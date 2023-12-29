Эдегор о 0:2 от «Вест Хэма»: «Арсенал» создал более чем достаточно, чтобы победить. Не хватало мелких деталей, надо играть острее перед воротами»

Мартин Эдегор высказался о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма» (0:2).

«Я думаю, что мы создали более чем достаточно моментов, чтобы забить голы и победить. Не хватало мелких деталей, последнего паса или точности в завершении.

Мы должны извлечь из этого урок. Нам надо играть лучше и острее перед воротами соперника.

Голы, которые мы пропустили, дались сопернику слишком легко. Исход матчей решается в штрафной площади, перед воротами. Сегодня мы недостаточно хорошо сыграли.

Это была последняя домашняя игра в году, мы хотели поставить эффектную точку. Но сегодня был не наш день. Нам нужно посмотреть на себя со стороны, извлечь урок и двигаться дальше», – сказал капитан «канониров».

«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ после 19-го тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Ман Сити» – на 5 при матче в запасе, «МЮ» – на 11

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