Президент «Лацио» про УЕФА: «Вы видели, чтобы регулятор покупал или продавал газ? Ты либо регулятор, либо продавец. Решение по Суперлиге может высвободить ресурсы для клубов»

Теги Лацио серия А Италия УЕФА Клаудио Лотито Суперлига Европы Футбол

Президент «Лацио» высказался о решении суда ЕС по Суперлиге.

– Что скажете о решении суда ЕС?

– В конце концов, изменится только то, куда пойдут деньги, и мне кажется, что для клубов можно будет высвободить много ресурсов.

– Что делать Италии в этой ситуации?

– Успокоиться. Сначала мы должны оценить эту меру и понять ее юридические рамки, а затем мы будем оценивать, что делать, всегда помня о том, что мы должны защищать важность итальянского чемпионата.

– Суд постановил, что УЕФА не может ни наказывать, ни штрафовать клубы, которые хотят попасть в Суперлигу.

– И вы удивлены? Вы когда-нибудь видели, чтобы энергетический регулятор покупал или продавал газ? Нет: либо ты регулятор, либо ты продавец, ты не можешь делать и то, и другое.

Реальный вопрос – это деньги. Сейчас денежный поток течет вверх, к властям. Нужно будет еще глянуть, но в теории у клубов освободится много ресурсов: сегодня УЕФА часть их оставляет себе, часть тратит, а часть отдает клубам, – сказал Клаудио Лотито в интервью Il Foglio.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

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41 комментарий
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Чеферин поперхнулся утренним кофе
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+36
Наконец-то кто-то озвучил простую истину, что из себя представляет коррумпированная и авторитарная организация под названием УЕФА.
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Ответ igls54
Чеферин поперхнулся утренним кофе
Чифиром
+11
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+11
да, именно так оно и есть
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-2
+8
Похоже итальянские презики всерьез рассматривают вхождение в суперлигу, либо как возможность торга с УЕФА.
+8
-2
+6
Ответ Real_v_dushe
Вы посмотрите для начала, сколько получают ШЕриф, Лудогорец (который к слову был наказан УЕФА) и Динамо Загреб или хотя бы на уровне Аталанты или Лестера. Просто посмотрите на эти цифры, а они без уплаты налогов, это грязными!!!, а потом посмотрите, сколько стоит хороший игрок для такого клуба. может дойдёт, что даже для них сегодняшняя система не особо даёт многое с точки зрения доходов. Поэтому даже Лацио об этом говорит, а это не суперклуб. А ЛЕ и ЛК - это вообще для большинства клубов-участников абсолютно убыточные соревнования.
ЛЕ и ЛК убыточные?))))

Мистер экономист, а можно финансовые отчёты команд?) Если откроете, то удивитесь, как много для команд не из топ-5 лиг (а таких 90%) значат еврокубки

А потом откройте финансовые прогнозы СЛ и назовите точные цифры, а также точный механизм попадания клубам из чемпионата Дании к этим цифрам

