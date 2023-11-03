Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре. Он обогнал Феликса, Гризманна и Иско
Джуд Беллингем во 2-й раз за 3 месяца стал лучшим игроком Ла Лиги.
Полузащитник «Реала» занял первое место в голосовании, опередив Жоау Феликса («Барселона»), Антуана Гризманна («Атлетико»), Иско («Бетис») и Алеиша Гарсию («Жирона»). Также он был победителем по итогам августа.
20-летний англичанин за 3 матча в октябре забил в чемпионате Испании 4 гола. Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.
Беллингем признан игроком месяца в «Реале» в 3-й раз подряд. Хавбек забил 6 голов за 5 игр месяца
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Джуд конечно монстр
дай Бог, без травм