У Верратти с «Аль-Араби» есть пункт в контракте, разрешающий одну неделю в месяц не тренироваться и покидать Катар. Марко зарабатывает 30 млн евро в год

В контракте Марко Верратти с «Аль-Араби» есть необычный пункт.

Как пишет Le Figaro со ссылкой на L’Equipe, в контракте футболиста прописано, что ему одну неделю в месяц разрешается не тренироваться и покидать Катар. Отмечается, что по этой причине Верратти часто видят в Париже.

Ранее сообщалось, что по контракту с «Аль-Араби» бывший игрок «ПСЖ» зарабатывает 30 млн евро в год.

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