«Реал» доволен Анчелотти и обсудит с ним продление контракта в январе. Тренер согласен остаться

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» может продлить контракт с Карло Анчелотти.

По данным As, «Реал» доволен работает итальянца и обсудит с ним продление контракта до 30 июня 2025 года в январе.

Анчелотти готов продлить контракт «Реалом», это его приоритет, несмотря на то, что зарплата по новому соглашению не увеличится.

Отмечается, что со сборной Бразилии у Анчелотти нет соглашения, а тренер отдаст предпочтение «Реалу», если придется выбирать.

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11 комментариев
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Раскрыл Беллингема с новой стороны. Родриго в последнее время показывает феноменальный уровень. С молодежью умеет работать, с их сильными качествами. Поэтому Перез выбрал Анчелотти вместо ставки на Хаби. Не понятно ведь, могут ли системы Хаби работать в мадриде.
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Здравое решение. Великому клубу - великий тренер.
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Ответ May B. Tomorrow
Раскрыл Беллингема с новой стороны. Родриго в последнее время показывает феноменальный уровень. С молодежью умеет работать, с их сильными качествами. Поэтому Перез выбрал Анчелотти вместо ставки на Хаби. Не понятно ведь, могут ли системы Хаби работать в мадриде.
Самое главное его качество - он умеет работать со звездами. Практически ни одного конфликта в карьере. Плюс к этому умение раскрывать их на поле
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+2
Ответ May B. Tomorrow
Раскрыл Беллингема с новой стороны. Родриго в последнее время показывает феноменальный уровень. С молодежью умеет работать, с их сильными качествами. Поэтому Перез выбрал Анчелотти вместо ставки на Хаби. Не понятно ведь, могут ли системы Хаби работать в мадриде.
показалось, аж вздрогнул. Давайте писать полностью Хаби Алонсо)
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Так в итоге у него предварительный до́говор с Бразилией-то есть или нет?
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Если хочешь остаться - останься просто так)
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Ответ TRUMAN88
Надеюсь после продления сольёт все турниры🫰🏻
Что за гадости из тебя выходят, если ты барсик, то скинь лапорте деньги через сбербанк)
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Ответ Рычаг Барсика
Что за гадости из тебя выходят, если ты барсик, то скинь лапорте деньги через сбербанк)
Это глорик Ювентуса) Всё ещё больно от разгрома в финале 2017)
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Ответ Рычаг Барсика
Что за гадости из тебя выходят, если ты барсик, то скинь лапорте деньги через сбербанк)
Ненавижу барсу,и сбербанк у них не работает
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