«Барселона» может попросить Левандовского о снижении зарплаты. Поляк будет самым высокооплачиваемым игроком команды в следующем сезоне

«Барселона» надеется, что Роберт Левандовски откажется от части денег.

По информации Diario Sport, «блауграна» не думает о продаже форварда, сам футболист тоже не хочет уходить. При этом их контракт предполагает постепенное повышение зарплаты, и в следующем сезоне поляк будет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Из-за финансовых проблем « » надеется договориться с некоторыми футболистами о снижении зарплаты, и входит в их число. Руководство действующих чемпионов может попросить нападающего пойти на уступки, используя для этого хорошие отношения с , его агентом.

В текущем сезоне 35-летний игрок забил 8 голов за 16 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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