«Арсенал» не побеждает «Вест Хэм» 3 матча подряд – 2 поражения, 1 ничья

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» не побеждает «Вест Хэм» на протяжении трех матчей подряд.

Сегодня «канониры» уступили «молотобойцам» в матче 19-го тура АПЛ со счетом 0:2. 

«Арсенал» не выиграл ни одного из трех последних дерби против этого соперника – ранее «Вест Хэм» победил со счетом 3:1, еще одна встреча между этими командами закончилась ничьей (2:2). 

31 декабря «Арсенал» встретится с «Фулхэмом» в рамках 20-го тура АПЛ. «Вест Хэм» сыграет с «Брайтоном» 2 января. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мойес курицу обезглавил в воротах, не иначе.
+4
0
+4
Сэр Дэвид Мойес натренировался в МЮ, что с ВХЮ и еврокубок выиграл и в АПЛ в таблице выше идёт. Что творит этот шотландский чертяка.
+2
-1
+1
Неплохо ВХ сыграл, поймал канониров на ошибках. На мой взгляд Зинченко либо на скамью, как 3 ий вариант, либо на продажу. Количество минусов превышает плюсы. Мощный нападающий нужен, как воздух, если хотим быть на вершине ну и Райа, тут уже без комментариев.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий