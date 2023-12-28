Лунев интересен «Рубину» и «Ростову». Экс-вратарь «Зенита» играет за «Карабах» (InKazan)

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев может вернуться в чемпионат России.

Как сообщает InKazan, голкипер «Карабаха» интересен «Рубину». Также возможность его подписания рассматривает «Ростов».

32-летний голкипер не играет в Мир РПЛ с 2021 года, когда покинул «Зенит» и присоединился к «Байеру».

Подробно со статистикой Лунева можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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За Карабах играть как то перспективнее
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