.

«Один раз я потерял почву под ногами. Посчитал себя суперфутболистом. Одногодок из дубля перестал воспринимать: типа, кто вы такие? Не маленький – уверенный такой звездняк. В тот момент мне хорошо помогли Андрей Баль, царство небесное, Демьяненко и Бессонов.

Я уже тренировался с первой командой киевского «Динамо». Они там все мегазвезды, сборники. А я только начал выходить на замену и уже решил, что супер-пупер. Старики это видели и как-то раз в душевой надавали подзатыльников. Объяснили, что к чему. И я снова почувствовал земельку ножками. За этот урок я им очень благодарен. Опытные ребята помогли мне. А то вернулся бы в «Зарю» и там закончил бы.

Сейчас нет преемственности, которая раньше была. Тренеру лишний раз лаять не нужно было. Он знал: взрослые разберутся, подскажут. А все почему? У стариков на первом плане премии стояли. И чтобы эти 50 рублей заработать, нужно было на зубах выгрызать результат, не убирать ноги. Если кто-то в облака взлетал – подзатыльничком приземляли», – сказал главный тренер «Пари НН», ранее игравший за «Спартак», «Бенфику» и «Порту».

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11 комментариев
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Теперь я слышу слова не Барсика, но Барса!
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+29
Всё таки, Юран-нормальный, простой мужик, крепкий на словцо! Не ноет, работяга, совсем не чета Царю и Канчельскису!!! Те точно, ЧСВ, которым закусывать почаще нужно)))
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-3
+23
Похоже, в футбольных командах главные события происходят в душевой...
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0
+13
Ответ Onion
Ноомальный простой мужик. Жаль, что не тренер...
было бы здорово услышать хоть один аргумент, что он не тренер
его карьера доказывает лишь обратное
+4
-1
+3
В киевском Динамо при Лобановском кто попало не играл...
+1
0
+1
Ответ Onion
Ноомальный простой мужик. Жаль, что не тренер...
Ты тоже простой видно мужик,жаль,что плохо соображаешь,от слова,,совсем,,
+4
-3
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Ответ Кузбасс
Теперь я слышу слова не Барсика, но Барса!
Неплохо)
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+1
Ответ Onion
Похоже, в футбольных командах главные события происходят в душевой...
Некоторые туда по привычке бегут даже.
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Юран хороший тренер,в локо бы его вместо галактионова, время лишь бы дали
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