Эвра об игре Онана при 1-м голе «Виллы» со штрафного: «Де Хеа и ван дер Сар не сыграли бы так. Люди могут говорить, что он ошибся, но дело в стиле игры»

Патрис Эвра оценил игру Андре Онана в матче с «Астон Виллой».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал эпизод с первым голом « » во вчерашнем матче – не отреагировал на удар со штрафного удара.

«Все зависит от типа вратаря. Если бы на его месте был , он бы пошел на этот мяч. Я играл с Эдвином ван дер Саром и с Давидом де Хеа – они никогда бы так не сыграли.

Люди могут указать на это и сказать, что вратарь ошибся. Но я думаю, что дело в стиле игры вратаря», – сказал бывший защитник « » в эфире Amazon Prime.

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