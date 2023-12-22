«Ювентус» не сделал заявление о Суперлиге, так как хочет проанализировать ситуацию. Клуб ждет развития событий

Теги Ювентус серия А Италия Суперлига Европы Футбол

«Ювентус» занял выжидающую позицию в отношении Суперлиги.

Суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги, назвав позицию ФИФА и УЕФА «злоупотреблением доминирующим положением».

В отличие от многих ведущих европейских клубов, «Ювентус» все еще не выступил в официальным заявлением касательно Суперлиги и не изложил свою позицию относительно возможного создания турнира.

Сообщается, что туринский клуб намерен проанализировать ситуацию вокруг Суперлиги. «Бьянконери» заняли нейтральную позицию и ожидают развития событий, сообщает Tuttosport.

В 2021 году «Ювентус» вошел в состав 12 клубов-основателей Суперлиги, но покинул проект одним из последних.

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11 комментариев
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Старушка боится ошибиться в выборе сильной стороны.
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Ответ Е.Р.
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А вы что в конце сезона в Б собрались?
+4
-1
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А что анализировать то? После отказников массовых уже очевидно, что пока Суперлиге не быть. Но рано или поздно есть подозрение, что пропихнут её, когда УЕФА всех до ручки доведёт.
Пока же можно просто без шума между собой прорабатывать проект и ждать своего часа.
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Думают, то ли крестик снимать, то ли штаны надеть
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Опасаются снова -15 поймать)
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У кого то давненько очки не отбирали
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старая мудрая синьора...
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Ответ Кокич
Старушка боится ошибиться в выборе сильной стороны.
вот только у Ювентуса руководство поменялось которое было за суперлигу, а новому и не надо переобуваться
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