Ну, напрягись, фанат Суперлиги. Это же не коррумпированная УЕФА, а честный Перес, который думает о клубах. Неужели он так и не показал эти данные?
+6
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+6
Ответ Е.Р.
УЕФА не может наказывать желающих играть в Суперлиге? Да пожалуйста. Только УЕФА никто не обязывает принимать эти клубы в свои турниры. Идите играйте в свою Суперлигу на здоровье. Только во внутренние чемпионаты и ЛЧ вам вход закрыт. А дальше запрет на участие в турнирах УЕФА и ФИФА коснётся игроков из Суперлиги. Никакого вам ЧМ, никакого вам ЧЕ. Я бы на месте УЕФА/ФИФА пошёл дальше. Надо заключать долгосрочные контракты с молодежью с обязательством играть только в системе ФИФА. Таким образом лишить охреневших мешков жиреть за счёт окружающих. ps к слову о деньгах. Например, Интер с домашнего матча собирает 8 лямов. Таких матчей только в чемпе 19 штук.
УЕФА если будет притяснять какой-то клуб, получается притесняет один из чемпионатов, так как клуб попадает в евротурниры по внутренним достижениям. Это будет конфронтация внутри самого себя. Думаешь Испания скажет нам не нужны Мадрид и Барселона?))) Плюс суд расценит это как давление на клуб, уже это все прошли в самом начале, Чефир уже умылся своими запретами.
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Ответ Real_v_dushe
Наконец-то кто-то озвучил простую истину, что из себя представляет коррумпированная и авторитарная организация под названием УЕФА.
Организация УЕФА это некоммерческая организация и действует она в интересах ВСЕХ футбольных ассоциаций от Италии до Болгарии и в интересах всех футбольных клубов от Манчестера Юнайтед до Славии Прага.
Когда как суперлига хочет учитывать только мнение топ-клубов и забить на всякие мелкие чешские, австрийские, датские клубы, чье мнение учитывает УЕФА. И в этом суть конфликта. И именно это вы постоянно забываете.
+7
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Владелец Лацио кстати Сенатор Парламента от партии Берлускони
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Когда люди говорят о том, что УЕФА забирает деньги себе, а теперь они пойдут клубам. Они ведь имеют ввиду Коппенгаген, Шериф, Лудогорец и Динамо Загреб?

Просто я что-то слабо верю, что Перес и Лапорта, которые выбивают себе по миллиарду, создадут возможность для этих клубов заработать на равне со всеми, как сейчас в ЛЧ

