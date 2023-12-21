Хави назвал позором игру «Барсы» против «Альмерии» в 1-м тайме. Тренер отдельно раскритиковал Левандовского
Хави жестко раскритиковал игроков «Барселоны» в перерыве матча с «Альмерией».
Каталонцы одержали победу в 18-м туре Ла Лиги – 3:2. Команды ушли на перерыв при равном счете (1:1).
В раздевалке главный тренер «Барсы» провел жесткий разговор с футболистами. Он назвал игру в первом тайме позором и призвал игроков изменить отношение к делу. Хави сказал, что футболисты должны вкладывать душу, иначе ничего не выиграют. Свои высказывания тренер сопровождал ударами по доске со схемой.
Отдельно Хави выразил претензии к Роберту Левандовскому. По словам человека, присутствовавшего в раздевалке, специалист еще никогда не был так прямолинеен в критике игроков.
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4 из 5 моментов Барса создает не благодаря системному подходу, где видна рука тренера, а благодаря индивидуальным скиллам некоторых игроков. А про то что творится в игре без мяча в фазе обороны -- я вообще молчу.
Это же не сами центральные защитники принимают решение выдвигаться до конца за своими нападающим и оставляет огромные дыры в защите , которые легко ( а главное умышленно) потом заполняют другие игроки соперника и в защите Барсы начинает полыхать.
Тоже самое касается игры в отборе в средней фазе. Это же не сами игроки бегут отбирать втроем мяч у игрока , которые уже принял и обработал мяч и имеет время на то чтобы отдать передачу. При этом обрезаются целыми группами игроки Барсы.
Это все установки Хави. Он сам говорит что это не Барса 2010, но при этом дает им такие же установки. Просто там была команда , которая загоняла соперника в цейтнот и максимально неудобное положение и отбирала мяч -- а эта не может
Игра ставится в первые месяцы предсезонки, если в течение года назначение, то до конца сезона. Тут 2 год. И все ситуативно в игре, пошло не пошло. Пример, Постекоглу. Поставил игру в ТТХ, почерк виден сразу. К сожалению игрок Хави был великий, но как тренер разочарование.
В любой команде не любят, когда кто то выносит слова, сказанные в раздевалке, на публику. Тем более критику игроков со стороны главного тренера. Так что Мундо Депортиво, запостившую эту новость изначально, скоро придется искать новый источник в раздевалке Барсы. Этого человека, слившего инфу, там может скоро и не быть)))