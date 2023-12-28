В «Барсе» верят, что Левандовски наберет форму после праздников. Форварду дали понять, что привилегий не будет

В «Барселоне» надеются, что Роберт Левандовски вернется в свою лучшую форму.

Ранее сообщалось, что в руководстве «Барселоны» недовольны ухудшением показателей Левандовского в нынешнем сезоне – представители клуба обсуждали с агентом из Саудовской Аравии его трансфер в один из местных клубов в июне.

По информации Marca, и руководство «Барселоны» по-прежнему доверяют Левандовскому и верят, что он сможет вернуться в свою лучшую форму после рождественских выходных. Однако часть людей в руководстве считают, что главный тренер должен быть более требователен к поляку и давать больше игрового времени другим нападающим.

Сообщается, что Хави не намерен делать никого из игроков неприкосновенным и давать кому-либо привилегии, что футболисту «дали понять». Тренер считает, что все футболисты должны одинаково выкладываться на поле, поскольку клуб намерен бороться за трофеи.

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