А от того, что Суперлига заберёт деньги этих Коппенгагенов себе, мировой футбол лучше не станет. Просто несколько богачей разбогатеют ещё больше
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Организация УЕФА это некоммерческая организация и действует она в интересах ВСЕХ футбольных ассоциаций от Италии до Болгарии и в интересах всех футбольных клубов от Манчестера Юнайтед до Славии Прага. Когда как суперлига хочет учитывать только мнение топ-клубов и забить на всякие мелкие чешские, австрийские, датские клубы, чье мнение учитывает УЕФА. И в этом суть конфликта. И именно это вы постоянно забываете.
Если УЕФА - это "не коммерческая организация", тогда тем более её надо отстранить от клубного футбола, пусть занимается футболом детским и на уровне сборных, а коммерческими вопросами пусть занимаются профессионалы.
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
УЕФА это кто? Какие люди? Я напоминаю, это некоммерческая организация, она не может прибыль иметь и выводить на банковские счета. Она действует в интересах всех клубов и пытается найти идеальное соотношение. И когда я говорю про все клубы, я не говорю про кучку из 12 топ клубов, а говорю про сотни клубов из всех европейских лиг.Когда как суперлига хочет учитывать только интересы этих 12 топ клубов. А конкретно Реала и Барселоны, которые и так убили испанскую лигу, тем что все доходы забирали себе, а теперь тоже самое хотят с европейским футболом провернуть
Ты очень наивный если веришь в это
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Ответ Homelender_666
🤦‍♂️ Почти 40 лет, а рассуждаешь, как ребёнок. Даже с появлением ВАР, судьи регулярно ошибаются во всех чемпионатах и даже в ЛЧ. До ВАР также ошибались в пользу других клубов. И против Реала были ошибки. В тех же матчах с Баварией в 2017: левый пенальти в Мюнхене, левый пенальти + оффсайд Левандовски при втором голе в Мадриде. Но тебе невыгодно об этом говорить. Лишь набросить на Реал.
5 против - 50 за, чего тут обсуждать то. Слишком большая разница будет, а так были конечно и против ошибки.
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Ответ Антиглор17
Да начхать мне на твою Барсу, я болельщик Шинника. Но любой у кого есть глаза видел как судили Реал в ЛЧ, а что будет в турнире имени Переса можно только представить...
🤦‍♂️ Почти 40 лет, а рассуждаешь, как ребёнок. Даже с появлением ВАР, судьи регулярно ошибаются во всех чемпионатах и даже в ЛЧ. До ВАР также ошибались в пользу других клубов. И против Реала были ошибки. В тех же матчах с Баварией в 2017: левый пенальти в Мюнхене, левый пенальти + оффсайд Левандовски при втором голе в Мадриде. Но тебе невыгодно об этом говорить. Лишь набросить на Реал.
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Ответ Real_v_dushe
Аналитики сочли выход в АПЛ выгоднее победы в Лиге чемпионов (статья от 28 мая 2022) https://sportrbc.ru/news/62922a6c9a7947110b7b9c4d?from=copy Но адепты Чиферина вроде Кверти будут рассказывать, что это великий руководитель.
Кто мешает национальным лигам развиваться до уровня АПЛ, Чеферин?
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Ответ Антиглор17
Помня как судили Реал в ЛЧ до введения ВАР думать что Перес самый честный в мире человек это абсурд. А ведь это его проект, боюсь представить что будет там, где он главный...
Неудивительно, что вы боитесь Переса!
Он управляет глыбой без всяких ваших рычагов!
И он никогда не загонял Реал в такую финансовую яму, где сейчас находится Барса!
А о судействе до ВАР кто бы и открывал рот, но точно не Барса! Вспомните своего героя, Тома Хеннинга Эвребё и замолчите!
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Ответ LinkLin
УЕФА если будет притяснять какой-то клуб, получается притесняет один из чемпионатов, так как клуб попадает в евротурниры по внутренним достижениям. Это будет конфронтация внутри самого себя. Думаешь Испания скажет нам не нужны Мадрид и Барселона?))) Плюс суд расценит это как давление на клуб, уже это все прошли в самом начале, Чефир уже умылся своими запретами.
Конфронтация никому не выгодна.
Конечно, Лалиге нужны Барса и Реал. Без них будет некоторое время просадка по доходам, но со временем все образуется. А вот эта охреневшая парочка без Лалиги не протянет ни года. Исключение из ЛаЛиги = банкрот-> новый владелец-> возврат в родную гавань.
УЕФА не может запрещать никому создавать свои турниры.
Только у УЕФА тоже есть свои турниры. И правила в них устанавливает УЕФА. И никакой суд УЕФА не указ.
Заключат со всеми клубами договор эксклюзивного участия только в УЕФАшных турнирах и все. Кто нарушит, будет исключён.
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Ответ Е.Р.
УЕФА не может наказывать желающих играть в Суперлиге? Да пожалуйста. Только УЕФА никто не обязывает принимать эти клубы в свои турниры. Идите играйте в свою Суперлигу на здоровье. Только во внутренние чемпионаты и ЛЧ вам вход закрыт. А дальше запрет на участие в турнирах УЕФА и ФИФА коснётся игроков из Суперлиги. Никакого вам ЧМ, никакого вам ЧЕ. Я бы на месте УЕФА/ФИФА пошёл дальше. Надо заключать долгосрочные контракты с молодежью с обязательством играть только в системе ФИФА. Таким образом лишить охреневших мешков жиреть за счёт окружающих. ps к слову о деньгах. Например, Интер с домашнего матча собирает 8 лямов. Таких матчей только в чемпе 19 штук.
