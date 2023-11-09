Зарема о Пруцеве: «Данил давно был на карандаше у моих советников. Каттани видел в «Спартаке» лучших российских игроков – так пришли Зиньковский, Хлусевич, Классен»

Теги Спартак Георгий Джикия Марко Верратти Александр Селихов Александр Максименко Павел Маслов Александр Соболев Леон Классен Доменико Тедеско Михаил Игнатов Даниил Хлусевич Наиль Умяров Данил Пруцев Руслан Литвинов Даниил Денисов Зарема Салихова Лука Каттани Футбол

Зарема Салихова оценила свой вклад в селекцию «Спартака».

«Каттани (бывший спортивный директор «Спартака» – Sports.ru) считал, что «Спартаку» необходим футболист амплуа Верратти. Именно в Пруцеве мы увидели эти характеристики и осуществили его трансфер. По человеческим качествам и самоотдаче Данил старше своих лет.

Пруцев как трансферная цель у моих советников был давно на карандаше. То же самое можно сказать и про других ребят из «Крыльев», которых, увы, мы не успели приобрести, а у нового руководства иной курс.

Лука Каттани видел «Спартак», основа которого состоит из лучших российских игроков. Сюда бы входили как выпускники своей академии, так и остальных россиян, кого реально было заполучить.

Так в команду пришли Пруцев, Зиньковский, Хлусевич, Классен. Были переподписаны контракты на 5,5 лет с братьями Шитовыми, Денисовым, Игнатовым, Литвиновым, Умяровым, Максименко. Восстанавливающийся после травмы Маслов также продлил контакт, но на более короткий срок: мы не забыли его самоотверженность в борьбе за серебро при Тедеско.

Молодые игроки знали, что клуб им доверяет, на них будет сделана ставка в симбиозе с опытными иностранцами и Джикией, Соболевым, Зобниным и Селиховым, которые приносили результат здесь и сейчас», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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29 комментариев

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Hitgoe Himgob
Вот это лучшие русские футболисты, особенно Классен
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Evgeny Trifonov
эти советники сейчас с вами в одной комнате?
+7
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jqzn88xn6n
Зачем ей вообще советники?
+6
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Клирик
Всё таки у присихически не стабильных людей не зря мания величия и комплексы Наполеона. Мостовой, Зарема.
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ jqzn88xn6n
Зачем ей вообще советники?
Когда она сама себе советник
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Максим Столбов
Зарема конечно знатная губошлепка.
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Вячеслав Припузов
Её советники были и она решала все оказывается...
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Древний спартач
К сожалению , сейчас ставка на российских молодых игроков не прокатит . Академии готовят для футбола обычных нахлебников для которых главное хороший контракт , а всё остальное не важно . Поставил подпись и жизнь удалась . Для молодых "гениев" задача ПОЛУЧАТЬ большие деньги , а не ЗАРАБАТЫВАТЬ . И это не их вина - со всех утюгов несётся - деньги , деньги , деньги и ни слова о любви к своей профессии . В частности , к футболу . Посмотришь европейские чемпионаты - корейцы , японцы , африканцы из нищих стран и прочие , играют в хороших клубах и некоторые считаются основными игроками . А что же наши молодые "самородки" ? Только Головин в Монако на первых ролях , а кто ещё ? Сколько лет ещё Захаряну надо адаптироваться к футболу Сосьедада ? Миранчук ? В сборной минут больше набрал , чем в клубе . "Там" надо "пахать" ежедневно и на каждой тренировке , а в играх доказывать что ты чего-то стоишь . А менталитет не позволяет - не обучили этому в наших "академиях" . Кстати , Галицкий тоже мечтал об 11 российских "академиков" в основном составе ... Ну и ? Даже этот умный человек понял , что этого не будет никогда . Как говорил красноармеец Некрасов в фильме "Служили два товарища" - "Построить-то построим , а вот как мозги людям переделать ? На это и 100 может не хватить" (я своими словами , но смысл понятен) . Мозги надо переделывать нашим будущим "самородкам" , а уж потом думать о великом .
+3
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Fintt
Призналась бы сразу, что проплачиваешь свою персону в СМИ.
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Oleg Olegov
"ставка в симбиозе с опытными иностранцами и Джикией, Соболевым, Зобниным и Селиховым, которые приносили результат здесь и сейчас"

