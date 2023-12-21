«Барса» не планирует продавать Левандовского. Хави и Лапорта верят в форварда

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски не покинет «Барселону» в ближайшее время.

Каталонский клуб не планирует продавать нападающего, несмотря на ухудшение показателей в этом сезоне, сообщает As. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сделал большую ставку на то, что поляк сыграет важную роль в проекте Хави, и продолжает верить в него. Тренер также не утратил веры в Роберта и убежден, что он восстановит высокую результативность. 

По этой причине «благурана» не будет рассматривать предложения из Саудовской Аравии. Прошлым летом Левандовски уже отклонил предложение от ближневосточного клуба, так как решил выполнять свои обязательства перед «Барсой». Семья игрока также не намерена переезжать в настоящее время.

«Барселона» не хочет продавать форварда ни в зимнее, ни в летнее трансферное окно. В клубе рассчитывают, что 35-летний футболист будет выступать в качестве лидера на поле и помогать Витору Роке в его адаптации к команде и чемпионату Испании

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10 комментариев
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Надо продлевать на улучшенных условиях. и пшека и чапи
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Мне кажется Барсе стоит расстаться с обоими, и с Хави и с Левой
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Ответ фк кабинет
Так Оздоев подумай о ПАОК.А здесь мы сами разберемся)
Опаа))) долго думал?)
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Чушь!
Барселона с радостью продаст польское бревно, если поступит хорошее предложение, другое дело, что пшек сам не захочет уходить, его жене по кайфу в Барселоне, как и ему самому с такой личкой!
Теперь фиг отвяжемся от него просто так.
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Ну оно и понятно, не хотят признавать свой трансферный провал. Ведь ясно было, человек переходил в клуб доигрывать, устроил хорошую демо-версию в первом сезоне, теперь же и возраст и мотивация дают такой результат
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Мне кажется что Лапорта и Хави - последние 2 человека, которые верят в Роберта.
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Тут скорее Лапорьа в него верит, а Хави духа не хватает убрать его из основы. Трусость Хави это то что мешает в его карьере тренера. А когда приходил имел такой авторитет а скатился до того что теперь боится убрать деревяшку из основу... очень жаль!
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Конечно зачем продавать перспективного поляка. Еще 2-3 годика разогрева и он будет клепать золотые бутсы и мячи. Ой стоп ему же 38 будет...
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Ответ Экселлент
Чушь! Барселона с радостью продаст польское бревно, если поступит хорошее предложение, другое дело, что пшек сам не захочет уходить, его жене по кайфу в Барселоне, как и ему самому с такой личкой! Теперь фиг отвяжемся от него просто так.
Поступит хорошее предложение откуда? Арабы тоже вроде вышедших в тираж звёзд несильно жалуют.
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Ответ Адам Оздоев
Мне кажется Барсе стоит расстаться с обоими, и с Хави и с Левой
Так Оздоев подумай о ПАОК.А здесь мы сами разберемся)
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