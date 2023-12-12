Ромеу может вернуться из «Барсы» в «Жирону», клубы обсуждают трансфер. Хавбек присоединился к «блаугране» в июле

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Ориоль Ромеу Футбол

Ориоль Ромеу может покинуть «Барселону».

Журналист Cadena SER Нил Сола, специализирующийся на информации о «Жироне», сообщает, что бело-красные хотят укрепить позицию опорного полузащитника. Больше всего они заинтересованы в возвращении Ромеу, но осуществить этот трансфер будет сложно. 

Лу Мартин добавляет, что руководители клубов уже провели встречу, на которой обсудили возможный трансфер хавбека. 

Ромеу перешел в «Барселоны» из «Жироны» в июле этого года, в рамках текущего сезона Ла Лиги 32-летний футболист провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь

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27 комментариев
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На повышение, получается
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Там он и будет играть на своём уровне. В Жироне есть человек похожий на тренера, а не цитатник пафосный.
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Ответ Cmapuna95
Там он и будет играть на своём уровне. В Жироне есть человек похожий на тренера, а не цитатник пафосный.
Конечно, это же Хави помешал ему затмить Бускетса
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+6
Ответ rigobersong
Физрук за год 2 титула взял, Барселона в топ 5 мира по созданным моментам, кто виноват что полено польское в пустые не замыкает:)
Ну раз мы "сейчас" мерим "прошлым", то полено польское до прихода в Барсу был в топ 3 нападающих мира
+8
-2
+6
Заберите пожалуйста
+4
-1
+3
Ответ Rigan Lans
Бедный Ромеу. Пришел закрывать дыры, а его и Левандовски обвиняют в неудачах физрука Хави.
Так то да. Один не реализует, другой не догоняет.
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Бедный Ромеу. Пришел закрывать дыры, а его и Левандовски обвиняют в неудачах физрука Хави.
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Ответ rigobersong
Физрук за год 2 титула взял, Барселона в топ 5 мира по созданным моментам, кто виноват что полено польское в пустые не замыкает:)
Вот ты 🤡 конечно редкий )) в одних комментах паносишь Роналду и Холланда за то что они тупо замыкатели в пустые ворота,а тут оказывается чтобы топом быть нужно уметь и в пустые забивать 😂
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Отличный план Барселоны по денафикации прямого конкурента:))
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Почему сложно будет осуществить трансфер? В опорной зоне в Барсе у Ромеу не получилось. Пока эта недорогая карета не превратилась в тыкву, логичнее продать и не мариновать на лавке
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Смотря на скамейку гранатовых, можно смело отпускать, если конечно жадность позволит
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что бы выиграть Лалигу?))
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Продали за 5🍋€, попробуйте купить теперь.
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Он играет больше во вред, чем в пользу. Если вернуть за те же деньги, это успех.
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Ответ Rigan Lans
Бедный Ромеу. Пришел закрывать дыры, а его и Левандовски обвиняют в неудачах физрука Хави.
По твоему Ромеу заменил Бускетса? Хави виноват? Почему тогда Бускетс феерил при Хави, если он физрук? Почему гасили Реал пока не вышли Ромеу и Левандовски?
ТЫ НАВЕРНО МАТЧИ БАРСЫ ЧЕРЕЗ КОМЕНТАРИИ ХЕЙТЕРОВ НА СПОРТСЕ СМОТРИШЬ, ЧИТАЕШЬ И ВОСПРОИЗВОДИШЬ ВИДЕО В ГОЛОВЕ
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Ответ Егор Крид58
Хави конечно виноват что Лёва с трёх метров в пустые ворота не может забить)
Конечно, он ему так и сказал : будешь тащить Барсу будешь гнить на лавке)
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Ответ Егор Крид58
Хави конечно виноват что Лёва с трёх метров в пустые ворота не может забить)
А может ему тренер говорил контролировать мяч, а не бить ?
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Ответ Егор Добрый
Вот ты 🤡 конечно редкий )) в одних комментах паносишь Роналду и Холланда за то что они тупо замыкатели в пустые ворота,а тут оказывается чтобы топом быть нужно уметь и в пустые забивать 😂
В чем конкретно сейчас он клоун? Левандовски реально настолько резко сдал, что на него даже жена уже жалуется, куда говорит делся мой бомбардир как на поле так и за его пределами
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Ответ прощай Роналду
По твоему Ромеу заменил Бускетса? Хави виноват? Почему тогда Бускетс феерил при Хави, если он физрук? Почему гасили Реал пока не вышли Ромеу и Левандовски? ТЫ НАВЕРНО МАТЧИ БАРСЫ ЧЕРЕЗ КОМЕНТАРИИ ХЕЙТЕРОВ НА СПОРТСЕ СМОТРИШЬ, ЧИТАЕШЬ И ВОСПРОИЗВОДИШЬ ВИДЕО В ГОЛОВЕ
Ромеу не предназначался заменять Бускетса. Бускетс феерил и до Хави в тренерском мостике. Гасили Реал ровно до того момента, когда стало ясно, что физически Барса после 60 минут мертвая. И с комвндами более менее играющими на равных и равными по классу в 8‐и из 10‐и Барса теряет игру. Кстати, физподготовка тоже на совести тренерсеого штаба, либо на распределении сил игроков на отрезки матча. Еще пихая 2 титула в глаза тех кто критикует Хави, нужно вспомнить, что 2 года команда не выходила в плей офф ЛЧ, и даже в финал ЛЕ не выходила. Но а напоследок, не пиши капсом, а то подкрадывается мысль что я зря подвергаю смысловым нагрузкам школьнику.
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