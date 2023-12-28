Спартак Гогниев: «Не упрекаю людей, играющих от обороны. На эту тягомотину зрители придут, годик поболеют, команда займет 6-8-е место. А потом что? Должна быть зрелищность»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия болельщики Футбол

Спартак Гогниев рассказал о важности зрелищного футбола для зрителей.

«Я ни в коем случае не упрекаю людей, которые играют от обороны, потому что они приходят и видят, какая у них команда, и это их дело – как играть. На эту тягомотину зрители придут, годик поболеют, команда займёт 6-8-е место. А потом что? Должна быть зрелищность.

В кино и театр люди ходят, потому что есть какой-то кураж и адреналин, а здесь люди заплатят за билеты на матч, посмотрят на 0:0 и уйдут домой. Через два часа уже забудут, что происходило на поле.

Игра для болельщиков, на стадион приходят за адреналином, а адреналин могут дать только игроки в атаке», – сказал бывший главный тренер «Химок» .

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17 комментариев
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Ответ Александр Илькевич
Так это.....как показывает практика, как раз если играть в атакующий футбол при в целом невысоком или среднем уровне игроков (по меркам своей лиги), как раз почти нет шансов войти в тройку и уж тем более чемп выиграть. А для команд уровня Химки и Факела - это смерти подобно. Я знаю о чем говорю. У нас из Новосибирска ФК Сибирь в РПЛ выходила и играла по "бразильской системе" (сибирская версия): весело, задорно, с огоньком, в атаку бегали как пацаны в женскуб общагу. Забивали много Многим такой стиль нравился. В том числе и нейтральным болельщикам. В итоге нас брали умением в нужный момент подловить на контратаках и в целом болен организованной игрой. Вылет в первом же сезоне.
Хороша была та Сибирь
Только поляна искусственная.
Жаль псв не прошли. Но выглядело грандиозно.
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Расскажи это Бердыеву.
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Ответ Александр Илькевич
Так это.....как показывает практика, как раз если играть в атакующий футбол при в целом невысоком или среднем уровне игроков (по меркам своей лиги), как раз почти нет шансов войти в тройку и уж тем более чемп выиграть. А для команд уровня Химки и Факела - это смерти подобно. Я знаю о чем говорю. У нас из Новосибирска ФК Сибирь в РПЛ выходила и играла по "бразильской системе" (сибирская версия): весело, задорно, с огоньком, в атаку бегали как пацаны в женскуб общагу. Забивали много Многим такой стиль нравился. В том числе и нейтральным болельщикам. В итоге нас брали умением в нужный момент подловить на контратаках и в целом болен организованной игрой. Вылет в первом же сезоне.
Крылья?
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Ответ Jan Paskel
в кино люди не только на спайдермэнов и бетмэнов ходят так то
Массово именно на них, а не на арт-хаус. РПЛ как раз арт-хаусный футбол на любителей 🤣
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Так это.....как показывает практика, как раз если играть в атакующий футбол при в целом невысоком или среднем уровне игроков (по меркам своей лиги), как раз почти нет шансов войти в тройку и уж тем более чемп выиграть.

А для команд уровня Химки и Факела - это смерти подобно.
Я знаю о чем говорю. У нас из Новосибирска ФК Сибирь в РПЛ выходила и играла по "бразильской системе" (сибирская версия): весело, задорно, с огоньком, в атаку бегали как пацаны в женскуб общагу. Забивали много
Многим такой стиль нравился. В том числе и нейтральным болельщикам.

