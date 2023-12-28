Спартак Гогниев: «Не упрекаю людей, играющих от обороны. На эту тягомотину зрители придут, годик поболеют, команда займет 6-8-е место. А потом что? Должна быть зрелищность»
Спартак Гогниев рассказал о важности зрелищного футбола для зрителей.
«Я ни в коем случае не упрекаю людей, которые играют от обороны, потому что они приходят и видят, какая у них команда, и это их дело – как играть. На эту тягомотину зрители придут, годик поболеют, команда займёт 6-8-е место. А потом что? Должна быть зрелищность.
В кино и театр люди ходят, потому что есть какой-то кураж и адреналин, а здесь люди заплатят за билеты на матч, посмотрят на 0:0 и уйдут домой. Через два часа уже забудут, что происходило на поле.
Игра для болельщиков, на стадион приходят за адреналином, а адреналин могут дать только игроки в атаке», – сказал бывший главный тренер «Химок» .
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Только поляна искусственная.
Жаль псв не прошли. Но выглядело грандиозно.
А для команд уровня Химки и Факела - это смерти подобно.
Я знаю о чем говорю. У нас из Новосибирска ФК Сибирь в РПЛ выходила и играла по "бразильской системе" (сибирская версия): весело, задорно, с огоньком, в атаку бегали как пацаны в женскуб общагу. Забивали много
Многим такой стиль нравился. В том числе и нейтральным болельщикам.
В итоге нас брали умением в нужный момент подловить на контратаках и в целом болен организованной игрой. Вылет в первом же сезоне.