Тетрадзе – кандидат на пост тренера «Алании». Возвращение Гогниева возможно, если клуб покинет гендиректор Сиукаев (Иван Карпов)

Теги Спартак Гогниев Первая лига отставки Омари Тетрадзе Алания Владикавказ Футбол

Омари Тетрадзе может возглавить «Аланию».

54-летний специалист находится без работы с конца сентября после ухода из грузинского «Сабуртало», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, возвращение Спартака Гогниева в «Аланию» возможно в том случае, если ее покинет гендиректор Руслан Сиукаев.

На этой неделе владикавказский клуб объявил об отставке Олега Василенко.

После 19 туров «Алания» идет на 6-м месте в таблице Мелбет Первой лиги.

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