Президент «Лацио» про УЕФА: «Вы видели, чтобы регулятор покупал или продавал газ? Ты либо регулятор, либо продавец. Решение по Суперлиге может высвободить ресурсы для клубов»
Президент «Лацио» высказался о решении суда ЕС по Суперлиге.
– Что скажете о решении суда ЕС?
– В конце концов, изменится только то, куда пойдут деньги, и мне кажется, что для клубов можно будет высвободить много ресурсов.
– Что делать Италии в этой ситуации?
– Успокоиться. Сначала мы должны оценить эту меру и понять ее юридические рамки, а затем мы будем оценивать, что делать, всегда помня о том, что мы должны защищать важность итальянского чемпионата.
– Суд постановил, что УЕФА не может ни наказывать, ни штрафовать клубы, которые хотят попасть в Суперлигу.
– И вы удивлены? Вы когда-нибудь видели, чтобы энергетический регулятор покупал или продавал газ? Нет: либо ты регулятор, либо ты продавец, ты не можешь делать и то, и другое.
Реальный вопрос – это деньги. Сейчас денежный поток течет вверх, к властям. Нужно будет еще глянуть, но в теории у клубов освободится много ресурсов: сегодня УЕФА часть их оставляет себе, часть тратит, а часть отдает клубам, – сказал Клаудио Лотито в интервью Il Foglio.
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Мистер экономист, а можно финансовые отчёты команд?) Если откроете, то удивитесь, как много для команд не из топ-5 лиг (а таких 90%) значат еврокубки
А потом откройте финансовые прогнозы СЛ и назовите точные цифры, а также точный механизм попадания клубам из чемпионата Дании к этим цифрам
Ну, напрягись, фанат Суперлиги. Это же не коррумпированная УЕФА, а честный Перес, который думает о клубах. Неужели он так и не показал эти данные?
Когда как суперлига хочет учитывать только мнение топ-клубов и забить на всякие мелкие чешские, австрийские, датские клубы, чье мнение учитывает УЕФА. И в этом суть конфликта. И именно это вы постоянно забываете.
Просто я что-то слабо верю, что Перес и Лапорта, которые выбивают себе по миллиарду, создадут возможность для этих клубов заработать на равне со всеми, как сейчас в ЛЧ
А от того, что Суперлига заберёт деньги этих Коппенгагенов себе, мировой футбол лучше не станет. Просто несколько богачей разбогатеют ещё больше
Он управляет глыбой без всяких ваших рычагов!
И он никогда не загонял Реал в такую финансовую яму, где сейчас находится Барса!
А о судействе до ВАР кто бы и открывал рот, но точно не Барса! Вспомните своего героя, Тома Хеннинга Эвребё и замолчите!
Конечно, Лалиге нужны Барса и Реал. Без них будет некоторое время просадка по доходам, но со временем все образуется. А вот эта охреневшая парочка без Лалиги не протянет ни года. Исключение из ЛаЛиги = банкрот-> новый владелец-> возврат в родную гавань.
УЕФА не может запрещать никому создавать свои турниры.
Только у УЕФА тоже есть свои турниры. И правила в них устанавливает УЕФА. И никакой суд УЕФА не указ.
Заключат со всеми клубами договор эксклюзивного участия только в УЕФАшных турнирах и все. Кто нарушит, будет исключён.
Но оно означает, что Уяефа не может сама решать что да как, кому когда и сколько играть. Придётся договариваться, вот вся суть.
И теперь идёт просто усиление позиций, каждой из сторон. Каждый заявляет только одно, промолчав другое. Для того чтобы, повторюсь, усилить свою позицию перед переговорами (как на войне, в общем).
- Это вы еще в ракету не заглядывали...(с)