Ох уж этот результат здесь и сейчас, парни буквально завалили музей Спартака трофеями))
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Kit Belleu
Смотрю на состав Спартака в 90 годы и на сегодняшний состав.И сразу все понятно,почему так плохо в Спартаке.Не мастера,подмастерья.
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Вячеслав Припузов
Ответ Kit Belleu
Смотрю на состав Спартака в 90 годы и на сегодняшний состав.И сразу все понятно,почему так плохо в Спартаке.Не мастера,подмастерья.
Потому что Зарема все решала в Спартаке все эти годы, баба с возу....надеюсь после очищения Спартак возродится
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Kit Belleu
Ответ Owen_the_Simple
Зарема Салихова: «Зенит» — сорока-воровка, тащит всё, что блестит. Зарема Салихова: Лука Каттани видел «Спартак», основа которого состоит из лучших российских игроков. Сюда бы входили как выпускники своей академии, так и остальных россиян, кого реально было заполучить.
Зенит решил не ехать на нашей телеге.И вот результат.
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Kit Belleu
Ответ Вячеслав Припузов
Потому что Зарема все решала в Спартаке все эти годы, баба с возу....надеюсь после очищения Спартак возродится
Лукойл то-же все годы был при Спартаке.
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Pok_Toholo
Эти игроки что по её мнению, футболисты топ-класса для РПЛ?))
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Konstantin Zorin
Федуны, если вы #### такие специалисты в футболе, что вам мешало выиграть больше трофеев со Спартаком?
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Kit Belleu
Хороши советники,Месси не заметили.
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Dmitry Orlov
Ответ Древний спартач
К сожалению , сейчас ставка на российских молодых игроков не прокатит . Академии готовят для футбола обычных нахлебников для которых главное хороший контракт , а всё остальное не важно . Поставил подпись и жизнь удалась . Для молодых "гениев" задача ПОЛУЧАТЬ большие деньги , а не ЗАРАБАТЫВАТЬ . И это не их вина - со всех утюгов несётся - деньги , деньги , деньги и ни слова о любви к своей профессии . В частности , к футболу . Посмотришь европейские чемпионаты - корейцы , японцы , африканцы из нищих стран и прочие , играют в хороших клубах и некоторые считаются основными игроками . А что же наши молодые "самородки" ? Только Головин в Монако на первых ролях , а кто ещё ? Сколько лет ещё Захаряну надо адаптироваться к футболу Сосьедада ? Миранчук ? В сборной минут больше набрал , чем в клубе . "Там" надо "пахать" ежедневно и на каждой тренировке , а в играх доказывать что ты чего-то стоишь . А менталитет не позволяет - не обучили этому в наших "академиях" . Кстати , Галицкий тоже мечтал об 11 российских "академиков" в основном составе ... Ну и ? Даже этот умный человек понял , что этого не будет никогда . Как говорил красноармеец Некрасов в фильме "Служили два товарища" - "Построить-то построим , а вот как мозги людям переделать ? На это и 100 может не хватить" (я своими словами , но смысл понятен) . Мозги надо переделывать нашим будущим "самородкам" , а уж потом думать о великом .
>Кстати , Галицкий тоже мечтал об 11 российских "академиков" в основном составе ... Ну и ?

По таким фразам легко вычисляются невменяемые люди, как в комментах, так и среди публичных.
Вы случайно не Евгений Серафимович?

>Сколько лет ещё Захаряну надо адаптироваться к футболу Сосьедада ?

Претензия под стать Ловчеву. Игрок в команде третий месяц, была травма, был ковид, а уже возмущения "ну когда же адаптируется".
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Никита Аксанов
Зиньковский, Хлусевич и Классен - это и есть топ-3 лучших российских футболистов. Дышите, если согласны.
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Дмитрий Пузырёв
«Мы увидели, мы узнали, мы привели...»
Чтобы мы без Заремы делали, как бы существовали?.. :-)
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BaltikaSPb
У Заремы еще и советники есть ?
Я то думал она одна такая, а там оказывается целая палата
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Kit Belleu
И сколько голов и передачь сделали эти кадры на сегодня.А вот по годам +-,Спартак впервые в минусе.Такого не было,да пришёл Лукойл с Матыцыным.Специалисты-любители.Зарема туда-же к ним.
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Andrey Yaroslavtsev
А кому сейчас доверяет клуб?
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Owen_the_Simple
Зарема Салихова: «Зенит» — сорока-воровка, тащит всё, что блестит.

Зарема Салихова: Лука Каттани видел «Спартак», основа которого состоит из лучших российских игроков. Сюда бы входили как выпускники своей академии, так и остальных россиян, кого реально было заполучить.
+3
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Максим Столбов
Интересно знает ли Классен, что он один из лучших молодых футболистов?
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