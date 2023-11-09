Зарема о Пруцеве: «Данил давно был на карандаше у моих советников. Каттани видел в «Спартаке» лучших российских игроков – так пришли Зиньковский, Хлусевич, Классен»
Зарема Салихова оценила свой вклад в селекцию «Спартака».
«Каттани (бывший спортивный директор «Спартака» – Sports.ru) считал, что «Спартаку» необходим футболист амплуа Верратти. Именно в Пруцеве мы увидели эти характеристики и осуществили его трансфер. По человеческим качествам и самоотдаче Данил старше своих лет.
Пруцев как трансферная цель у моих советников был давно на карандаше. То же самое можно сказать и про других ребят из «Крыльев», которых, увы, мы не успели приобрести, а у нового руководства иной курс.
Лука Каттани видел «Спартак», основа которого состоит из лучших российских игроков. Сюда бы входили как выпускники своей академии, так и остальных россиян, кого реально было заполучить.
Так в команду пришли Пруцев, Зиньковский, Хлусевич, Классен. Были переподписаны контракты на 5,5 лет с братьями Шитовыми, Денисовым, Игнатовым, Литвиновым, Умяровым, Максименко. Восстанавливающийся после травмы Маслов также продлил контакт, но на более короткий срок: мы не забыли его самоотверженность в борьбе за серебро при Тедеско.
Молодые игроки знали, что клуб им доверяет, на них будет сделана ставка в симбиозе с опытными иностранцами и Джикией, Соболевым, Зобниным и Селиховым, которые приносили результат здесь и сейчас», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Ох уж этот результат здесь и сейчас, парни буквально завалили музей Спартака трофеями))
По таким фразам легко вычисляются невменяемые люди, как в комментах, так и среди публичных.
Вы случайно не Евгений Серафимович?
>Сколько лет ещё Захаряну надо адаптироваться к футболу Сосьедада ?
Претензия под стать Ловчеву. Игрок в команде третий месяц, была травма, был ковид, а уже возмущения "ну когда же адаптируется".
Чтобы мы без Заремы делали, как бы существовали?.. :-)
Я то думал она одна такая, а там оказывается целая палата
Зарема Салихова: Лука Каттани видел «Спартак», основа которого состоит из лучших российских игроков. Сюда бы входили как выпускники своей академии, так и остальных россиян, кого реально было заполучить.