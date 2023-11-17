Кафанов о Луневе: «Сейчас он играет очень сильно, но случилась травма. Пропустит, наверное, дней десять»

Виталий Кафанов рассказал об игре вратаря «Карабаха» Андрея Лунева.

– Среди тех, кто выбыл из строя, есть . Что случилось с Андреем? И в какой он сейчас форме?

– Андрей приехал в « », сыграл несколько матчей чемпионата, сыграл очень хорошо. Первая игра была знакомство с клубом, потом был матч в Габале, где они долго играли в меньшинстве, и Андрей, можно сказать, эту игру вытащил. Затем был принципиальный матч с «Нефтчи» и два матча в Лиге Европы. Все эти матчи он отыграл безупречно.

В тот момент, когда мы включили его в расширенный список, он десять дней не тренировался, и было неизвестно, будет ли он играть с «Байером». Андрей сказал, что очень хочет играть.

Я, как тренер сборной, выражал беспокойство и говорил, что, может быть, ему лучше пропустить игру. Врачи сказали, что он может выйти на поле. Случилась травма, мы все время были на связи. Сейчас он пропустит, наверное, дней десять. Сейчас он играет очень сильно.

Мы, конечно, за всеми следим, кто играет за границей. Ваня Коновалов выиграл Кубок Казахстана, это его первый трофей. У Максима Рудакова ситуация другая, там клуб закрывается, – сказал тренер вратарей сборной России.

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