Слуцкий о лучших тренерах: «Анчелотти – железобетон. Гвардиола – номер два или один. И Клопп в тройке»

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Леонид Слуцкий перечислил лучших тренеров мира в разговоре с Артемом Дзюбой.

– Топ-3 тренера мира сейчас?

Анчелотти. Многие не согласятся, но это прямо железобетон.

– У вас, между прочим, есть с ним что-то общее, мне кажется. Подход.

Гвардиола, безусловно. Номер два. Ну, или один – здесь не знаю. Я люблю Клоппа – поставлю его в тройку.

– Я почему-то тоже очень люблю Клоппа. Харизматичный дядька.

– Когда он работал в «Боруссии», мы с ЦСКА жили в одном отеле на сборах и много общались. Было очень интересно, – сказал в шоу «Коммент.Тренер» бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина», возглавивший сегодня «Шанхай Шеньхуа».

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59 комментариев
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на счет анчелотти хотелось бы получить более развернутый ответ. безусловно я тоже думаю что карло сильный тренер, просто не очень понимаю за счет каких идей или чего-то еще тренерского побеждают его команды. в этом смысле пеп и клопп более понятны обычному любителю футбола.
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+36
мостовой будет в ярости...
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+30
Ответ Roman
Анчелотти идеален в плане психологии и отношении к игрокам, он побеждает за счет прекрасной атмосферы в коллективе. Как тактический гик он, безусловно, уступает и Пепу, и Клоппу
За счёт одной атмосферы невозможно долго выезжать. Карло хорош в тактике, просто это мало кто замечает на фоне Пепа и других современных тренеров. У Карло нет явной идеологии, но он хорош в матч-менеджменте и развитии игроков. А его тактические решения зависят от соперника.
+25
0
+25
Ответ Алексей Городнов
он 4)
4 Венгер)
+20
-1
+19
Ответ Jurgen Klinsmann
на счет анчелотти хотелось бы получить более развернутый ответ. безусловно я тоже думаю что карло сильный тренер, просто не очень понимаю за счет каких идей или чего-то еще тренерского побеждают его команды. в этом смысле пеп и клопп более понятны обычному любителю футбола.
Анчелотти идеален в плане психологии и отношении к игрокам, он побеждает за счет прекрасной атмосферы в коллективе. Как тактический гик он, безусловно, уступает и Пепу, и Клоппу
+16
-1
+15
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Жаль минусовать не могу :(
+24
-10
+14
Ответ Jurgen Klinsmann
на счет анчелотти хотелось бы получить более развернутый ответ. безусловно я тоже думаю что карло сильный тренер, просто не очень понимаю за счет каких идей или чего-то еще тренерского побеждают его команды. в этом смысле пеп и клопп более понятны обычному любителю футбола.
Карло - гибкий тренер, который даёт игрокам свободу в атаке. При этом он тщательно готовится к матчам, и при нём прогрессируют футболисты.
+10
-2
+8
Ответ Roman
Анчелотти идеален в плане психологии и отношении к игрокам, он побеждает за счет прекрасной атмосферы в коллективе. Как тактический гик он, безусловно, уступает и Пепу, и Клоппу
Да откуда это берется??! Вас послушать, будто Анчелотти просто свой в доску дядька, а игроки пропитываются к нему симпатией, вот и выпрыгивают из штанов...
Хорошая атмосфера при Карло, конечно, присутствует, но это лишь дополнительный плюс.
Основная сила Анчелотти в том, что находит и раскрывает сильнейшие качества футболистов! При чем делает это, как никто другой (возможно, Венгер и САФ были на этом уровне).
Карло дает каждому своему игроку такой фуекционал, что он проявляет себя с наилучшей возможной стороны. Выбирает позицию, дает установки, тренирует умения и т.д. Всё это постоянно дает плоды. Огромное количество футболистов при нём именно показывали лучший футбол в карьере.
Даже сейчас, в Мадриде, Вальверде, Винисиус, Родриго, Камавинга, Рюдигер, Беллингем, Куртуа + до этого Бензема - все они играли/играют в лучший свой футбол в жизни!
+8
-1
+7
Ответ stubborn89
мостовой будет в ярости...
Для мостового потолок тренерство это братья Невиллы.
+7
-1
+6
Ответ Jurgen Klinsmann
на счет анчелотти хотелось бы получить более развернутый ответ. безусловно я тоже думаю что карло сильный тренер, просто не очень понимаю за счет каких идей или чего-то еще тренерского побеждают его команды. в этом смысле пеп и клопп более понятны обычному любителю футбола.
Обычному любителю как раз понятнее Анчелотти, потому что он не тактический гик. У него олдскульные методы, довольно понятные. Многое строится на общении с игроками, химии внутри коллектива.
+16
-11
+5
а как же Моуринью? Лёню даже называли "русским Моуринью".
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0
+4
подскажите, когда толстяк домой вернется?
+3
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+3
Ответ Птюч, Ёж.
а как же Моуринью? Лёню даже называли "русским Моуринью".
он 4)
+4
-1
+3
Ответ free_walker
Ну по делу все, Папа Карло вне конкуренции
Что по делу? Он же сказал про Гвардиолу: "Ну, или (номер) один – здесь не знаю."

