«Реал» доволен Анчелотти и обсудит с ним продление контракта в январе. Тренер согласен остаться

«Реал» может продлить контракт с Карло Анчелотти.

По данным As, «Реал» доволен работает итальянца и обсудит с ним продление контракта до 30 июня 2025 года в январе.

Анчелотти готов продлить контракт «Реалом», это его приоритет, несмотря на то, что зарплата по новому соглашению не увеличится.

Отмечается, что со сборной Бразилии у Анчелотти нет соглашения, а тренер отдаст предпочтение «Реалу», если придется выбирать.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам