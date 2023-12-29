Эдегор о 0:2 от «Вест Хэма»: «Арсенал» создал более чем достаточно, чтобы победить. Не хватало мелких деталей, надо играть острее перед воротами»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор высказался о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма» (0:2).

«Я думаю, что мы создали более чем достаточно моментов, чтобы забить голы и победить. Не хватало мелких деталей, последнего паса или точности в завершении. 

Мы должны извлечь из этого урок. Нам надо играть лучше и острее перед воротами соперника. 

Голы, которые мы пропустили, дались сопернику слишком легко. Исход матчей решается в штрафной площади, перед воротами. Сегодня мы недостаточно хорошо сыграли. 

Это была последняя домашняя игра в году, мы хотели поставить эффектную точку. Но сегодня был не наш день. Нам нужно посмотреть на себя со стороны, извлечь урок и двигаться дальше», – сказал капитан «канониров». 

«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ после 19-го тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Ман Сити» – на 5 при матче в запасе, «МЮ» – на 11

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9 комментариев
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Да нормально всё.
Хорошая такая,качественная оплеуха.
Сочный чапалах.
Незнаю как ещё это назвать.
Надо парней с небес спустить,а то решили видимо что дома они неуязвимы.
Зинченко кадр,нет ну он и раньше чудил,но в этом сезоне чуть ли не в каждом матче.
+5
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+4
Вест Хэм, судя по матчам сезона, является первым клубом Лондона. Моейс в этом сезоне уже победил Челси, Тоттенхэм и Арсенал дважды. 😅
+2
0
+2
Ответ ман сити фейк
Лучшая лига мира не перестаёт удивлять. Недавно казалось вот-вот Арсенал и Ливерпуль разыграют чемпионство. Ну вот спустя пару туров отрыв от Сити не такой большой.
В след туре Сити выиграет у Шеффилда и вообще почти сравняется с Ливерпулем
+2
0
+2
Эдегор : забыл подхватить мяч рукой когда забивали ), может помогло бы
+2
-1
+1
Арсенал создал моментов на 0 - 2 🤭
+1
0
+1
Лучшая лига мира не перестаёт удивлять. Недавно казалось вот-вот Арсенал и Ливерпуль разыграют чемпионство. Ну вот спустя пару туров отрыв от Сити не такой большой.
+1
-1
0
Ответ Доминатор3000
Да нормально всё. Хорошая такая,качественная оплеуха. Сочный чапалах. Незнаю как ещё это назвать. Надо парней с небес спустить,а то решили видимо что дома они неуязвимы. Зинченко кадр,нет ну он и раньше чудил,но в этом сезоне чуть ли не в каждом матче.
Чапалах 😁👍
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