«Ювентус» не сделал заявление о Суперлиге, так как хочет проанализировать ситуацию. Клуб ждет развития событий
«Ювентус» занял выжидающую позицию в отношении Суперлиги.
Суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги, назвав позицию ФИФА и УЕФА «злоупотреблением доминирующим положением».
В отличие от многих ведущих европейских клубов, «Ювентус» все еще не выступил в официальным заявлением касательно Суперлиги и не изложил свою позицию относительно возможного создания турнира.
Сообщается, что туринский клуб намерен проанализировать ситуацию вокруг Суперлиги. «Бьянконери» заняли нейтральную позицию и ожидают развития событий, сообщает Tuttosport.
В 2021 году «Ювентус» вошел в состав 12 клубов-основателей Суперлиги, но покинул проект одним из последних.
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Пока же можно просто без шума между собой прорабатывать проект и ждать своего часа.