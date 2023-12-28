Спартак Гогниев: «Не сомневаюсь, что «Химки» остались бы в РПЛ, но нам не дали доработать»

Спартак Гогниев уверен, что «Химки» остались бы в РПЛ, если бы его не уволили.

«Получилось многое, не получился только результат. Мы перестраивали команду, угадали в приобретениях, хотя не было много времени. Была РПЛ, а не .

Выводы можно сделать, что если у тебя в коллективе нет единомышленников или не все такие, то тебе тяжело чего-то сверхъестественного добиваться, и тем более оставаться в РПЛ.

Все эти вбросы и лишние околофутбольные разговоры вокруг «Химок»... Я согласен, что какие-то вещи у меня были неправильные, но их афишировали в таком формате... Со всех сторон кинулись обсуждать « », это очень повлияло на наш результат.

Поработали бы дальше, и вполне возможно, что получилось бы выправить ситуацию. Мне не хватило времени, нам не дали доработать. Другой тренер пришел и вылетел с командой в ФНЛ. Если бы мы доработали, я не сомневаюсь, что у нас получилось бы остаться», – сказал Гогниев.

Напомним, работал в «Химках» с сентября 2022 года по апрель 2023 года. При нем команда провела 19 матчей, в которых одержала одну победу, три раза сыграла вничью и 15 раз проиграла.

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