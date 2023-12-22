Анчелотти одобрит трансфер Варана в «Реал». Помешать может высокая зарплата в «МЮ» – 15 млн евро

Теги Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Рафаэль Варан Футбол

Карло Анчелотти будет рад возвращению Рафаэля Варана в «Реал».

Из-за того, что Эдер Милитао и Давид Алаба получил травмы передней крестообразной связки, «Реал» активизировал поиски центрального защитника. «Мадрид» не торопится – клуб хочет внимательно изучить все варианты, которые будут доступны на рынке в ходе зимнего трансферного окна.

В число защитников, подписание которых рассматривает «Реал», входит Рафаэль Варан, но официально вариант с переходом француза в «Мадриде» еще не обсуждали.

По информации As, переходу Варана будет рад тренерский штаб «Реала» во главе с Карло Анчелотти, который хорошо знает защитника. Под руководством итальянца Рафаэль сыграл 69 матчей за «Мадрид».

Анчелотти положительно оценивает вариант с возвращением Варана, даже учитывая его травматичность, так как Рафаэль уже давно подтвердил свой высокий уровень и обладает большим опытом. Еще тренеру нравится, что Варану не потребуется время на адаптацию в «Реале». Кроме того, в «Мадриде» полагают, что возвращение Варана будет хорошей сделкой, учитывая, что в «Манчестер Юнайтед» его продали за 40 млн евро.

Главным препятствием для возвращения Варана в «Мадрид» может стать его высокая зарплата. Сейчас в «МЮ» он получает 15 млн евро в год. Перед уходом из «Мадрида» он зарабатывал 8 млн евро в год.

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9 комментариев
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Ответ Молодой Френки
А нафига они вообще с Каземиро туда уехали?!
1 деньги
2 быть игроком старта
Каземиро и Bаран начали сдавать еще в РМ, а быть запасными эго не позволяло или не хотели.
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Ответ Молодой Френки
А нафига они вообще с Каземиро туда уехали?!
Варан хотел нового вызова после стольких лет в Реале,плюс выиграл все что можно.Нути оклад в МЮ у него вырос в разы)
Тоже касается и Каземиро.
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