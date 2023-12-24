«Барса» обсуждала с агентом из Саудовской Аравии возможный переход Левандовского
Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным Diario Spor, каталонцы связывались с агентом из Саудовской Аравии, чтобы тот озвучил вариант трансфера в июне в один из местных клубов.
Отмечается, что часть людей в руководстве «Барсы» недовольна игрой 35-летнего польского форварда.
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Логичное решение было бы продать летом за неплохие деньги в СА, где спрос будет.