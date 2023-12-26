Дмитрий Черышев сравнил Семака с Анчелотти за умение найти подход к игрокам: «Сергей также напоминает Хави – оба умеют открывать новое в футболистах»

Теги Зенит Сергей Семак Юрий Семин Роберто Манчини Карло Анчелотти премьер-лига Россия Хави Дмитрий Черышев Футбол

– Хотелось бы еще с вами обсудить важных для испанского футбола тренеров. Мы видим, как Карло Анчелотти, несмотря на свои немолодые годы, продолжает давать результат. Под его руководством играл Денис, что он про него рассказывал?

– Он уже дедушка, но такое ощущение, что всегда находит общий язык с молодежью. Он выглядит для «Реала» очень качественной фигурой. Во-первых, работа в Мадриде очень сложная. Там играют элитные футболисты, к каждому нужно подобрать верный ключ, чтобы они показывали и давали результат. В этом деле Анчелотти – один из лучших в мире.

Есть также команды пониже уровнем, которые работают за счет дисциплины и других качеств. И Анчелотти может работать с такими командами тоже. Здесь его можно сравнить с Сергеем Семаком.

Манчини был в «Зените», но он не добился таких результатов, как Сергей. Он нашел общий язык, знает, как ему управлять любым коллективом. Кстати, еще Семак своей работой напоминает Хави. Оба умеют открывать новое в своих футболистах. Хави, например, преобразил Феликса, и у Сережи таких примеров достаточно.

– С кем еще из России вы можете сравнить Анчелотти?

– У меня почему-то сразу всплыл Семин. Может быть, потому что возраст ближе, – сказал тренер «Шинника».

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5 комментариев
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перечитал несколько раз, много думал
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Черышев вероятно уже Новый Год отмечает.
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что нового и в ком открыл Хави?
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Сына ему нужно пристроить, вот и поставил Семака в ряд европейских тренеров...
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Ответ Борис Громов
перечитал несколько раз, много думал
За то Черышев сказал не подумав ))))
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