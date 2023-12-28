Лунев интересен «Рубину» и «Ростову». Экс-вратарь «Зенита» играет за «Карабах» (InKazan)
Андрей Лунев может вернуться в чемпионат России.
Как сообщает InKazan, голкипер «Карабаха» интересен «Рубину». Также возможность его подписания рассматривает «Ростов».
32-летний голкипер не играет в Мир РПЛ с 2021 года, когда покинул «Зенит» и присоединился к «Байеру».
Подробно со статистикой Лунева можно ознакомиться здесь.
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