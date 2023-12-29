Юран о «звездняке» в киевском «Динамо»: «Старики надавали подзатыльников в душевой, и я снова почувствовал земельку ножками. Очень благодарен»

Сергей Юран рассказал, что в киевском «Динамо» у него была звездная болезнь.

«Один раз я потерял почву под ногами. Посчитал себя суперфутболистом. Одногодок из дубля перестал воспринимать: типа, кто вы такие? Не маленький – уверенный такой звездняк. В тот момент мне хорошо помогли , царство небесное, и .

Я уже тренировался с первой командой киевского « ». Они там все мегазвезды, сборники. А я только начал выходить на замену и уже решил, что супер-пупер. Старики это видели и как-то раз в душевой надавали подзатыльников. Объяснили, что к чему. И я снова почувствовал земельку ножками. За этот урок я им очень благодарен. Опытные ребята помогли мне. А то вернулся бы в «Зарю» и там закончил бы.

Сейчас нет преемственности, которая раньше была. Тренеру лишний раз лаять не нужно было. Он знал: взрослые разберутся, подскажут. А все почему? У стариков на первом плане премии стояли. И чтобы эти 50 рублей заработать, нужно было на зубах выгрызать результат, не убирать ноги. Если кто-то в облака взлетал – подзатыльничком приземляли», – сказал главный тренер « », ранее игравший за «Спартак», «Бенфику» и «Порту».

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