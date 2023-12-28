Спартак Гогниев: «Не сомневаюсь, что «Химки» остались бы в РПЛ, но нам не дали доработать»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Первая лига Футбол

Спартак Гогниев уверен, что «Химки» остались бы в РПЛ, если бы его не уволили.

«Получилось многое, не получился только результат. Мы перестраивали команду, угадали в приобретениях, хотя не было много времени. Была РПЛ, а не ФНЛ.

Выводы можно сделать, что если у тебя в коллективе нет единомышленников или не все такие, то тебе тяжело чего-то сверхъестественного добиваться, и тем более оставаться в РПЛ.

Все эти вбросы и лишние околофутбольные разговоры вокруг «Химок»... Я согласен, что какие-то вещи у меня были неправильные, но их афишировали в таком формате... Со всех сторон кинулись обсуждать «Химки», это очень повлияло на наш результат.

Поработали бы дальше, и вполне возможно, что получилось бы выправить ситуацию. Мне не хватило времени, нам не дали доработать. Другой тренер пришел и вылетел с командой в ФНЛ. Если бы мы доработали, я не сомневаюсь, что у нас получилось бы остаться», – сказал Гогниев.

Напомним, Гогниев работал в «Химках» с сентября 2022 года по апрель 2023 года. При нем команда провела 19 матчей, в которых одержала одну победу, три раза сыграла вничью и 15 раз проиграла. 

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13 комментариев
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Надеюсь, что Химки никогда не вернутся в РПЛ
+19
-1
+18
о гонгиеве как о тренере всего 2 воспоминания. Истерическая радость при 0-5 или 0-6 после гола одного родственника и дебильные хороводы в стиле бурановских бабушек
+7
0
+7
Ну это смешно, он за 19 матчей набрал очков почти как юран за 3
+7
-1
+6
Ответ samarskij-kuzmich
Надеюсь, что Химки никогда не вернутся в РПЛ
Как и гогниев со своими позорными плясками
+3
-1
+2
Я уверен, что это заговор сионистов-массонов, потворников ложных западных нетрадиционных ценностей по дискредитации высокодуховного, патриотического, нравственного клуба
+2
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А если бы в черву зашли, то он бы все 8 взял)
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Это врядли))
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Да чтож такое! Опять кто-то в штаны насрал
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Бездарь
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Конечно остались бы,а на следующий год еще и чемпионами бы стали!
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Ответ seytin
А если бы в черву зашли, то он бы все 8 взял)
На мизере.
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