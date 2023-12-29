Морган о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»: «Что за ##### происходит?! Ужасный результат. Ужасная игра. Так лигу не выиграть»
Пирс Морган разочарован игрой «Арсенала» в дерби с «Вест Хэмом».
Команда Микеля Артеты потерпела поражение со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ.
«Арсенал», я говорю это с величайшим уважением: что за ##### (ерунда – Sports.ru) происходит?! Ужасный результат. Ужасная игра. Так лигу ни за что не выиграть.
Говорю в тысячный раз: нам нужен нападающий», – написал телеведущий и болельщик «канониров».
«Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. У «Ливерпуля» 42 балла.
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Спасибо, кэп
Рано или поздно Арсенал просядет и очки им так дарить врядли кто будет