Зарема о Пруцеве: «Данил давно был на карандаше у моих советников. Каттани видел в «Спартаке» лучших российских игроков – так пришли Зиньковский, Хлусевич, Классен»

Зарема Салихова оценила свой вклад в селекцию «Спартака».

«Каттани (бывший спортивный директор «Спартака» – Sports.ru) считал, что « » необходим футболист амплуа . Именно в Пруцеве мы увидели эти характеристики и осуществили его трансфер. По человеческим качествам и самоотдаче старше своих лет.

Пруцев как трансферная цель у моих советников был давно на карандаше. То же самое можно сказать и про других ребят из «Крыльев», которых, увы, мы не успели приобрести, а у нового руководства иной курс.

видел «Спартак», основа которого состоит из лучших российских игроков. Сюда бы входили как выпускники своей академии, так и остальных россиян, кого реально было заполучить.

Так в команду пришли Пруцев, Зиньковский, Хлусевич, Классен. Были переподписаны контракты на 5,5 лет с братьями Шитовыми, Денисовым, , Литвиновым, Умяровым, Максименко. Восстанавливающийся после травмы Маслов также продлил контакт, но на более короткий срок: мы не забыли его самоотверженность в борьбе за серебро при Тедеско.

Молодые игроки знали, что клуб им доверяет, на них будет сделана ставка в симбиозе с опытными иностранцами и Джикией, Соболевым, Зобниным и Селиховым, которые приносили результат здесь и сейчас», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!