Морган о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»: «Что за ##### происходит?! Ужасный результат. Ужасная игра. Так лигу не выиграть»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал брань контент Пирс Морган Футбол

Пирс Морган разочарован игрой «Арсенала» в дерби с «Вест Хэмом».

Команда Микеля Артеты потерпела поражение со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ. 

«Арсенал», я говорю это с величайшим уважением: что за ##### (ерунда – Sports.ru) происходит?! Ужасный результат. Ужасная игра. Так лигу ни за что не выиграть.

Говорю в тысячный раз: нам нужен нападающий», – написал телеведущий и болельщик «канониров». 

«Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. У «Ливерпуля» 42 балла.

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20 комментариев
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да Арсеналу просто великого Рональды нехватало, это ж очевидно
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+6
Ответ Иван Иванов
Хера Вест Хэм играет! И это без Пакета во втором тайме!!! 😳
а как Вэст Хэм играет? обычный матч вторым номером, отбивались, забили один очень сомнительный гол, молодцы. А вот удивительного ничего не увидел в их игре, скорее Арсенал был не очень
+4
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Мойес красавчик! Отличную команду построил!
+1
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Ответ Cristiano Ronaldo
Мойес красавчик! Отличную команду построил!
Та не, седня абсолютно не впечатлили. Объективно, аномальный матч.
+2
-1
+1
Ответ войд
Если на своём поле не обыгрывать Вестхэм - о чемпионстве можно забыть)
То есть ты уверен что каждый сезон чемпион АПЛ обыгрывал Молотков дома?
+2
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а всё.... сдулся Арсенал.
+1
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сначала писал типа Арсенал лучше Ливерпуля. теперь что происходит?🤣. Это называется быть топ командой которая должна брать свои очки .
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Ответ Jan Paskel
да Арсеналу просто великого Рональды нехватало, это ж очевидно
ахахахах
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Ответ Король Предголевых
а что тебя удивляет?
С такими вратарями как у Арсенала , АПЛ не берут
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Ответ Axs Men
Он надеялся на победу в лиге Арсенала?
а что тебя удивляет?
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не захлебнуться, жиробас
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отличная игра и результат потрясающий #COYI
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Срочно звоню Роналду!, это возмутительно!)))
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«Так лигу не выиграть»
Спасибо, кэп
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Хера Вест Хэм играет! И это без Пакета во втором тайме!!! 😳
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Он прав. Вилла, Ливерпуль, Вест Хэм - играя на пике формы чемпионская команда не должна терять очки в такой ситуации.
Рано или поздно Арсенал просядет и очки им так дарить врядли кто будет
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Если на своём поле не обыгрывать Вестхэм - о чемпионстве можно забыть)
+1
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