Слуцкий о лучших тренерах: «Анчелотти – железобетон. Гвардиола – номер два или один. И Клопп в тройке»

Леонид Слуцкий перечислил лучших тренеров мира в разговоре с Артемом Дзюбой.

– Топ-3 тренера мира сейчас?

– . Многие не согласятся, но это прямо железобетон.

– У вас, между прочим, есть с ним что-то общее, мне кажется. Подход.

– , безусловно. Номер два. Ну, или один – здесь не знаю. Я люблю – поставлю его в тройку.

– Я почему-то тоже очень люблю Клоппа. Харизматичный дядька.

– Когда он работал в «Боруссии», мы с ЦСКА жили в одном отеле на сборах и много общались. Было очень интересно, – сказал в шоу «Коммент.Тренер» бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина», возглавивший сегодня « ».

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