Дмитрий Черышев сравнил Семака с Анчелотти за умение найти подход к игрокам: «Сергей также напоминает Хави – оба умеют открывать новое в футболистах»

– Хотелось бы еще с вами обсудить важных для испанского футбола тренеров. Мы видим, как , несмотря на свои немолодые годы, продолжает давать результат. Под его руководством играл Денис, что он про него рассказывал?

– Он уже дедушка, но такое ощущение, что всегда находит общий язык с молодежью. Он выглядит для «Реала» очень качественной фигурой. Во-первых, работа в Мадриде очень сложная. Там играют элитные футболисты, к каждому нужно подобрать верный ключ, чтобы они показывали и давали результат. В этом деле Анчелотти – один из лучших в мире.

Есть также команды пониже уровнем, которые работают за счет дисциплины и других качеств. И Анчелотти может работать с такими командами тоже. Здесь его можно сравнить с .

был в « », но он не добился таких результатов, как Сергей. Он нашел общий язык, знает, как ему управлять любым коллективом. Кстати, еще Семак своей работой напоминает . Оба умеют открывать новое в своих футболистах. Хави, например, преобразил Феликса, и у Сережи таких примеров достаточно.

– С кем еще из России вы можете сравнить Анчелотти?

– У меня почему-то сразу всплыл Семин. Может быть, потому что возраст ближе, – сказал тренер «Шинника».

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