Когда УЕФА начнет решать кому играть во внутреннем чемпионате, а кому нет (сейчас это делают федерации, а уефа может только рекомендовать или не допустить до еврокубков) - тогда им точно наступит кирдык. Этого не потерпит не один чемпионат
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Ответ Homelender_666
В статье на главной в топе есть комментарий, который чётко расписывает все минусы Суперлиги. Лично у меня изменилось отношение к данному проекту. СЛ надо полностью переработать, потому что та версия, которую представили, полностью убивает спортивный принцип в чемпионатах. Условный МЮ, просто не вылетев из СЛ, будет там играть и дальше. Соответственно, в чемпионате клубу есть смысл бороться только за титул. Если с чемпионством не вышло, то у клуба нет мотивации занять более высокую позицию, кроме денег от АПЛ. Перес и компания снова представили невнятный проект. Если его кардинально не изменят, то лучше пусть не будет никакой Суперлиги.
Не согласен, наоборот логично когда твоё участие в турнире определяется результатами в этом турнире, нац.чемпионаты могут дать лишь входной билет. Участие в нац.чемпионате всегда престижно т.к это локальная фан.база, у условной Жироны всегда будет мотивация хорошо выступать в ЛаЛиге т.к их главная фан.база в испании. Лишь немногие гранды смогут делать ставку исключительно на Суперлигу
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Ответ RealJon
как будто колесо снова изобрели. суперлига создано именно изза того чтобы привлечь больше внимания молодых, заработать больше, потому будет больше топ матчей. зачем тогда создавать такую же лигу как в ЛЧ если ничего не будет изменено. Больше топ матчей, и больше привлечение людей к этому виду спорту вы люди что то до конца не поняли похоже
Про молодых - полнейший бред. Главная характеристика молодёжи - непостоянство. У них быстро меняются интересы, футбол не сможет их удержать. СЛ нужна, чтобы покрыть долги Реала и Барселоны. Эта и есть суровая реальность. УЕФА - зло, но проект в нынешней. варианте выглядит ещё хуже. Он просто убьёт чемпионаты.
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Ответ Real_v_dushe
Наконец-то кто-то озвучил простую истину, что из себя представляет коррумпированная и авторитарная организация под названием УЕФА.
Ты конечно загнул про авторитарность. УЕФА возомнили себя невесть кем, но вот суд их осадил и они никого не убьют за это. Просто придётся с этим жить.
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Ответ Real_v_dushe
Вы посмотрите для начала, сколько получают ШЕриф, Лудогорец (который к слову был наказан УЕФА) и Динамо Загреб или хотя бы на уровне Аталанты или Лестера. Просто посмотрите на эти цифры, а они без уплаты налогов, это грязными!!!, а потом посмотрите, сколько стоит хороший игрок для такого клуба. может дойдёт, что даже для них сегодняшняя система не особо даёт многое с точки зрения доходов. Поэтому даже Лацио об этом говорит, а это не суперклуб. А ЛЕ и ЛК - это вообще для большинства клубов-участников абсолютно убыточные соревнования.
Любой из этих клубов за выход в ЛЧ получает 20 или сколько там млн евро? Это годовой бюджет клубов. А игроков они обычно берут за копейки. Так что не очень понятно, о чем вы.
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Ответ Пономарев Дима
ЛЕ и ЛК убыточные?)))) Мистер экономист, а можно финансовые отчёты команд?) Если откроете, то удивитесь, как много для команд не из топ-5 лиг (а таких 90%) значат еврокубки А потом откройте финансовые прогнозы СЛ и назовите точные цифры, а также точный механизм попадания клубам из чемпионата Дании к этим цифрам Ну, напрягись, фанат Суперлиги. Это же не коррумпированная УЕФА, а честный Перес, который думает о клубах. Неужели он так и не показал эти данные?
Ну так и вам бы не мешало подкрепить цифрами ваше словесное несдержание. А то больше в ваших воплях ничего и нет!
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Ответ BZB
Похоже итальянские презики всерьез рассматривают вхождение в суперлигу, либо как возможность торга с УЕФА.
Оно все к тому и придёт, это очевидно. Решение суда на данный момент означает, что придётся договариваться. И все. Понятно что не может существовать и ЛЧ и Суперлига. Но теперь, УЕФА просто некуда деваться, кроме как уже на серьёзе сесть и договариваться с Пересом. Это все понимают и все по сути говорят: да, решение суда не означает что Суперлиге быть!

Но оно означает, что Уяефа не может сама решать что да как, кому когда и сколько играть. Придётся договариваться, вот вся суть.

И теперь идёт просто усиление позиций, каждой из сторон. Каждый заявляет только одно, промолчав другое. Для того чтобы, повторюсь, усилить свою позицию перед переговорами (как на войне, в общем).
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Медведев озвучил то же самое только более кратко: рано судить-рядить
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Вы видели, чтобы регулятор покупал или продавал газ?
- Это вы еще в ракету не заглядывали...(с)
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Клаудио, я тут видел, как не то, что регулятор, как газовая труба к западу от моей страны покупает, продает и ворует газ. Так что, ничего удивительного.
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