В итоге нас брали умением в нужный момент подловить на контратаках и в целом болен организованной игрой. Вылет в первом же сезоне.
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Хороводы должны быть , радость за сына спонсора про 7-1
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Ответ Николай Бойко
Ну не знаю, лично я люблю грамотно выстроенную игру от обороны в стиле Бердыева, например. Если бюджет небольшой, выстроить игру от обороны проще
Бердыевщина это убогий автобусный, антифутбол, а не грамотная игра от обороны.
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Ответ Александр Илькевич
Так это.....как показывает практика, как раз если играть в атакующий футбол при в целом невысоком или среднем уровне игроков (по меркам своей лиги), как раз почти нет шансов войти в тройку и уж тем более чемп выиграть. А для команд уровня Химки и Факела - это смерти подобно. Я знаю о чем говорю. У нас из Новосибирска ФК Сибирь в РПЛ выходила и играла по "бразильской системе" (сибирская версия): весело, задорно, с огоньком, в атаку бегали как пацаны в женскуб общагу. Забивали много Многим такой стиль нравился. В том числе и нейтральным болельщикам. В итоге нас брали умением в нужный момент подловить на контратаках и в целом болен организованной игрой. Вылет в первом же сезоне.
Ну вон Оренбург в прошлом сезоне после выхода из ФНЛ играл в атаку со всеми, получал 8:0 от Зенита, и авоську от Локо и Спартака, но ничего, занял высокое 7 место. Но состав под атаку был из-за латиносов, это да. Однако в этом сезоне состав сохранили, но пришли физруки вместо Лички, и в этом сезоне Оренбург играет вообще не пойми во что. Многое от тренера зависит
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Ответ Александр Илькевич
Так это.....как показывает практика, как раз если играть в атакующий футбол при в целом невысоком или среднем уровне игроков (по меркам своей лиги), как раз почти нет шансов войти в тройку и уж тем более чемп выиграть. А для команд уровня Химки и Факела - это смерти подобно. Я знаю о чем говорю. У нас из Новосибирска ФК Сибирь в РПЛ выходила и играла по "бразильской системе" (сибирская версия): весело, задорно, с огоньком, в атаку бегали как пацаны в женскуб общагу. Забивали много Многим такой стиль нравился. В том числе и нейтральным болельщикам. В итоге нас брали умением в нужный момент подловить на контратаках и в целом болен организованной игрой. Вылет в первом же сезоне.
При этом я отлично помню ту Сибирь в рпл, а большинство команд, которые после выходили и вылетали уже перемешались в памяти. Дело не только в атакующей игре. Было бы денег побольше или руководители поамбициозней, могли бы хоть командой-лифтом на время стать, а потом со временем может и зацепились бы. Хочется больше таких команд в рпл, тем более сейчас, когда все места кроме первого и вылетающих по сути не имеют значения и ответственность за результат ниже.
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Ответ Александр Илькевич
Так это.....как показывает практика, как раз если играть в атакующий футбол при в целом невысоком или среднем уровне игроков (по меркам своей лиги), как раз почти нет шансов войти в тройку и уж тем более чемп выиграть. А для команд уровня Химки и Факела - это смерти подобно. Я знаю о чем говорю. У нас из Новосибирска ФК Сибирь в РПЛ выходила и играла по "бразильской системе" (сибирская версия): весело, задорно, с огоньком, в атаку бегали как пацаны в женскуб общагу. Забивали много Многим такой стиль нравился. В том числе и нейтральным болельщикам. В итоге нас брали умением в нужный момент подловить на контратаках и в целом болен организованной игрой. Вылет в первом же сезоне.
Если всё время отбиваться, уровень игроков никогда не поднимется и так и будет донным.
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Ответ Александр Илькевич
Так это.....как показывает практика, как раз если играть в атакующий футбол при в целом невысоком или среднем уровне игроков (по меркам своей лиги), как раз почти нет шансов войти в тройку и уж тем более чемп выиграть. А для команд уровня Химки и Факела - это смерти подобно. Я знаю о чем говорю. У нас из Новосибирска ФК Сибирь в РПЛ выходила и играла по "бразильской системе" (сибирская версия): весело, задорно, с огоньком, в атаку бегали как пацаны в женскуб общагу. Забивали много Многим такой стиль нравился. В том числе и нейтральным болельщикам. В итоге нас брали умением в нужный момент подловить на контратаках и в целом болен организованной игрой. Вылет в первом же сезоне.
Красножан с Нальчиком показывал шикарный атакующий футбол. Вопрос не в финансах, а в адекватности руководства и новых тренера. Автобус любой физрук поставить может.
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