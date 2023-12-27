Эвра об игре Онана при 1-м голе «Виллы» со штрафного: «Де Хеа и ван дер Сар не сыграли бы так. Люди могут говорить, что он ошибся, но дело в стиле игры»

Теги Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар Патрис Эвра Астон Вилла премьер-лига Англия Давид Де Хеа Тибо Куртуа Андре Онана Джон Макгинн Футбол

Патрис Эвра оценил игру Андре Онана в матче с «Астон Виллой».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал эпизод с первым голом «Астон Виллы» во вчерашнем матче – Онана не отреагировал на удар Джона Макгинна со штрафного удара.

«Все зависит от типа вратаря. Если бы на его месте был Тибо Куртуа, он бы пошел на этот мяч. Я играл с Эдвином ван дер Саром и с Давидом де Хеа – они никогда бы так не сыграли.

Люди могут указать на это и сказать, что вратарь ошибся. Но я думаю, что дело в стиле игры вратаря», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Amazon Prime.

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7 комментариев
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Ответ QWertY
Де Хеа никогда ж так не играл https://vk.com/video-11705842_456249102 ой
За столько лет в клубе у всех есть ошибки , просто Онана выделывается и сразу же встревает , но честно он даже рядом не стоит с ДДХ , тот тащил последние годы единственный в клубе спасал матчи
+11
-5
+6
Ответ Said Aliev
За столько лет в клубе у всех есть ошибки , просто Онана выделывается и сразу же встревает , но честно он даже рядом не стоит с ДДХ , тот тащил последние годы единственный в клубе спасал матчи
Де Хеа после 18 года это днище, которое привезло много голов. До 18 года да, был лютым топом, но после сильно деградировал
+2
0
+2
Онана переоцененное недоразумение, у которого просто была вспышка в прошлом году. Косячит каждый второй матч
+3
-2
+1
Де Хеа никогда ж так не играл
https://vk.com/video-11705842_456249102 ой
+2
-2
0
Такие голы у многих вратарей случаются. Точно также бывает, что игрок выходит, но не успевает и игрок соперника срезает мяч в пустые ворота. И точно также будут говорить, что вратарь виноват
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Ответ QWertY
Де Хеа никогда ж так не играл https://vk.com/video-11705842_456249102 ой
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А, ну тогда молодец 😁
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