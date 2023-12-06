«Бавария» рассматривает Лангле, Скальвини и Арнау из-за травмы де Лигта и участия Кима в Кубке Азии

«Баварии» нужно подписать нового центрального защитника.

в настоящее время занят восстановлением от травмы. А Ким Мин Чжэ будет выступать в составе сборной на Кубке Азии, который пройдет с 12 января по 10 февраля. В связи с этим перед мюнхенским клубом встал вопрос укрепления центра обороны.

« » составила шорт-лист потенциальных новичков.

Скауты клуба просматривали 20-летнего из «Жироны», способного сыграть на правом фланге обороны и на позиции центрального защитника.

В списке потенциальных новичков значится . Но трансфер 19-летнего игрока «Аталанты» будет трудно осуществить, поскольку он связан с итальянским клубом контрактом, рассчитанным до 2027 года, а стоимость футболиста портал Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро. У «Аталанты» нет желания продавать защитника.

Менее сложным представляется трансфер Клемана Лангле. 1 сентября «Барселона» отдала 28-летнего француза в аренду «Астон Вилле». С момента перехода в бирмингемскую команду защитник не провел еще ни одного матча в Премьер-лиге. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро. Сообщалось, что этой зимой он может покинуть «Астон Виллу».

В «Баварии» пока еще не определились на предмет того, сколько средств может израсходовать клуб на трансферном рынке в зимний период.

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