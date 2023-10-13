Верратти о катарском «Аль-Араби»: «Я не хотел переходить в клуб из Европы, чтобы не играть с «ПСЖ». Уровень не тот, но я помогаю чемпионату расти»

Теги ПСЖ лига 1 Франция высшая лига Катар Аль-Араби Доха Марко Верратти Футбол

Марко Верратти объяснил, почему перешел из «ПСЖ» в чемпионат Катара.

Полузащитник провел в парижском клубе 11 лет и выиграл 30 трофеев. В сентябре он перешел в катарский «Аль-Араби».

– Были разговоры о таких клубах, как «Бавария» и «Барса». Почему ты выбрал Катар?

– Я хотел получить новый опыт. Я не хотел переходить в другую команду из Европы, в составе которой я мог бы встретиться с «ПСЖ». Я хотел, чтобы это была моя последняя команда. У меня было это предложение из Дохи.

Конечно, уровень не тот, но я получаю другое удовольствие: помогаю чемпионату расти, даю советы партнерам по команде, – сказал Верратти. 

Верратти об уходе из «ПСЖ»: «Энрике сказал, что я не вхожу в его планы, что он хочет перемен. Я работал на максимум»

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2 комментария

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FootyfanaticRM
Говорит как настоящий отец
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Гамарджоба Генацвале
Надо было в РПЛ переходить, точно с ПСЖ не сыграл бы.
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