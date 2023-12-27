Слуцкий о лучших тренерах: «Анчелотти – железобетон. Гвардиола – номер два или один. И Клопп в тройке»
Леонид Слуцкий перечислил лучших тренеров мира в разговоре с Артемом Дзюбой.
– Топ-3 тренера мира сейчас?
– Анчелотти. Многие не согласятся, но это прямо железобетон.
– У вас, между прочим, есть с ним что-то общее, мне кажется. Подход.
– Гвардиола, безусловно. Номер два. Ну, или один – здесь не знаю. Я люблю Клоппа – поставлю его в тройку.
– Я почему-то тоже очень люблю Клоппа. Харизматичный дядька.
– Когда он работал в «Боруссии», мы с ЦСКА жили в одном отеле на сборах и много общались. Было очень интересно, – сказал в шоу «Коммент.Тренер» бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина», возглавивший сегодня «Шанхай Шеньхуа».
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Хорошая атмосфера при Карло, конечно, присутствует, но это лишь дополнительный плюс.
Основная сила Анчелотти в том, что находит и раскрывает сильнейшие качества футболистов! При чем делает это, как никто другой (возможно, Венгер и САФ были на этом уровне).
Карло дает каждому своему игроку такой фуекционал, что он проявляет себя с наилучшей возможной стороны. Выбирает позицию, дает установки, тренирует умения и т.д. Всё это постоянно дает плоды. Огромное количество футболистов при нём именно показывали лучший футбол в карьере.
Даже сейчас, в Мадриде, Вальверде, Винисиус, Родриго, Камавинга, Рюдигер, Беллингем, Куртуа + до этого Бензема - все они играли/играют в лучший свой футбол в жизни!
Он назвал не лучшего, а лучших. И тут я с ним соглашусь, ибо это понятие субъективное, а не объективное.
Это, собственно, и ответ на вопрос г-на Jurgenа Klinsmannа.
Он делает то ,что умеет лучше всех , а именно -- делает из команды звезд -- команду звезду, через ментальность и баланс качеств игроков ( выпячивает их лучшие качества и максимально маскирует их слабые стороны).
Но у него и минусов много.
Я , например, большой поклонник его Милана нулевых....но это совсем другая история
Всех на Спортсе люблю я.)
Братва знатно поддержала <3