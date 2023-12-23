Президент «Лацио» высказался о решении суда ЕС по Суперлиге.

– Что скажете о решении суда ЕС?

– В конце концов, изменится только то, куда пойдут деньги, и мне кажется, что для клубов можно будет высвободить много ресурсов.

– Что делать Италии в этой ситуации?

– Успокоиться. Сначала мы должны оценить эту меру и понять ее юридические рамки, а затем мы будем оценивать, что делать, всегда помня о том, что мы должны защищать важность итальянского чемпионата.

– Суд постановил, что УЕФА не может ни наказывать, ни штрафовать клубы, которые хотят попасть в Суперлигу.

– И вы удивлены? Вы когда-нибудь видели, чтобы энергетический регулятор покупал или продавал газ? Нет: либо ты регулятор, либо ты продавец, ты не можешь делать и то, и другое.

Реальный вопрос – это деньги. Сейчас денежный поток течет вверх, к властям. Нужно будет еще глянуть, но в теории у клубов освободится много ресурсов: сегодня УЕФА часть их оставляет себе, часть тратит, а часть отдает клубам, – сказал Клаудио Лотито в интервью Il Foglio.

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