«Барса» обсуждала с агентом из Саудовской Аравии возможный переход Левандовского

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным Diario Spor, каталонцы связывались с агентом из Саудовской Аравии, чтобы тот озвучил вариант трансфера в июне в один из местных клубов.

Отмечается, что часть людей в руководстве «Барсы» недовольна игрой 35-летнего польского форварда.

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9 комментариев
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С такой игрой, которую сейчас показывает Лева, он больше «обуза» нежели помощник команде.

Логичное решение было бы продать летом за неплохие деньги в СА, где спрос будет.
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новый вызов
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прощай Алешка, от тебя устала немножко
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Барселона уже незнает как сплавить этот кусок польского дерева
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<<часть людей в руководстве «Барсы» недовольна игрой 35-летнего польского форварда>>.хотел бы посмотреть на другую часть руководство,которая довольна игрой 35-летнего польского форварда
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Понятно, что польскому полену лучше в СА переходить.
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Если этот трансфер случится, то ему нужно искать замену для следующего сезона. Ещё неизвестно, как впишется в команду 18 летний Роке. Интересное лето впереди
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Быстро же Лева сдулся. всего на один сезон хватило.
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