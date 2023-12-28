У Верратти с «Аль-Араби» есть пункт в контракте, разрешающий одну неделю в месяц не тренироваться и покидать Катар. Марко зарабатывает 30 млн евро в год

Теги ПСЖ высшая лига Катар Аль-Араби Доха Марко Верратти Футбол

В контракте Марко Верратти с «Аль-Араби» есть необычный пункт.

Как пишет Le Figaro со ссылкой на L’Equipe, в контракте футболиста прописано, что ему одну неделю в месяц разрешается не тренироваться и покидать Катар. Отмечается, что по этой причине Верратти часто видят в Париже.

Ранее сообщалось, что по контракту с «Аль-Араби» бывший игрок «ПСЖ» зарабатывает 30 млн евро в год.

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5 комментариев
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Отличная пенсия футбольная ))
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Ответ Cearvm
Закончил карьеру, но, скорее всего, думает, что выбрал удачное предложение и остался звездой.
одно другому не мешает. он закончил с большим футболом, он выбрал удачное предложение(для него.. чел всю карьеру сидел в тепличных условиях в пятой лиге европы, какие у него могли быть спортивных амбиции?! деньги, вот причина, и сейчас пошел тоже за бабками, но уже за огромными), и наконец, остался звездой, он как минимум главная звезда катарского чемпионата.
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