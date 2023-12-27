Эвра об игре Онана при 1-м голе «Виллы» со штрафного: «Де Хеа и ван дер Сар не сыграли бы так. Люди могут говорить, что он ошибся, но дело в стиле игры»
Патрис Эвра оценил игру Андре Онана в матче с «Астон Виллой».
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал эпизод с первым голом «Астон Виллы» во вчерашнем матче – Онана не отреагировал на удар Джона Макгинна со штрафного удара.
«Все зависит от типа вратаря. Если бы на его месте был Тибо Куртуа, он бы пошел на этот мяч. Я играл с Эдвином ван дер Саром и с Давидом де Хеа – они никогда бы так не сыграли.
Люди могут указать на это и сказать, что вратарь ошибся. Но я думаю, что дело в стиле игры вратаря», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Amazon Prime.
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