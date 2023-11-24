Тетрадзе – кандидат на пост тренера «Алании». Возвращение Гогниева возможно, если клуб покинет гендиректор Сиукаев (Иван Карпов)
Омари Тетрадзе может возглавить «Аланию».
54-летний специалист находится без работы с конца сентября после ухода из грузинского «Сабуртало», сообщает журналист Иван Карпов.
По данным источника, возвращение Спартака Гогниева в «Аланию» возможно в том случае, если ее покинет гендиректор Руслан Сиукаев.
На этой неделе владикавказский клуб объявил об отставке Олега Василенко.
После 19 туров «Алания» идет на 6-м месте в таблице Мелбет Первой лиги.
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