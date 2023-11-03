Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре. Он обогнал Феликса, Гризманна и Иско

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Бетис Ла Лига рейтинги Жирона Антуан Гризманн Иско Алеиш Гарсия Жоау Феликс Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем во 2-й раз за 3 месяца стал лучшим игроком Ла Лиги.

Полузащитник «Реала» занял первое место в голосовании, опередив Жоау ФеликсаБарселона»), Антуана ГризманнаАтлетико»), Иско («Бетис») и Алеиша Гарсию («Жирона»). Также он был победителем по итогам августа.

20-летний англичанин за 3 матча в октябре забил в чемпионате Испании 4 гола. Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.

Беллингем признан игроком месяца в «Реале» в 3-й раз подряд. Хавбек забил 6 голов за 5 игр месяца

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13 комментариев

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ygcn5c2ty9
как же приятно видеть Иско в этом списке)
Джуд конечно монстр
дай Бог, без травм
+14
-2
+12
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Сергей Лимонников
Странно, что не Месси
+10
-7
+3
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Leon Petov
Ответ Роман
А какую награду получил Гави?
левый голден бой
+7
-4
+3
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Вячеслав Пустохин
У кого-то были сомнения?
+1
0
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Ханс Ланда
Ответ Роман
А какую награду получил Гави?
Свою награду он уже получил в классико - подержался за квадрицепс Джуда
+2
-1
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Cearvm
Пожалуй, справедливо, хотя Гризманн сейчас тоже в огне. Столько голов в Ла Лиге и в ЛЧ, две главные звезды чемпионата сейчас.
0
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Артём Петров
Справедливо!
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Remedy
Ответ ygcn5c2ty9
как же приятно видеть Иско в этом списке) Джуд конечно монстр дай Бог, без травм
Да, Иско молодчик! 👍
0
0
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Денис
Ответ Роман
А какую награду получил Гави?
Имя
+1
-1
0
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VuNePonimaete
Ответ Роман
А какую награду получил Гави?
Награду лучшего ассистента матча в Эль Классико
+1
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