Лунев интересен «Рубину» и «Ростову». Экс-вратарь «Зенита» играет за «Карабах» (InKazan)

Андрей Лунев может вернуться в чемпионат России.

Как сообщает InKazan, голкипер « » интересен « ». Также возможность его подписания рассматривает « ».

32-летний голкипер не играет в Мир с 2021 года, когда покинул «Зенит» и присоединился к «Байеру».

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