Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре. Он обогнал Феликса, Гризманна и Иско

Джуд Беллингем во 2-й раз за 3 месяца стал лучшим игроком Ла Лиги.

Полузащитник « » занял первое место в голосовании, опередив (« »), (« »), Иско («Бетис») и Алеиша Гарсию («Жирона»). Также он был победителем по итогам августа.

20-летний англичанин за 3 матча в октябре забил в чемпионате Испании 4 гола. Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.

Беллингем признан игроком месяца в «Реале» в 3-й раз подряд. Хавбек забил 6 голов за 5 игр месяца

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