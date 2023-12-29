«Арсенал» не побеждает «Вест Хэм» 3 матча подряд – 2 поражения, 1 ничья
«Арсенал» не побеждает «Вест Хэм» на протяжении трех матчей подряд.
Сегодня «канониры» уступили «молотобойцам» в матче 19-го тура АПЛ со счетом 0:2.
«Арсенал» не выиграл ни одного из трех последних дерби против этого соперника – ранее «Вест Хэм» победил со счетом 3:1, еще одна встреча между этими командами закончилась ничьей (2:2).
31 декабря «Арсенал» встретится с «Фулхэмом» в рамках 20-го тура АПЛ. «Вест Хэм» сыграет с «Брайтоном» 2 января.
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