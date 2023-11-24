Тетрадзе – кандидат на пост тренера «Алании». Возвращение Гогниева возможно, если клуб покинет гендиректор Сиукаев (Иван Карпов)

Омари Тетрадзе может возглавить «Аланию».

54-летний специалист находится без работы с конца сентября после ухода из грузинского «Сабуртало», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, возвращение в «Аланию» возможно в том случае, если ее покинет гендиректор Руслан Сиукаев.

На этой неделе владикавказский клуб объявил об отставке Олега Василенко.

После 19 туров « » идет на 6-м месте в таблице Мелбет Первой лиги.

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