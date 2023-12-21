«Барса» не планирует продавать Левандовского. Хави и Лапорта верят в форварда
Роберт Левандовски не покинет «Барселону» в ближайшее время.
Каталонский клуб не планирует продавать нападающего, несмотря на ухудшение показателей в этом сезоне, сообщает As. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сделал большую ставку на то, что поляк сыграет важную роль в проекте Хави, и продолжает верить в него. Тренер также не утратил веры в Роберта и убежден, что он восстановит высокую результативность.
По этой причине «благурана» не будет рассматривать предложения из Саудовской Аравии. Прошлым летом Левандовски уже отклонил предложение от ближневосточного клуба, так как решил выполнять свои обязательства перед «Барсой». Семья игрока также не намерена переезжать в настоящее время.
«Барселона» не хочет продавать форварда ни в зимнее, ни в летнее трансферное окно. В клубе рассчитывают, что 35-летний футболист будет выступать в качестве лидера на поле и помогать Витору Роке в его адаптации к команде и чемпионату Испании.
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Барселона с радостью продаст польское бревно, если поступит хорошее предложение, другое дело, что пшек сам не захочет уходить, его жене по кайфу в Барселоне, как и ему самому с такой личкой!
Теперь фиг отвяжемся от него просто так.