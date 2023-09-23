«Привести Гогниева в Медиалигу – было бы прямо вышкой». Станос о смене главного тренера в «Деньгах»

Станос хочет, чтобы главным тренером «Денег» стал Спартак Гогниев.

– Как принималось решение о назначении Дьякова и.о.?

– Мы после последнего матча с ребятами пообщались. Они мне сами сказали: «Давай не будем никого искать. Сами справимся пока что с матчем». Выяснилось, что у Дьякова есть лицензия тренера.

Я с ними сразу согласился, потому что понимаю, у нас времени мало, неделя оставалась. Приводить нового человека, который просто на ходу со всеми бы знакомился, что-то пытался бы поменять и так далее. Ну как-то нелогично.

– Уже ищешь какого-то тренера на постоянной основе или есть шанс, что Дьяк останется полноценным тренером?

– Пока что мы об этом не думали, у нас пока есть другие задачи. Спартака Гогниева очень хотел бы видеть. Я ему писал. У нас первый диалог состоялся. Пока мы решаем эти задачи.

Конечно, Спартака Гогниева привести в Медиалигу – было бы прямо вышкой. Там, наверное, если по процентам 95 на 5. В пользу, что ему пока не интересна Медиалига. Если в другом деле у меня сойдется, то у нас появляется треугольник. Я надеюсь, мы его как-то как раз в эмблему сомкнем. Нихрена я сейчас сказану, да? – рассказал руководитель ФК «Деньги» в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.

После 3-го тура WInline Медиалиги главный тренер «Денег» Андрей Семенчук подал в отставку.