Он назвал не лучшего, а лучших. И тут я с ним соглашусь, ибо это понятие субъективное, а не объективное.
+4
-1
+3
Ответ Игорь Новиков
Обычному любителю как раз понятнее Анчелотти, потому что он не тактический гик. У него олдскульные методы, довольно понятные. Многое строится на общении с игроками, химии внутри коллектива.
На самом деле в каком-то смысле Анчелотти тоже тактический гик, просто его "тактичность" проявляется не в построении системных команд, а во в некотором роде противоположном процессе - точечной настройке тактики под конкретные сочетания качеств отдельных игроков или связок игроков. Яркий пример - перестройка "Реала" в этом сезоне для игры со свободным Беллингемом (что позволяет последнему максимально раскрыться). Даже если это было сделано вынуждено и не столько ради Беллингема, сколько из-за непокупки центрфорварда, всё равно, вышло показательно.

Это, собственно, и ответ на вопрос г-на Jurgenа Klinsmannа.
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какой же клопп бронзовый
+5
-3
+2
Слуцкого одно время сравнивали с «Йозе Марино»)
+2
0
+2
Ответ марк макаров
Да откуда это берется??! Вас послушать, будто Анчелотти просто свой в доску дядька, а игроки пропитываются к нему симпатией, вот и выпрыгивают из штанов... Хорошая атмосфера при Карло, конечно, присутствует, но это лишь дополнительный плюс. Основная сила Анчелотти в том, что находит и раскрывает сильнейшие качества футболистов! При чем делает это, как никто другой (возможно, Венгер и САФ были на этом уровне). Карло дает каждому своему игроку такой фуекционал, что он проявляет себя с наилучшей возможной стороны. Выбирает позицию, дает установки, тренирует умения и т.д. Всё это постоянно дает плоды. Огромное количество футболистов при нём именно показывали лучший футбол в карьере. Даже сейчас, в Мадриде, Вальверде, Винисиус, Родриго, Камавинга, Рюдигер, Беллингем, Куртуа + до этого Бензема - все они играли/играют в лучший свой футбол в жизни!
Я помню ещё говорили, что он может побеждать только с опытными и состоявшимися игроками. А при они в Реале уже сколько молодежи спрогрессировало просто до космоса
+3
-1
+2
Ответ Jurgen Klinsmann
на счет анчелотти хотелось бы получить более развернутый ответ. безусловно я тоже думаю что карло сильный тренер, просто не очень понимаю за счет каких идей или чего-то еще тренерского побеждают его команды. в этом смысле пеп и клопп более понятны обычному любителю футбола.
У него есть понятие «не навреди» Слишком много звездных и талантливых игроков при нем могли заиграть и не скажешь что там жесткие установки , определенный стиль .
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Главное в Шанхае порядок наведи
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1) сэр Алекс Фергюссон. 2) Жозе Моуриньо. 3) Иваныч - мой учитель по физкультуре в школе.
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Ответ Jurgen Klinsmann
на счет анчелотти хотелось бы получить более развернутый ответ. безусловно я тоже думаю что карло сильный тренер, просто не очень понимаю за счет каких идей или чего-то еще тренерского побеждают его команды. в этом смысле пеп и клопп более понятны обычному любителю футбола.
Карло крутой тренер, но довольно ограниченный в скиллах.
Он делает то ,что умеет лучше всех , а именно -- делает из команды звезд -- команду звезду, через ментальность и баланс качеств игроков ( выпячивает их лучшие качества и максимально маскирует их слабые стороны).
Но у него и минусов много.
Я , например, большой поклонник его Милана нулевых....но это совсем другая история
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Ответ иван кочубей
подскажите, когда толстяк домой вернется?
Китайскому новому году, а это февраль
+1
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+1
Ответ Neboskryobby
Жаль минусовать не могу :(
Поможем
+1
0
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Ответ Muga Gappaev
Поможем
Я узнал, что у меня есть огромная семья...
Всех на Спортсе люблю я.)
Братва знатно поддержала <3
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Ответ Jurgen Klinsmann
на счет анчелотти хотелось бы получить более развернутый ответ. безусловно я тоже думаю что карло сильный тренер, просто не очень понимаю за счет каких идей или чего-то еще тренерского побеждают его команды. в этом смысле пеп и клопп более понятны обычному любителю футбола.
Вроде с бпварии прогнали, потому что вообще не тренеровал
+1
0
+1
Ответ Jurgen Klinsmann
на счет анчелотти хотелось бы получить более развернутый ответ. безусловно я тоже думаю что карло сильный тренер, просто не очень понимаю за счет каких идей или чего-то еще тренерского побеждают его команды. в этом смысле пеп и клопп более понятны обычному любителю футбола.
Действительно, почему же Реал побеждает, может потому что у них один их самых дорогих составов в мире? Держу в курсе, в случае с Гвардиолой в Ман Сити на 90% тоже успех зависит от этого 😂
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Ну по делу все, Папа Карло вне конкуренции
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Ответ Максат Тобыш
Вроде с бпварии прогнали, потому что вообще не тренеровал
потому что там видимо привыкли, что тренер должен по струнке выстраивать, а не каждый собой заниматься
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Ответ Neboskryobby
Жаль минусовать не могу :(
За вас поставил
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