«Ювентус» не сделал заявление о Суперлиге, так как хочет проанализировать ситуацию. Клуб ждет развития событий

«Ювентус» занял выжидающую позицию в отношении Суперлиги.

Суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги, назвав позицию ФИФА и УЕФА «злоупотреблением доминирующим положением».

В отличие от многих ведущих европейских клубов, «Ювентус» все еще не выступил в официальным заявлением касательно Суперлиги и не изложил свою позицию относительно возможного создания турнира.

Сообщается, что туринский клуб намерен проанализировать ситуацию вокруг . «Бьянконери» заняли нейтральную позицию и ожидают развития событий, сообщает Tuttosport.

В 2021 году « » вошел в состав 12 клубов-основателей Суперлиги, но покинул проект одним из последних.

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