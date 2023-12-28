В «Барсе» верят, что Левандовски наберет форму после праздников. Форварду дали понять, что привилегий не будет

Теги Барселона Хави Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

В «Барселоне» надеются, что Роберт Левандовски вернется в свою лучшую форму.

Ранее сообщалось, что в руководстве «Барселоны» недовольны ухудшением показателей Левандовского в нынешнем сезоне – представители клуба обсуждали с агентом из Саудовской Аравии его трансфер в один из местных клубов в июне.

По информации Marca, Хави и руководство «Барселоны» по-прежнему доверяют Левандовскому и верят, что он сможет вернуться в свою лучшую форму после рождественских выходных. Однако часть людей в руководстве считают, что главный тренер должен быть более требователен к поляку и давать больше игрового времени другим нападающим.

Сообщается, что Хави не намерен делать никого из игроков неприкосновенным и давать кому-либо привилегии, что футболисту «дали понять». Тренер считает, что все футболисты должны одинаково выкладываться на поле, поскольку клуб намерен бороться за трофеи.

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19 комментариев
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-Левандовски, когда забивать начнешь?
-Давайте уже после праздников
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Ответ S. A.
Да чё он там наберёт в 35 лет?
Щёчки и бока, очевидно же 😁
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Верните зп Де Йонгу, а фанаты пусть собирать начинают деньги)
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Не знаю, но это похоже на рычаги по обрезке зарплаты
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Ржака. Пенс приехал отдыхать и греться на солнце. Еще и самая большая личка в клубе . О чем они вещают ?
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А что остаётся, только верить. А если не наберет, вспомнят про зарплату, пустят очередную бомбежку игрока в СМИ.
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Да чё он там наберёт в 35 лет?
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Парню 35 лет, наивно ждать, что он выйдет на пик и улучшит свои показатели.
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В Барселону явно не за титулами сейчас едут. Приехал потому что можно не напрягаться как в Баварии и солнышко греет.
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Роке отправит его на пенсию
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Ответ Burel
Худший игрок Барсы.. никчёмное бревнище
Игрок норм, а клуб надо закрыть, своими рычаговыми махинациями позорят Испанию
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