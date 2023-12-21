Хави назвал позором игру «Барсы» против «Альмерии» в 1-м тайме. Тренер отдельно раскритиковал Левандовского

Теги Барселона Хави Ла Лига Альмерия Роберт Левандовски Футбол

Хави жестко раскритиковал игроков «Барселоны» в перерыве матча с «Альмерией».

Каталонцы одержали победу в 18-м туре Ла Лиги – 3:2. Команды ушли на перерыв при равном счете (1:1). 

В раздевалке главный тренер «Барсы» провел жесткий разговор с футболистами. Он назвал игру в первом тайме позором и призвал игроков изменить отношение к делу. Хави сказал, что футболисты должны вкладывать душу, иначе ничего не выиграют. Свои высказывания тренер сопровождал ударами по доске со схемой.

Отдельно Хави выразил претензии к Роберту Левандовскому. По словам человека, присутствовавшего в раздевалке, специалист еще никогда не был так прямолинеен в критике игроков. 

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34 комментария
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Ну а в чем он не прав,игроки такого уровня должны как минимум треть моментов реализовывать и отдавать себя всего на поле
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Как отреагировал язык тела Левандовского?)
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Ну он прав, у Альмирии 20 место
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Левандовскому реально пора на пенсию в Аравию с такой игрой
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Лёву пробовать саудитам надо при первом же хорошем предложении.Без нормального центр напа Барсе не выйграть даже суперкубок
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А потом вместе пошли в боулинг кушать хинкали.
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Ответ Ilia Tikhonov
Ну а в чем он не прав,игроки такого уровня должны как минимум треть моментов реализовывать и отдавать себя всего на поле
Ну может в том , что его вины ничуть не меньше , чем вины самих футболистов.
4 из 5 моментов Барса создает не благодаря системному подходу, где видна рука тренера, а благодаря индивидуальным скиллам некоторых игроков. А про то что творится в игре без мяча в фазе обороны -- я вообще молчу.
Это же не сами центральные защитники принимают решение выдвигаться до конца за своими нападающим и оставляет огромные дыры в защите , которые легко ( а главное умышленно) потом заполняют другие игроки соперника и в защите Барсы начинает полыхать.
Тоже самое касается игры в отборе в средней фазе. Это же не сами игроки бегут отбирать втроем мяч у игрока , которые уже принял и обработал мяч и имеет время на то чтобы отдать передачу. При этом обрезаются целыми группами игроки Барсы.
Это все установки Хави. Он сам говорит что это не Барса 2010, но при этом дает им такие же установки. Просто там была команда , которая загоняла соперника в цейтнот и максимально неудобное положение и отбирала мяч -- а эта не может
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давно пора.
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Главное, чтобы тренера не критиковал
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если Хави не покинет тренерскую скамейку, ждём нового тега ( язык тела Левандовского )
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Критика сыпется на всех кого можно... Только не на себя!
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самого Хави и поляка в утиль
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Ну, в раздевалке это нормально. Во втором как раз Барса заиграла, а Левандовски отдал победный голевой пас.
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у чапи как всегда, виноват кто угодно но только не сам
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Ответ Cearvm
Ну, в раздевалке это нормально. Во втором как раз Барса заиграла, а Левандовски отдал победный голевой пас.
Причем, великолепный
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Ответ Старик Стариканов
у чапи как всегда, виноват кто угодно но только не сам
На крайний случай- газон не тот , либо солнце в глаза))
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Ответ Рэд Уайт
а вы сливочные еще те мазохисты ,теперь хотите что вас и Куэнка на бернаЛео разгромил ?
Нольчетвертый, ты о чем бельмечешь???
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Ответ WEN
Лёву пробовать саудитам надо при первом же хорошем предложении.Без нормального центр напа Барсе не выйграть даже суперкубок
А сам Лёва согласится? Или его спрашивать не надо?
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Ответ Леван Мкртчян
Ну может в том , что его вины ничуть не меньше , чем вины самих футболистов. 4 из 5 моментов Барса создает не благодаря системному подходу, где видна рука тренера, а благодаря индивидуальным скиллам некоторых игроков. А про то что творится в игре без мяча в фазе обороны -- я вообще молчу. Это же не сами центральные защитники принимают решение выдвигаться до конца за своими нападающим и оставляет огромные дыры в защите , которые легко ( а главное умышленно) потом заполняют другие игроки соперника и в защите Барсы начинает полыхать. Тоже самое касается игры в отборе в средней фазе. Это же не сами игроки бегут отбирать втроем мяч у игрока , которые уже принял и обработал мяч и имеет время на то чтобы отдать передачу. При этом обрезаются целыми группами игроки Барсы. Это все установки Хави. Он сам говорит что это не Барса 2010, но при этом дает им такие же установки. Просто там была команда , которая загоняла соперника в цейтнот и максимально неудобное положение и отбирала мяч -- а эта не может
Согласен. Не вижу смысла ждать 2-й год чего-то непонятно чего , когда рисунка нет.
Игра ставится в первые месяцы предсезонки, если в течение года назначение, то до конца сезона. Тут 2 год. И все ситуативно в игре, пошло не пошло. Пример, Постекоглу. Поставил игру в ТТХ, почерк виден сразу. К сожалению игрок Хави был великий, но как тренер разочарование.
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Ответ Ilia Tikhonov
Ну а в чем он не прав,игроки такого уровня должны как минимум треть моментов реализовывать и отдавать себя всего на поле
И вообще игрокам такого уровня тренеры не нужны и тренироваться они могут дома.
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Интересно, кто сливает информацию из раздевалки
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а так, надеюсь Хави понимает в каком он состоянии сейчас находится, сейчас явно не время продолжать быть трусом, ибо в случае неудачи в этом сезоне его точно уберут, а после этого ни один топ клуб, пока он с середняками не сотворит чудо, не позовет, так что надо брать в свои руки, ибо если продолжит так то командa сольет все турниры и заодно и карьеру Хави, а потенциал у команды очень высокий, нужен лидер.. ТРЕНЕР! надо вспомнить каким характером он обладал как игрок, и проявлять ту дерзость
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надо же его сбагрить как то в Аравию
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По словам человека, присутствовавшего в раздевалке, специалист еще никогда не был так прямолинеен в критике игроков.

В любой команде не любят, когда кто то выносит слова, сказанные в раздевалке, на публику. Тем более критику игроков со стороны главного тренера. Так что Мундо Депортиво, запостившую эту новость изначально, скоро придется искать новый источник в раздевалке Барсы. Этого человека, слившего инфу, там может скоро и не быть)))
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Жаль конечно Хави, у него не получается, к сожалению( и как будто нету предпосылок что получится. Ему нужно было набираться опыта в Европе, зря он согласился на работу в Барсе
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Чё то дядя раздухарился..
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