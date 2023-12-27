«Барселона» может попросить Левандовского о снижении зарплаты. Поляк будет самым высокооплачиваемым игроком команды в следующем сезоне

Теги Барселона Ла Лига Пини Захави Роберт Левандовски агенты деньги Футбол

«Барселона» надеется, что Роберт Левандовски откажется от части денег.

По информации Diario Sport, «блауграна» не думает о продаже форварда, сам футболист тоже не хочет уходить. При этом их контракт предполагает постепенное повышение зарплаты, и в следующем сезоне поляк будет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Из-за финансовых проблем «Барселона» надеется договориться с некоторыми футболистами о снижении зарплаты, и Левандовски входит в их число. Руководство действующих чемпионов Испании может попросить нападающего пойти на уступки, используя для этого хорошие отношения с Пини Захави, его агентом.

В текущем сезоне 35-летний игрок забил 8 голов за 16 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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53 комментария
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Как можно было выдать ветерану контракт, по условиям которого каждый год увеличивается зарплата?)
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лол, вот ладно ещё можно было как-то оправдать запрос снизить зарплату по контрактам, которые были заключены ещё со старым руководством, но это же свежий уже
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Кто бы сомневался)
+25
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+21
А ведь при его переходе были такие шутки😃
+12
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+11
Не хочу обидеть болельщиков Барсы, но это гораздо сейчас сильнее ассоциируется с днк, чем какой-то там игровой стиль от Хави.
+9
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Левандовски главное помнить, что он играет в Больше Чем Клубе.
Но за Меньше Чем Зарплату.
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Ответ Homelender_666
Как можно было выдать ветерану контракт, по условиям которого каждый год увеличивается зарплата?)
Думаю, Левандовски планировал получить определенную сумму за контракт, просто здесь и сейчас дернули за очередной рычаг, чтобы в первые сезоны заплатить меньше. На месте Левы бы от этих денег не отказывался, жадных идиотов надо доить.
+9
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+7
Ответ Homelender_666
Как можно было выдать ветерану контракт, по условиям которого каждый год увеличивается зарплата?)
обычно. сперва предложить значительно меньше, в первый годч распиарить это как "в Барсе за еду готовы играть", но на деле - просто попросили войти в положение Леву, щас не можем, потом увеличим. Ну а как подходят сроки обещанного увеличения - продать пытаются, либо вот, просят снизить. Очень мерзко со стороны смотрятся их обещали и кидания в итоге.
+7
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+6
ЛОЛ А меня еще заминусили, когда я летом предсказал, что эта новость будет)))
+7
-1
+6
Ответ Under
лол, вот ладно ещё можно было как-то оправдать запрос снизить зарплату по контрактам, которые были заключены ещё со старым руководством, но это же свежий уже
К хорошему быстро привыкаешь)
+6
-1
+5
Какой это по счету рычаг? Я уже сбился.
+4
0
+4
Ответ Carver
Думаю, Левандовски планировал получить определенную сумму за контракт, просто здесь и сейчас дернули за очередной рычаг, чтобы в первые сезоны заплатить меньше. На месте Левы бы от этих денег не отказывался, жадных идиотов надо доить.
Вот кто это минусит? Если бы таким минусовщикам попросили бы сократить зп на работе, они бы видимо из-за уважения к организации пошли на уступки
+3
0
+3
Ахахах. А мне говорили, что при "гении" Лапорте не будет глупых трансферов и нелепых контрактов. Прописывать деду автоматическое повышение зарплаты - это гениально.
+3
0
+3
Лёва бросил новый вызов )
+3
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+2
😂 по старой схеме бедолаги
+4
-2
+2
Ахахаха
+2
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Ответ Under
лол, вот ладно ещё можно было как-то оправдать запрос снизить зарплату по контрактам, которые были заключены ещё со старым руководством, но это же свежий уже
лучше "оброк пешему" пересмотрите - уже три года как сбежал из команды, а денежку (которую ему обещал перед уходом прежний президент клуба) гребёт исправно. на ЗМ, кстати, демонстративно отказался от фотографии с нынешний президентом Барсы🤬
+4
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Очередной рычаг от фк б о м ж
+1
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Лёва хотел новый вызов - он его получил.
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Лопну от смеха щас🤣
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Мы всем спорцем предупреждали!
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+1
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ Theodor Herzl
Не хочу обидеть болельщиков Барсы, но это гораздо сейчас сильнее ассоциируется с днк, чем какой-то там игровой стиль от Хави.
Они не обижаются, они деньги собирают)
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Ответ ERNST
Какой это по счету рычаг? Я уже сбился.
Рычагов как блох у них)
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Ответ Homelender_666
Как можно было выдать ветерану контракт, по условиям которого каждый год увеличивается зарплата?)
Это рычаги
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Почему фанаты этой организации где требуют снижения зп, еще не скинулись?)
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Ну вот, не было и опять)
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Есть предложение: акция дерни за рычаг и рычаг друга:говорят тогда левандовски будет бесплатно играть)
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в следующем сезоне☠️☠️☠️
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Ответ Theodor Herzl
Не хочу обидеть болельщиков Барсы, но это гораздо сейчас сильнее ассоциируется с днк, чем какой-то там игровой стиль от Хави.
Что угодно будет сильнее ассоциироваться с ДНК, чем игровой стиль Хави.
Потому что сложно ассоциировать с ДНК то, чего не существует.
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